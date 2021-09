Landzo obtiene 29,23 millones de dólares en una ronda de serie A

Image_5018316_29839943 - LANDZO TECHNOLOGY CO., LTD./PR NEWSWIRE

La empresa seguirá impulsando la educación STEAM en China

SHENZHEN, China, 27 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Landzo Technology Co., Ltd., un proveedor de robots educativos y juguetes educativos STEAM, anunció que había obtenido 29,23 millones de dólares en una financiación de serie A en junio. Entre los inversores se encontraban GeniLink Capital, CTV Golden Bridge, el Fondo del Gobierno Municipal de Nanjing y algunos fondos que invierten habitualmente en empresas cotizadas especializadas en cultura y educación. Glacier Capital actuó como asesor financiero exclusivo a largo plazo. Las últimas directivas chinas que prohíben los cursos extraescolares impartidos por empresas privadas representan un enorme desafío para el sector de la formación educativa tradicional. Landzo, fabricante de robots educativos STEAM, está en camino de crear nuevas oportunidades para el sector educativo.

El estado de la educación STEAM en China

La integración de las artes en la educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) anima a los niños a explorar plenamente su potencial no sólo en las cuatro materias originales, sino también en las artes. Según datos de iiMedia Research, la educación STEAM se dirige principalmente a niños de entre 5 y 14 años en China, un universo total de unos 140 millones, de los cuales, 7,89 millones de niños son considerados participantes potenciales. Sin embargo, el mercado de la educación STEAM del país está todavía en una fase inicial y carece de una estructura bien establecida. Actualmente, el mercado está repleto de soluciones separadas para las tecnologías, los productos y los servicios de educación STEAM respectivamente, ninguno de los cuales es, por sí mismo, lo suficientemente completo o maduro.

La combinación de productos y servicios se convertirá en la prioridad de la industria educativa STEAM de China de cara al futuro. Landzo siempre se ha comprometido a avanzar en el desarrollo de la educación STEAM en China proporcionando modelos y soluciones educativas STEAM completas, eficientes y sofisticadas, incluyendo laboratorios de inteligencia e innovación para universidades y colegios, y una gama completa de soluciones educativas orientadas a la calidad para escuelas primarias y secundarias. En 2019, Landzo ideó el concepto de combinar el juego y el aprendizaje como modelo para el futuro de la educación, y comenzó a desarrollar juguetes y herramientas de enseñanza para una educación orientada a la calidad, integrando sus propios productos con cursos interactivos online. Ese mismo año, la empresa obtuvo 15,46 millones de dólares de financiación, entrando formalmente en el mercado del consumo familiar. A principios de 2020, Landzo comenzó a desarrollar y fabricar robots educativos de IA para niños. La empresa creó Quincy, un robot de consumo con IA que cuenta con brazos mecánicos e interacciones de movimiento. El plan de la empresa es proporcionar a los niños robots educativos con IA que hagan el aprendizaje más divertido, ofreciendo una solución educativa completa a los padres. En cuanto al desarrollo de otras herramientas y juguetes didácticos, Landzo lanzó con éxito en julio de este año los cuentos e historietas con voz de Landzo Planet, además de juegos educativos propios basados en tarjetas, que estimulan la motivación de los niños para aprender con juguetes educativos.

"Landzo se compromete a crear una nueva cartera de educación que combine productos, escenarios y contenidos enriquecidos", dijo el director de comercio electrónico de Landzo, Yuan Yan. "En 2020, los ingresos de Landzo superaron los 154,61 millones de dólares, de los cuales, sus negocios de juguetes y robots de IA para el hogar habían aumentado casi un 700%, pasando de 4,64 millones de dólares a más de 30,92 millones de dólares. Este año, se espera que la parte de comercio electrónico supere los 77,31 millones de dólares."

Acerca de Landzo:

Fundada en 2011, Landzo Technology Co., Ltd. se centra en el desarrollo de herramientas de enseñanza de IA y juguetes de educación STEAM. La empresa, que hasta la fecha ha recibido 46,38 millones de dólares de financiación, sigue comprometida con la innovación y las prácticas en la educación STEAM. Actualmente Landzo cuenta con 5 marcas: Landzo Electronic, Landzo AI and Robotics, Landzo Planet, Landzo STEAM Institute y Landzo Education.

