Leonovus publica el libro blanco de Galaxa (1)

Leonovus Inc., ("Leonovus" o la "Compañía") en una rueda de prensa en Singapur, anunció el lanzamiento de la versión 1.0 del Libro blanco de Galaxa. La rueda de prensa en Singapur coincidió con la participación de Leonovus en la Canadian Trade Mission para el Singapore Fintech Festival [https://fintechfestival.sg/festival-line-up/conference ]. Singapur es un importante eje de blockchain global.

"Estamos orgullosos de lanzar esta primera versión del libro blanco de Galaxa e invitar a opinar a la comunidad global de blockchain para ayudarnos a reflejar, y mejorar, la arquitectura y documentación. Esperamos varias iteraciones del libro blanco antes del cierre de la financiación. El libro blanco está disponible para descarga en el sitio web de Galaxa, galaxa.com [http://www.galaxa.com ]", dijo Michael Gaffney, presidente y consejero delegado.

El proyecto Galaxa es una importante inicitiva estratégica para Leonovus. El actual mercado de computación y almacenamiento en la nube es un oligopolio y Galaxa busca desafiar esta concentración del mercado. Gartner prevé tasas de crecimiento anuales de más del 30% para almacenamiento de datos empresariales en la nube y computación en la nube. La plataforma de blockchain Galaxa incorpora la tecnología de almacenamiento distribuido y computación, que se beneficia de 26 millones de dólares estadounidenses en inversión en investigación por Leonovus. Es el primer mercado Anything as a Service (XaaS), de almacenamiento distribuido y computación de clase empresarial y habilitado por blockchain. Una criptomoneda nativa llamada GAAX es el sistema de pago. Galaxa presentará una nueva arquitectura de blockchain diseñada para agilizar el desarrollo global e implementación de las ofertas XaaS por desarrolladores independientes que comparten una red mundial de activos de almacenamiento de datos distribuidos y computación distribuida.

En 2008, Bitcoin fue el primer uso importante de una blockchain. En 2015, Ethereum mejoró la blockchain con la introducción del Smart Contract. En 2020, Leonovus cree que Galaxa Smart Services se convierte en la siguiente evolución de blockchain. Antes de Galaxa Smart Services, la metodología de blockchain de utilizar lenguajes de programación como Solidity, Java y Python para programar contratos inteligentes requirió que los clientes incurriesen en costes de tiempo y dinero para desarrollar, probar y operar las interacciones con participantes en la blockchain. Estos costes pueden ser prohibitivos para muchos servicios, y no funcionan bien con las prácticas empresariales habituales.

Smart Services permite a los desarrolladores utilizar la blockchain Galaxa y crear aplicaciones basadas en el mercado Galaxa XaaS web utilizando construcciones de lenguaje natural de alto nivel y APIs web abiertas. El sistema elimina la necesidad de codificación y logística inteligente y compleja. Galaxa abordará los retos afrontados por los desarrolladores y empresas que desean adoptar y ganar el beneficio de la tecnología de nube y blockchain en un mercado de datos efectivo, eficiente y seguro, sin necesitar las destrezas de un doctorado en criptografía.

Para financiar el proyecto Galaxa, Leonovus planea completar una Security Token Offering ("STO") emitiendo una seguridad llamada un Simple Agreement for a Future Token ("SAFT") como se anunció previamente el 4 de septiembre de 2018. Leonovus está solicitando a los reguladores y a la bolsa de valores hacer de GAAX SAFT una seguridad comerciable en la bolsa de valores TSX. Entre 18 y 24 meses después del cierre de la financiación, el SAFT se convertirá en tokens GAAX. El mercado cargará una pequeña tasa de servicio en GAAX a los vendedores y esta tasa se distribuirá a los propietarios de GAAX y moderadores de sistemas. Los GAAX tokens también serán una seguridad. Galaxa pagará contribuciones regulares de GAAX a los propietarios de los token. Los detalles sobre las distribuciones están en el libro blanco. La Compañía cree que GAAX es el primer token criptográfico diseñado para el intercambio de valor entre un comprador de tecnología de información corporativa, un proveedor de servicios de aplicaciones y un proveedor de infraestructura de almacenamiento/computación.

"Galaxa es mucho más que los típicos ICOs o STOs en cuanto a que incorporará la innovación de blockchain Leonovus Smart Services, junto con un mercado global de clase empresarial que integre la tecnologia de almacenamiento en nube definida por software hipersegura de Leonovus que está en producción hoy. El mercado ofrece una plataforma para miles de desarrolladores de servicios en la nube que están bloqueados fuera del mercado debido al oligopolio. Esto es también una fantástica noticia para la empresa ya que habrá más opciones para los productos de servicios en nube y menos bloqueo de vendedores de la nube", dijo Gaffney.

El STO previsto incluirá una oferta pública de SAFTs en Canadá y una oferta de colocación privada de SAFTs para inversores acreditados en Canadá y para inversores equivalentes en otras jurisdicciones de cumplimiento con las leyes de valores aplicables en esas jurisdicciones. No puede haber garantía de que los adminisradores de valores canadienses ofrezcan un recibo final para el prospecto y no puede haber garantía de que el TSXV acepte los SAFTs para trading. Tras la emisión de SAFTs a los inversores, no se emitirán GAAX tokens conforme a los SAFTs a menos y hasta que la Compañía desarrolle, construya y lance con éxito el mercado Galaxa. La fecha de lanzamiento está prevista para producirse dentro de 18 a 20 meses tras el cierre de las financiaciones. La capacidad de comerciar con los GAAX tokens estará sujeta a los valores aplicables y otras leyes y normas de intercambio en ese momento.

Acerca de Leonovus Leonovus es un desarrollador de software de soluciones en nube de una solución de almacenamiento de objetos de software definido habilitado con blockchain. Diseñada con el gestor TI en mente, el algoritmo patentado de Leonovus encripta, tritura y propaga datos en una red de nodos de almacenamiento bajo premisa, híbridos y multinube, permitiendo la forma más segura pero internamente accesible de almacenamiento de datos basado en objetos que ofrece GRC en toda la solución. La arquitectura geodistribuida avanzada minimiza la latencia, optimiza la geodisponibilidad, reduce los costes de copia de seguridad remota y cumple los requisitos de soberanía de los datos. Con su diseño agnóstico de software y hardware, Leonovus ofrece escalabilidad de petabyte y permite a la empresa utilizar sus recursos de almacenamiento inactivos, ampliar el tiempo de vida útil de los recursos depreciados y mejorar el retorno de la inversión de la empresa. Para más información, visite http://www.leonovus.com [https://www.globenewswire.com/Tracker?data=KRt5lanIGL3cQ6USPMXYa1kC62UQSArwbWleNrurpV2YoAUtrwCQSq-2qItCQrf9aEdFhuTbJXlim10FxI4s2w== ] .

