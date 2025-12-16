LEPAS L8, the flagship model of LEPAS - LEPAS/PR NEWSWIRE

- En un momento crítico de la gobernanza climática global, LEPAS interpreta la responsabilidad verde de China a través de la elegancia sostenible

WUHU, China, 16 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Recientemente, la 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) concluyó en Belém, Brasil. Este período, de 2025 a 2030, representa la última ventana para alcanzar el objetivo de temperatura de 1,5 °C y marca un cambio de los compromisos a la acción concreta. Para alcanzar este objetivo, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, destacó que las emisiones deben reducirse profunda y rápidamente, y pidió planes claros y creíbles para eliminar gradualmente los combustibles fósiles y acelerar la transición hacia energías limpias.

China incorporó los objetivos de "alcanzar el pico de emisiones de carbono antes de 2030 y lograr la neutralidad de carbono antes de 2060" en su estrategia nacional de desarrollo en 2020. Estos compromisos se reflejan no solo en el liderazgo político, sino también en la transformación industrial. La industria de China de vehículos de nueva energía (VNE) ha crecido rápidamente, con una producción, ventas y exportaciones entre las más altas del mundo. Como motor fundamental de la neutralidad de carbono en el transporte, el sector ha traducido los compromisos climáticos en soluciones escalables e impulsadas por el mercado, y ha convertido la movilidad ecológica en una opción popular.

En un contexto dual de liderazgo político e impulso industrial, el Grupo Chery aprovechó esta oportunidad histórica y lanzó una marca global de vehículos eléctricos de nueva generación (VNE) completamente nueva: LEPAS. Con un profundo conocimiento de los desafíos ambientales globales, LEPAS integra la sostenibilidad en el ADN de su marca. Posicionada como la "Marca Preferida para una Vida de Movilidad Elegante", LEPAS aprovecha su filosofía de "Tecnología Elegante" para ofrecer productos y servicios prémium y ambientalmente responsables. De este modo, crea experiencias de movilidad ecológica refinadas, a la vez que contribuye con la fortaleza de las marcas chinas de VNE a la gobernanza climática global y los objetivos ambientales.

Desde la perspectiva del producto, LEPAS planea una cartera centrada en modelos BEV para facilitar la movilidad de cero emisiones, mientras que los PHEV sirven como soluciones de transición que conectan los vehículos convencionales con un futuro totalmente eléctrico. El buque insignia LEPAS L8 y los modelos posteriores se basan en una plataforma VNE completamente nueva y desarrollada internamente, que integra sistemas avanzados de batería, motor y control electrónico para lograr un rendimiento bajo en carbono, una dinámica de conducción sólida y una gran autonomía.

La gobernanza climática trasciende fronteras, y el desarrollo verde concierne a nuestro futuro compartido. Basándose en las fortalezas de China en vehículos eléctricos de nueva energía, LEPAS continúa impulsando la innovación verde y expandiéndose globalmente, ofreciendo soluciones de movilidad sostenibles y elegantes que convierten cada viaje en un paso hacia un mundo más sostenible.

