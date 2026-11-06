Lasarte, Osteria Francescana y PAZ, entre los galardonados en la 2ª edición del premio internacional BPR

(Información remitida por la empresa firmante)

- Lasarte, Osteria Francescana y PAZ, entre los restaurantes galardonados en la 2ª edición del premio internacional Best Practices Recognition Award (BPR)

El reconocimiento, que otorga la escuela barcelonesa de alta cocina Culinary Institute of Barcelona, ha premiado a los mejores entornos de aprendizaje laboral en las cocinas y se ha entregado este miércoles en el Gastronomic Forum Barcelona

BARCELONA, 6 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- La escuela de alta cocina Culinary Institute of Barcelona (CIB) ha celebrado la 2ª edición del premio internacional Best Practices Recognition Award (BPR), un reconocimiento que otorga la propia escuela a aquellos restaurantes de escala internacional que, además de en su nivel culinario, sobresalgan en las buenas prácticas de aprendizaje laboral en su cocina.

Tras una primera edición donde Berbena (Barcelona), Pompa (Barcelona) y Lluerna Restaurant (Santa Coloma de Gramenet, Barcelona) fueron los restaurantes premiados, la segunda edición ha incorporado a 8 nuevos establecimientos a la lista de Restaurantes BPR, entre los que se encuentran desde restaurantes con 3 Estrellas Michelín, pequeños restaurantes de Barcelona y, por primera vez, una pastelería:

Lasarte*** (Barcelona)

Osteria Francescana*** (Módena, Italia)

PAZ** (Tórshavn, Islas Feroe)

Âme (Barcelona)

Madeleine by Ferrières (Barcelona)

Batea (Barcelona)

Besta (Barcelona)

La Pubilla (Barcelona)

El Best Practices Recognition Award se consolida en su segunda edición como un reconocimiento que tiene la intención de complementar a los premios gastronómicos que se otorgan en el sector que, según ha explicado Ona Mundó, directora académica del Culinary Institute of Barcelona, se centran en evaluar el resultado culinario y la propuesta gastronómica, y eso, para la escuela es solo una parte de la ecuación del éxito. BPR Award sigue siendo el primer reconocimiento internacional a la forma en que organizan el trabajo y gestionan sus equipos los restaurantes y establecimientos gastronómicos de alto nivel culinario. Reconocer a quienes hacen bien las cosas también cuando nadie los está mirando permite ampliar la mirada sobre qué significa hoy la excelencia gastronómica, apunta Mundó.

CIB • Culinary Institute of Barcelona

Carrer Santander, 49-51 08020 Barcelona

www.cib.education

El comité de evaluación, formado por la dirección académica y el área de internships del CIB, son los encargados de valorar qué restaurantes deben formar parte de la lista de Restaurantes BPR. Son susceptibles de ser premiados todos los establecimientos que hayan formalizado convenio específico de prácticas con el CIB y completado al menos 1040 horas de tutorización, evaluando posteriormente la calidad del entorno laboral, la coherencia entre discurso y práctica diaria, la capacidad para generar equipos estables y formativos, o el compromiso sostenido con buenas prácticas laborales, entre otros aspectos que Mundó cataloga como buenas praxis. Así, el comité de evaluación de la escuela barcelonesa de alta cocina, han evaluado las condiciones laborales, los procesos de aprendizaje, la transmisión de oficio, la cultura de trabajo y las prácticas de aprendizaje laboral de los restaurantes con los que la escuela tiene convenio de prácticas. Actualmente el CIB cuenta con una red de establecimientos colaboradores de más de 200 restaurantes de más de 25 países.

La ceremonia de entrega de la 2ª edición de BPR ha tenido lugar en el Gastronomic Forum Barcelona y ha contado con la presencia de los restaurantes barceloneses galardonados y con los equipos de PAZ y de Osteria Francescana de forma virtual. Además, en ese mismo escenario, el Culinary Institute of Barcelona ha sido reconocido por Slow Food Guide como institución educativa de referencia en el sector de la gastronomía sostenible, convirtiéndose así en la primera escuela en formar parte de las 'afinidades selectivas' de la guía.

Para más información pueden consultar la web: https://cib.education/best-practices-recognition-award

Más acerca de CIB • Culinary Institute of Barcelona

CIB • Culinary Institute of Barcelona es una escuela de cocina privada e internacional, con sede en Barcelona, fundada por Ferran Fisas, Josep Gala y Pep Nogué en 2017 para dar respuesta a la necesidad de formar desde y para la creatividad y la innovación con una clara mirada hacia los valores y escenarios de cambio del siglo XXI.

CIB forma a profesionales de todo el mundo a través de sus programas culinarios y de gestión. Sus alumnos, seleccionados a través de un riguroso proceso de admisión, tienen un marcado carácter emprendedor y disposición al liderazgo y el trabajo en equipo distanciándose de los estigmas clásicos de inspiración francesa y militar.

CIB imparte programas tanto para chefs como para aquellos que quieren serlo así como programas específicos de especialización culinaria y de gestión. Todos ellos incluyen su exclusiva metodología que incluye, además de la adquisición de conocimiento, el desarrollo de habilidades, en especial las cognitivas, la potenciación de actitudes dirigidas al emprendimiento desde el liderazgo basado en la confianza, el pensamiento lateral y el aumento de las posibilidades a través del autoconocimiento y el reconocimiento del entorno de forma transversal. Más del 85% de su alumnado procede del extranjero, de todos los continentes.

Así mismo, openCIB dispone y ofrece formación en creatividad e innovación para terceros. Universidades como Stanford, agencias de publicidad como Satchi & Satchi y empresas como SERUNION son usuarios de los workshops que diseña y ejecuta CIB en sus instalaciones.

A través de CIBlab, investiga y diseña nuevos productos alimenticios para la industria alimentaria.

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