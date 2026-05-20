Leo Cancer Care obtiene la marca CE para Marie®, impulsando la radioterapia vertical en Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

La aprobación de la marca CE para Marie de Leo Cancer Care supone un cambio radical en la forma en que se administra la radioterapia en toda Europa.

CRAWLEY, Inglaterra, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Leo Cancer Care anunció hoy que su sistema insignia de radioterapia vertical Marie ha recibido la marca CE, lo que allana el camino para su comercialización en toda Europa y representa un avance significativo en la administración de la radioterapia. Esta aprobación introduce en Europa una tecnología de tratamiento vertical que ya ha demostrado su eficacia clínica en Estados Unidos.

Un nuevo enfoque centrado en el paciente

Durante décadas, la radioterapia ha requerido que los pacientes permanezcan acostados e inmóviles, un enfoque que ha condicionado desde el diseño de los sistemas hasta los flujos de trabajo clínicos. Marie replantea por completo esta convención. Al permitir el tratamiento en posición vertical, Leo Cancer Care introduce un nuevo paradigma: uno diseñado para situar al paciente en el centro de la atención.

"Esto es más que un hito regulatorio: marca el momento en que la radioterapia en posición vertical se convierte en una realidad clínica para los pacientes en Europa", afirmó Stephen Towe, consejero delegado de Leo Cancer Care. "Marie redefine lo que es posible en el tratamiento del cáncer, combinando un diseño centrado en el ser humano con la flexibilidad necesaria para adaptarse tanto a las modalidades de tratamiento actuales como a las emergentes".

Al permitir la administración del tratamiento en posición vertical, Marie también tiene el potencial de simplificar el diseño de las salas de tratamiento y mejorar la eficiencia operativa de los centros oncológicos.

Radioterapia vertical, diseñada para integrarse con terapias emergentes y futuras

Marie es la primera solución de su tipo que combina el posicionamiento vertical del paciente con una arquitectura independiente del haz, compatible con múltiples modalidades de terapia de partículas. Esto posiciona a Marie no solo como una innovación, sino como una plataforma preparada para el futuro de la radioterapia de próxima generación.

Entre los principales beneficios potenciales se incluyen:

Una experiencia de tratamiento más natural y cómoda para los pacientes

Capacidades mejoradas para la administración del tratamiento, incluyendo soporte para radioterapia adaptativa y de arco en línea

Mayor accesibilidad para las instituciones que no pueden implementar soluciones tradicionales de terapia de partículas

Una plataforma flexible diseñada para respaldar los avances futuros en radioterapia

Esta avanzada modalidad de tratamiento llega a Europa

La marca CE confirma que Marie cumple con los más altos estándares europeos de seguridad, rendimiento y preparación clínica, fruto de años de investigación, ingeniería y colaboración clínica con socios de todo el ecosistema de la radiooncología.

El Centre Léon Bérard, hospital dedicado exclusivamente a la atención e investigación del cáncer, ha sido socio de investigación de Leo Cancer Care durante mucho tiempo. Tras la aprobación de la marca CE, la colaboración se ampliará para centrarse en la obtención de imágenes anatómicas y el posicionamiento en posición vertical mediante las capacidades de tomografía computarizada (TC) vertical de Marie.

Un avance fundamental para refinar las fronteras de la hadronterapia

Para Leo Cancer Care, este hito es solo el comienzo, ya que se han iniciado las instalaciones europeas con el Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) en Italia, con el objetivo de comenzar los tratamientos antes de que finalice el año.

El director general del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, el Dr. Sandro Rossi, comentó sobre la colaboración con Leo Cancer Care (LCC):

"La integración del sistema de posicionamiento vertical de LCC en nuestro flujo de trabajo clínico representa un hito transformador para el CNAO. Al combinar la tecnología innovadora de LCC con nuestro haz multiiónico horizontal, estamos introduciendo una nueva y sofisticada modalidad diseñada para optimizar la precisión del tratamiento y mejorar fundamentalmente la productividad clínica.

Esta sinergia entre las tecnologías de posicionamiento vertical y nuestra experiencia clínica va más allá: refuerza nuestro compromiso de ofrecer soluciones oncológicas avanzadas, accesibles, centradas en el paciente y adaptadas a cada caso. Esperamos colaborar estrechamente con el equipo de Leo Cancer Care a medida que avanzamos hacia la instalación, la puesta en marcha y los primeros tratamientos a pacientes".

Con la aprobación regulatoria ya obtenida, Leo Cancer Care está trabajando con otros centros oncológicos líderes en Europa para incorporar la radioterapia vertical a la práctica clínica, acelerando la adopción de una solución diseñada para priorizar tanto la precisión del tratamiento como la experiencia del paciente.

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