Líderes del sector analizan el futuro de la independencia energética en el panel de The Economist

(Información remitida por la empresa firmante)

-Líderes del sector analizan el futuro de la independencia energética para las empresas europeas en el panel de The Economist previo a IFA 2026

Con la participación de Nick Chen, director de estrategia de EcoFlow, junto a líderes de CEER, Elia Group y Equinix, el panel de The Economist 'Flexibilidad por diseño: Resiliencia energética para las empresas' explora cómo la flexibilidad energética y las tecnologías inteligentes impulsan la competitividad industrial europea.

BERLIN, 2 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que el crecimiento explosivo de los centros de datos de IA y los vehículos eléctricos lleva al límite las redes eléctricas europeas, la resiliencia energética ha pasado rápidamente de ser una preocupación de las empresas de servicios públicos a un imperativo para los consejos de administración en todo el continente. Antes de IFA Berlín 2026 (del 4 al 8 de septiembre), The Economist Enterprise y EcoFlow anunciaron hoy la emisión del panel ejecutivo 'Flexibilidad por diseño: resiliencia energética para las empresas'.

La sesión reúne a líderes clave de la regulación energética, la gestión de redes, la infraestructura digital y la fabricación para abordar el desafío comercial más acuciante de Europa: superar los cuellos de botella en la red y la imprevisibilidad de los costes energéticos.

Ante la histórica volatilidad de los precios y las largas listas de espera para la conexión a la red, EcoFlow está aprovechando su presencia con más de 10 millones de dispositivos instalados y 5 millones de usuarios globales para impulsar su expansión en los sectores de pequeñas empresas y grandes corporaciones. Al transferir su arquitectura de consumo, probada en la práctica —hardware modular, optimización dinámica automatizada de tarifas y software de IA— EcoFlow proporciona a los operadores comerciales una independencia energética inmediata y rentable.

"Las pequeñas y medianas empresas se enfrentan a la misma volatilidad energética y a los mismos altos costes que los consumidores residenciales", afirmó Nick Chen, director de estrategia de EcoFlow. "Tras suministrar energía a millones de hogares en todo el mundo, hemos aprendido que la adopción masiva de energía limpia requiere tres elementos clave: extrema simplicidad, escalabilidad modular y automatización inteligente del software. Al trasladar nuestra probada tecnología de consumo y nuestra inteligencia de software al mercado comercial, ofrecemos a las empresas las herramientas que necesitan para gestionar fácilmente sus complejas necesidades energéticas, reducir los gastos operativos y garantizar la resiliencia del suministro eléctrico".

Principales conclusiones del panel

Convulsión y estrategia en el mercado energético: Cómo la fluctuación de los precios de la energía, los cuellos de botella en la red y los periodos de tarifas mayoristas negativas están transformando las decisiones de inversión corporativa y el crecimiento empresarial en toda Europa.

Cómo la fluctuación de los precios de la energía, los cuellos de botella en la red y los periodos de tarifas mayoristas negativas están transformando las decisiones de inversión corporativa y el crecimiento empresarial en toda Europa. Desarrollo de resiliencia rentable: Enfoques prácticos para que las empresas protejan sus operaciones frente a interrupciones del suministro eléctrico y picos de precios sin incurrir en gastos de capital excesivos.

Enfoques prácticos para que las empresas protejan sus operaciones frente a interrupciones del suministro eléctrico y picos de precios sin incurrir en gastos de capital excesivos. Superando los cuellos de botella de la red: Cómo las colas de conexión amenazan el crecimiento industrial y cómo los acuerdos de conexión flexibles y los mecanismos de respuesta a la demanda ofrecen una solución inmediata.

Cómo las colas de conexión amenazan el crecimiento industrial y cómo los acuerdos de conexión flexibles y los mecanismos de respuesta a la demanda ofrecen una solución inmediata. Activos distribuidos como infraestructura: El papel del almacenamiento distribuido a pequeña escala, la energía solar y el software de gestión energética en la colaboración con los sistemas de transmisión para equilibrar la oferta y la demanda.

El papel del almacenamiento distribuido a pequeña escala, la energía solar y el software de gestión energética en la colaboración con los sistemas de transmisión para equilibrar la oferta y la demanda. Perspectivas para 2030: Cómo las adaptaciones regulatorias y los despliegues tecnológicos actuales configurarán el diseño del mercado eléctrico y la competitividad europea durante la próxima década.

Lista de panelistas distinguidos

Nick Chen – director de estrategia, EcoFlow

– director de estrategia, EcoFlow Bram Claeys – secretario general, Council of European Energy Regulators (CEER)

– secretario general, Council of European Energy Regulators (CEER) James Matthys-Donnadieu – director de Clientes, Mercados y Sistemas, Elia Group

– director de Clientes, Mercados y Sistemas, Elia Group Eulalia Flo – vicepresidenta, Mercados emergentes y en crecimiento, Europa, Equinix

– vicepresidenta, Mercados emergentes y en crecimiento, Europa, Equinix Phillip Cornell (Moderador) – Asesor Senior, Energía y Sostenibilidad, Economist Enterprise

Vea el contenido bajo demanda y conozca a EcoFlow en IFA 2026.

Vea la sesión: Vea la mesa redonda completa bajo demanda en The Economist Events Portal.

Vea la mesa redonda completa bajo demanda en The Economist Events Portal. Visite EcoFlow en IFA 2026: EcoFlow invita a socios de la industria, medios de comunicación y asistentes a explorar sus últimos ecosistemas energéticos residenciales y comerciales en vivo en IFA Berlín 2026, del 4 al 8 de septiembre en Messe Berlín (Hall 3.2).

Acerca de EcoFlow

Fundada en 2017, EcoFlow es líder en soluciones de almacenamiento de energía para hogares inteligentes, empoderando a millones de usuarios para que tomen el control de su energía en casa y más allá. Nuestra visión es impulsar un mundo nuevo, ambicioso, impulsado por la tecnología y respetuoso con el medio ambiente. Nuestra misión desde el primer día ha sido proporcionar soluciones energéticas inteligentes y ecológicas para individuos, familias y la sociedad en general. Somos, fuimos y seguiremos siendo un socio energético confiable para usuarios de todo el mundo. Para más información, visite https://www.ecoflow.com

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