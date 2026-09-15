(Información remitida por la empresa firmante)

-LITFINCON Europe se inaugura en Ámsterdam los días 7 y 8 de octubre, con la participación de Burford, Therium, WTW, CAC Specialty, Susman Godfrey e Ignite Specialty Risk

La edición europea de esta destacada serie de conferencias a nivel mundial sobre financiación de litigios reúne a financiadores, socios especializados en litigios, asesores jurídicos generales, aseguradoras e inversores institucionales en el Rosewood Amsterdam.

HOUSTON, 15 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- LITFINCON Europe se inaugura dentro de tres semanas en el Rosewood Amsterdam, reuniendo en Ámsterdam, los días 7 y 8 de octubre, a altos directivos de Burford Capital, Therium Capital Advisors, Susman Godfrey, CAC Specialty, Ignite Specialty Risk y WTW, así como a inversores institucionales de todo el mundo, para dos jornadas centradas en el mercado europeo de financiación de litigios, un sector en rápida evolución. La programación VIP comenzará el 6 de octubre de 2026 con una cena en el Rosewood Amsterdam y un crucero por los canales de Ámsterdam. Se trata de la séptima edición de LITFINCON, la principal serie de conferencias a nivel mundial para el sector de la industria financiera de litigios, y de la primera que se celebra en Europa.

El sector de la financiación de litigios sigue basándose en las relaciones personales; la confianza, el criterio y las contrapartes consolidadas suelen determinar qué oportunidades reciben capital. LITFINCON está dirigido por profesionales del sector, no por organizadores de eventos convencionales. La serie está organizada por Siltstone Capital, un inversor activo en financiación jurídica, y el programa de Ámsterdam se ha diseñado deliberadamente para fomentar una interacción significativa entre los responsables de la toma de decisiones que moldean el mercado.

"Toda operación en este sector comienza con una conversación entre personas que confían entre sí", afirmó Jim Batson, director de inversiones de financiación jurídica en Siltstone Capital. "Nosotros mismos evaluamos riesgos y destinamos capital a este mercado, por lo que organizamos la conferencia a la que nos gustaría asistir. El contenido es importante, pero las relaciones y los contactos son lo que los asistentes se llevan consigo".

Ponentes destacados

Los ponentes confirmados abarcan los ámbitos de la financiación de litigios, los litigios complejos, los seguros de riesgo contingente, el capital institucional y la inversión en activos legales.

Jim Batson inaugura el primer día y Robert Le, cofundador de Siltstone Capital, abre la segunda jornada. Se anunciarán más ponentes antes de la conferencia.

Agenda

El programa, compuesto por 11 paneles, se centra en algunas de las cuestiones más trascendentales que afronta actualmente el sector de la financiación de litigios: cómo se valoran las acciones colectivas en Europa, dónde genera oportunidades de inversión la ejecución de laudos arbitrales, cómo el Tribunal Unificado de Patentes está reconfigurando la estrategia de propiedad intelectual, cómo la inteligencia artificial y la tecnología están transformando los litigios y la financiación jurídica, y cómo se recurre cada vez más a los seguros para estructurar activos legales y mitigar sus riesgos.

El programa de networking incluye una cena VIP en el Rosewood Amsterdam y un crucero por los canales de Ámsterdam, así como la primera edición europea de Lunch, Law & Laughs con la humorista Valeria Vulpe.

Organizaciones colaboradoras

LITFINCON Europe cuenta con el apoyo de Burford Capital, CAC Specialty WTW, Vale Insurance Partners, Ignite Specialty Risk, Victoria Peak Litigation Funding, Legal Asset Servicing Ignitis, y Complex Law.

Registro

Las inscripciones siguen abiertas en www.litfinconeurope.com, con el aforo limitado deliberadamente para preservar el formato de la conferencia, orientado a altos ejecutivos y al fomento de relaciones profesionales. Se ofrece una tarifa preferente en el Rosewood Amsterdam para las noches del 6 al 8 de octubre, sujeta a disponibilidad dentro del bloque de habitaciones reservado. Aquellas firmas que inscriban a tres o más asistentes, así como los delegados que planeen acudir tanto a LITFINCON Europe como a LITFINCON USA en 2027, deben ponerse en contacto directamente con los organizadores en info@litfincon.com.

Acerca de LITFINCON

LITFINCON es la principal serie de conferencias a nivel mundial sobre financiación de litigios; reúne a financiadores, bufetes de abogados, aseguradoras, departamentos jurídicos corporativos e inversores institucionales. Está organizada por Siltstone Capital, una firma de inversión alternativa con una estrategia centrada en la financiación jurídica, y cuenta con un programa elaborado por profesionales que invierten en esta clase de activos. Fundada en Houston, la serie también se ha celebrado en Beverly Hills, Singapur y Ámsterdam. LITFINCON USA regresará en febrero de 2027. Más información en www.litfincon.com.

Contacto para mediosJacob VargheseDirector, Siltstone Capitaljacob.varghese@siltstone.com

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