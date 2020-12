Learning Tree finaliza 2020 con el trío de premios de la industria (1)

- Learning Tree finaliza 2020 con el trío de premios de la industria en reconocimiento a su currículo de capacitación en TI y ciberseguridad basado en habilidades

Las organizaciones que han galardonado incluyen CompTIA, CertNexus, y TrainingIndustry.com

HERNDON, Virginia, 16 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- El galardonado plan de estudios de TI y formación en gestión de Learning Tree International ha sido reconocido una vez más por las principales organizaciones de la industria por su amplitud, profundidad y calidad de las ofertas.

"Learning Tree se enorgullece de ayudar a los clientes a lograr los resultados empresariales que buscan a través del desarrollo de habilidades, la mejora de procesos y las iniciativas de transformación digital", dijo David Brown, consejero delegado de Learning Tree. "Nos sentimos honrados de ser reconocidos por la industria por la calidad de nuestro trabajo y de tener la oportunidad de celebrar estos premios con nuestros clientes. En un entorno cada vez más competitivo, nunca ha sido más importante invertir estratégicamente en las personas para impulsar el éxito duradero en los años venideros."

TrainingIndustry.com ha nombrado a Learning Tree para su lista de premios Top 20 Training Companies [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3015573-1&h=2303077249&u...] por décimo año consecutivo, destacando el excepcional currículo de capacitación en ciencias de datos de Learning Tree, además de los siguientes criterios:

-- Liderazgo e innovación en formación en TI -- La amplitud y la calidad de la formación en TI -- Fortaleza de la base de clientes y alcance geográfico -- Tamaño de la empresa y potencial de crecimiento

CertNexus ha galardonado a Learning Tree con el premio Americas ATP of the Year. Jeff Felice, presidente de CertNexus, comentó, "Learning Tree ha sido un socio muy activo que ofrece seminarios web, almuerzos y aprendizajes, además de incorporar CertNexus en su relanzamiento de marca de 2019. Hemos visto un tremendo éxito en esta asociación, y la calidad que vemos en el plan de estudios de capacitación en ciberseguridad de Learning Tree sigue superando las expectativas."

CompTIA nombró a Learning Tree un 2020 Global Platinum Partner basado en el crecimiento, la calidad y el liderazgo en el espacio de capacitación en ciberseguridad.

Otros premios de la industria recientemente ganados por Learning Tree incluyen:

Otros premios de la industria recientemente ganados por Learning Tree incluyen:

-- CompTIA: 2020 Platinum Partner, 2019 EMEA Rising Star
-- CertNexus: 2019 Newcomer Training Partner of the Year
-- EC-Council: 2019 Circle of Excellence Award Winner
-- ISACA: Elite Training Partner
-- (ISC)(2): Preferred Training Partner, CPE Submitter & 2019 Growth Partner of the Year

Acerca de Learning Tree International

Learning Tree International [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3015573-1&h=4269486782&u...] es un socio global de confianza que ofrece formación TI y certificaciones [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3015573-1&h=2378992212&u...] de misión crítica, así como las habilidades de comunicación y pensamiento crítico necesarias para implementar eficazmente las principales iniciativas de TI, la mejora de procesos y las soluciones empresariales transformadoras. Casi 3 millones de profesionales de TI y de negocios de todo el mundo han mejorado sus habilidades a través de Learning Tree y su cuerpo de instructores expertos, profesionales del mundo real que dan vida a nuestra extensa biblioteca de contenido propietario y de socios. El enfoque "práctico" de Learning Tree para el desarrollo de habilidades refleja cómo se hace el aprendizaje hoy en día y proporciona un mayor impacto que el eLearning o el aprendizaje en el aula solo.

