Lanzada la plataforma de síntesis de datos de Replica Analytics

OTTAWA, ON, 10 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Replica Analytics [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2975670-1&h=4023360180&u...] Ltd., un proveedor líder de datos sintéticos protectores de privacidad, se enorgullece de anunciar que está proporcionando su plataforma de síntesis de datos a los miembros de PHUSE [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2975670-1&h=1523467797&u...]. Estos científicos de datos ahora pueden sintetizar datos de salud utilizando lenguajes de programación estadísticos comunes e integrar fácilmente la síntesis dentro de sus canalizaciones analíticas actuales. Los datos sintéticos son variantes no identificables de los datos originales.

La demanda de datos de salud en la industria de las ciencias de la vida está creciendo rápidamente, lo que está impulsado en parte por la rápida adopción de métodos de IA y aprendizaje automático por parte de los equipos de ciencia de datos. Esta trayectoria permite la innovación y el descubrimiento basados en datos.

Aunque esta nueva capacidad a través de Replica Analytics está pensada para fines no comerciales, permite a los miembros experimentar con la tecnología y empezar a crear conjuntos de datos y simuladores que se pueden compartir ampliamente dentro de la comunidad. Los modelos generativos creados durante la síntesis también se pueden utilizar como simuladores de datos, aumentando pequeños conjuntos de datos y creando cohortes sintéticas.

"La plataforma de síntesis de datos apoyará nuestra misión educativa al permitir a los miembros aprender tecnologías de vanguardia y empezar a aplicarlas a sus problemas actuales. La transparencia de los datos y la ciencia de datos son dos hilos clave en nuestros programas y este lanzamiento apoya ambos."Stephen Bamford, fundador y director ejecutivo de PHUSE

"Hay un interés cada vez mayor en la síntesis de datos. La plataforma de síntesis de PHUSE mueve ese interés hacia la aplicación del mundo real y facilita a los miembros experimentar con la tecnología, aprender cómo funciona y dónde puede resolver problemas en sus programas de ciencia de datos."Khaled El Emam, cofundador de Replica Analytics

Acerca de PHUSE

PHUSE es una organización global de afiliación profesional de programadores estadísticos en las industrias farmacéutica y de dispositivos médicos. PHUSE es una organización independiente sin ánimo de lucro dirigida por voluntarios. Desde sus inicios, PHUSE se ha expandido a una organización y plataforma global de membresía para la discusión de temas que abarcan el trabajo de gestores de datos, bioestadísticos, programadores estadísticos y profesionales de TI de clínica electrónica.

Acerca de Replica Analytics

Replica Analytics desarrolla tecnologías únicas para generar datos sintéticos protectores de privacidad que mantengan las propiedades estadísticas de los datos reales. Sus productos y servicios permiten un acceso rápido y eficaz a altos datos de salud de los servicios públicos, al tiempo que cumplen con las obligaciones reglamentarias. Con una amplia experiencia en privacidad y análisis de datos, Replica Analytics es un socio de confianza para la síntesis de datos.

Consultas de Medios: Lisa Brazeau, +011-613-807-0663, media@replica-analytics.com[mailto:media@replica-analytics.com]

Sitio Web: https://www.replica-analytics.com//