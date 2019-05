LG SIGNATURE estrena una nueva campaña digital en la que tecnología y arte van de la mano

Publicado 16/05/2019 15:57:46 CET

SEÚL, Corea del Sur, 16 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- LG SIGNATURE (www.lgsignature.com [http://www.lgsignature.com/]), la marca ultrapremium de LG que convierte el hogar en una auténtica obra de arte, continúa liderando el mercado de los televisores con la mejor tecnología OLED y un diseño elegante visible en el LG SIGNATRUE OLED TV W8. Con el objetivo de potenciar las líneas puras y la esencia del diseño, LG SIGNATURE pone en marcha una nueva campaña digital bajo el lema "El arte inspira a la tecnología. La tecnología complementa al arte". De las pantallas OLED, líderes del sector, a la tecnología del motor Centum System(TM), pasando por la revolución tecnológica TWIN Wash(TM) y los motores Inverter Direct Drive(TM) de sus lavadoras, así como las tecnologías InstaView Door-in-Door(TM) e Inverter Linear Compressor(TM) integradas en sus frigoríficos, LG SIGNATURE está mejorando las vidas de sus clientes y dando ejemplo en el sector en lo que a excelencia tecnológica se refiere.

Descubra el comunicado de prensa multicanal interactivo aquí: https://www.multivu.com/players/English/8544251-lg-signature... [https://www.multivu.com/players/English/8544251-lg-signature...

Extremadamente fina y elegante, la gama de televisores LG SIGNATURE destacan por ser los primeros televisores en incluir inteligencia artificial real y por su flexibilidad y delgadez que hace posible que el televisor LG SIGNATURE OLED W8 con una pantalla de apenas 2,57mm de grosor, se pegue a la pared. Este televisor es tan fino que el usuario podrá colocar sobre cualquier superficie, sus puntos magnéticos de contacto. Además, gracias a la tecnología OLED, consigue un negro puro que hace que el resto de colores brillen como en ningún otro televisor.

Más allá de la infinita expresión de negros y los colores vivos y naturales, la tecnología OLED de LG garantiza unos detalles impresionantes, incluso durante las escenas más oscuras, y un amplio ángulo de visión que permite a todos los presentes en la habitación, la posibilidad de experimentar la misma calidad de imagen estelar. La pantalla OLED también ofrece un tiempo de respuesta más rápido, mejorando la experiencia de los usuarios a la hora de ver películas de acción y eventos deportivos o jugar a videojuegos. Al minimizar la exposición de luz azul, el cansancio ocular se reduce y aumenta el confort del espectador.

Por su parte, la lavasecadora LG SIGNATURE TWIN Wash(TM), la única con doble tambor y con la mayor capacidad del mercado, permanece perfectamente estable incluso durante el ciclo de centrifugado más potente. Equipada con el sistema exclusivo Centum System(TM) de LG, un avanzado sistema de suspensión que mejora la durabilidad y la eficiencia energética, la lavadora proporciona un cuidado suave y efectivo de la ropa. Con un sensor de vibración que optimiza la velocidad de centrifugación y un aislante de vibraciones que ayuda a reducir el movimiento producido por el tambor, el sistema Centum System(TM) reduce al mínimo los temblores y el ruido. Además, el sistema Dual Ball Balancer(TM) mantiene las cargas bien equilibradas y contribuye a la estabilidad general de la lavadora.

El frigorífico LG SIGNATURE también convierte el hogar en una obra de arte y añade instantáneamente un valor premium a la cocina con un funcionamiento casi silencioso y un control preciso de la temperatura. A diferencia de un compresor convencional, el exclusivo Inverter Linear Compressor(TM) de LG cuenta con un funcionamiento lineal y al estar formado por menos componentes, produce una menor fricción ofreciendo una mayor fiabilidad y durabilidad. El Inverter Linear Compressor(TM) ayuda a mantener los alimentos más frescos durante más tiempo, con las ventajas añadidas de un funcionamiento silencioso y de un consumo de energía reducido.

Otra característica innovadora es la puerta InstaView Door-in-Door(TM) que previene la pérdida de aire frío y ofrece la máxima comodidad al mismo tiempo. Con dos golpes rápidos, los usuarios pueden hacer transparente el elegante panel de cristal espejado del frigorífico y ver el interior del compartimiento Door-in-Door(TM) sin abrir la puerta y sin dejar escapar el aire frío. Con un simple "toc-toc", al abrir la puerta menos frecuentemente y gracias a su elegante acabado exterior e interior de acero inoxidable, la comida se queda a una temperatura perfecta y el usuario ahorra energía. Un nuevo concepto en el diseño de frigoríficos que gracias a LG, redefine la conveniencia del usuario y capta la atención de los consumidores de todo el mundo.

"Representando lo mejor del arte y de la tecnología, LG SIGNATURE combina nuestros avances tecnológicos líderes en el sector con la esencia del buen diseño", dijo Bruce Chang,

Vicepresidente de desarrollo de productos LG SIGNATURE. "LG SIGNATURE es la realización de un deseo de enriquecer la vida de las personas con electrodomésticos que integran a la perfección una forma exclusiva con funciones superiores. Seguiremos ofreciendo productos innovadores y de alta calidad que satisfagan las necesidades de los consumidores y consoliden nuestra sólida posición en el mercado mundial de electrodomésticos."

Acerca de LG SIGNATURE

LG SIGNATURE es la marca ultra Premium de LG Electronics. Al unir lo mejor de la tecnología y del diseño de LG en una sola marca, LG SIGNATURE ofrece a los consumidores una colección que cuenta con una elegancia sutil y un rendimiento de primer nivel. La gama de productos LG SIGNATURE incluye el refrigerador InstaView Door-in-Door(TM), la lavadora TWINWash(TM), el purificador de aire y el televisor OLED W de "papel pintado" premiado. Todos los productos LG SIGNATURE tienen una cosa en común: una calidad absoluta y un enfoque en lo esencial. Los productos LG SIGNATURE han ganado varios premios de la industria por su innovación tecnológica y diseño sofisticado, incluyendo el premio CES Best of Innovation 2017, el premio iF Gold 2016, el premio Red Dot Design 2016 y el premio Engadget Best of CES 2019 para el televisor OLED R LG SIGNATURE.

