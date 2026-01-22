(Información remitida por la empresa firmante)

- LILYSILK presenta la colección "Musa Mediterránea" Primavera 2026 y lanza una caja de regalo para el Día de San Valentín

NUEVA YORK, 22 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- LILYSILK , la marca de seda líder a nivel mundial, dedicada a inspirar a las personas a vivir vidas espectaculares y sostenibles, lanzó oficialmente su colección " Musa Mediterránea " Primavera 2026 el 22 de enero de 2026. Inspirada en la luz natural, los paisajes costeros y la filosofía de vida mediterránea, la colección presenta una expresión refinada de elegancia moderna basada en un diseño fluido, una artesanía consciente y la comodidad del día a día. Coincidiendo con el Día de San Valentín, la marca también presentó su primer set de regalo de seda con rayas rosas, una nueva forma de expresar calidez y afecto durante la época del amor.

Inspirada en las costas soleadas, la arquitectura encalada y el apacible ritmo de la vida costera, Musa Mediterránea refleja la visión de LILYSILK de una sofisticación sin esfuerzo. La colección combina siluetas vaporosas, líneas limpias y una paleta de colores serena de azul Egeo, blanco mármol y dorado radiante, ofreciendo piezas atemporales diseñadas para combinar a la perfección del día a la noche.

Entre las prendas clave de la colección se incluyen el suéter de manga corta de cachemira cepillada , confeccionado con cachemira mongola de primera calidad para una suavidad y una comodidad duradera; el cárdigan de lana lavable de crochet a rayas , confeccionado con lana merino lavable a máquina que equilibra la practicidad con un diseño refinado; y la gabardina corta Serica , una gabardina de satén de seda de doble cara que combina una estructura arquitectónica con una caída fluida para una prenda versátil y llamativa.

"Esta temporada, encontramos serenidad en la costa mediterránea", afirmó David Wang, consejero delegado de LILYSILK. "Musa Mediterránea es una oda a la fluidez, la luz y el diseño consciente, donde la belleza natural y la artesanía meticulosa se entrelazan en cada detalle. El verdadero lujo comienza con el respeto por la naturaleza y nuestra forma de vida".

Lanzada junto con la colección Primavera 2026, la colección del Día de San Valentín de LILYSILK está confeccionada en seda charmeuse de 19 momme y acentuada con una suave raya rosa. La colección incluye ropa de dormir y accesorios diseñados para celebrar la intimidad y el cuidado. Algunos artículos se presentarán en una caja de regalo rosa especialmente diseñada, una opción refinada para regalar esta temporada. Si bien estos artículos seguirán disponibles después de las fiestas, la caja y la selección están pensadas para realzar la resonancia emocional de la temporada.

Con raíces en los valores de la artesanía, la sostenibilidad y la vida consciente, LILYSILK continúa redefiniendo el lujo moderno a través de su estética inspirada en la naturaleza y la refinada selección de materiales. La colección Primavera 2026, junto con la oferta del Día de San Valentín, refuerza la misión de la marca de ayudar a las personas a vivir una vida más bella y plena cada día.

Si desea conocer más visite www.lilysilk.com y siga a @lilysilk en Instagram.

