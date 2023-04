Loftware y Epson anuncian una asociación para revolucionar los flujos de trabajo de etiquetado

(Información remitida por la empresa firmante)

La solución conjunta mejora la precisión, aumenta la productividad y reduce los costes de las etiquetas preimpresas

PORTSMOUTH, N.H., 12 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Loftware , el mayor proveedor mundial de etiquetado empresarial y gestión de material gráfico basado en la nube, y Seiko Epson Corporation (TSE: 6724, "Epson"), líder mundial en impresoras de etiquetas en color, han anunciado hoy una alianza estratégica cuyo objetivo es revolucionar los flujos de trabajo de etiquetado de los clientes.

Epson y Loftware colaborarán para desarrollar soluciones de impresión en color de un solo paso basadas en la nube para mejorar la eficiencia de impresión y la facilidad de uso. Las empresas reducirán las barreras para la impresión de etiquetas en color bajo demanda mediante una integración perfecta con SAP y otros sistemas empresariales líderes.

La asociación integrará la serie Epson ColorWorks de impresoras de etiquetas en color con las plataformas NiceLabel Cloud de Loftware. Las empresas podrán imprimir desde NiceLabel Cloud directamente a las impresoras Epson ColorWorks conectadas a la nube. Esto mejorará la productividad, reducirá la dependencia de los clientes de las TI, minimizará los errores de impresión y disminuirá el coste y el inventario de etiquetas preimpresas.

La asociación entre Epson y Loftware se produce tras un fuerte aumento de la demanda de soluciones de etiquetado en color de alta productividad a medida que las empresas invertían en mejoras de la cadena de suministro, tanto durante como después de la pandemia de COVID-19. La demanda ha crecido especialmente entre las empresas que emplean sistemas SAP EH&S ERP y que tienen previsto migrar a S/4 HANA y a la nube. Estas empresas gestionan instalaciones de producción, almacenamiento y distribución y operan en múltiples segmentos de la industria, incluidos los productos químicos, los dispositivos médicos, los productos farmacéuticos, la electrónica, la automoción, la industria aeroespacial y el comercio minorista.

La colaboración Epson-Loftware responde a la creciente demanda de las empresas de utilizar el color en los productos, cajas de cartón y etiquetas de palés para su identificación. Además, las empresas de los segmentos químico (GHS), de dispositivos médicos y farmacéutico se enfrentan a la necesidad urgente de cumplir las normativas internacionales de etiquetado que exigen el color. Gracias a la integración de las impresoras de etiquetas en color Epson con las plataformas NiceLabel Cloud de Loftware, las empresas que utilizan la impresión en 2 pasos para imprimir etiquetas en color ahora pueden pasar a la impresión de etiquetas en color bajo demanda en 1 paso, con un coste menor y una reducción de errores.

"Nos hemos asociado con Epson para ayudar a empresas de todos los tamaños a trasladar su etiquetado a la nube", afirmó Paul Vogt, vicepresidente de estrategias de canal y alianzas de Loftware. "Las empresas están adoptando las mejores soluciones de etiquetado para socios y la impresión de etiquetas en color en un solo paso para introducir mejoras radicales en sus operaciones de impresión de la cadena de suministro. Estamos encantados de colaborar con Epson para ofrecer dicha transformación".

La colaboración aportará varias ventajas importantes a los clientes. Las empresas obtendrán la capacidad de imprimir etiquetas de forma eficiente y rápida sin incumplir los plazos de producción y envío. Reducirán los residuos al eliminar las existencias de etiquetas sobrantes y no utilizadas cuando cambie el formato de una etiqueta. Además, las organizaciones ya no tendrán que gestionar el inventario de existencias de etiquetas de aprovisionamiento urgente o de clientes. Por último, los clientes no tendrán que comprar etiquetas preimpresas para tiradas cortas a un coste más elevado, sino que podrán utilizar etiquetas en blanco estándar de bajo coste.

"La preparación para adaptarse a las tendencias de la nube es fundamental", afirmó Junkichi Yoshida, consejero delegado y director de Operaciones de la División de Soluciones de Impresión de Epson. "Nuestro objetivo es impulsar el crecimiento de la impresión en color bajo demanda en diversos tipos de empresas y aplicaciones, mejorando aún más la calidad de nuestra tecnología de impresión de etiquetas y optimizando tanto el hardware como las soluciones. Esta colaboración con Loftware es esencial para nuestro futuro desarrollo empresarial, ya que al ofrecer impresión en la nube, nuestras impresoras Colorworks pueden conectarse a los sistemas de clientes empresariales de múltiples sectores".

Acerca de Loftware

Loftware es el mayor proveedor mundial de etiquetado empresarial y gestión de material gráfico basado en la nube, y ofrece una plataforma de soluciones de etiquetado integrales para empresas de todos los tamaños. Con presencia global y oficinas en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Eslovenia, China y Singapur, Loftware cuenta con más de 35 años de experiencia en la resolución de retos de etiquetado. Ayudamos a las empresas a mejorar la precisión, la trazabilidad y la conformidad al tiempo que mejoramos la calidad, la velocidad y la eficacia de su etiquetado. Como proveedor líder mundial de etiquetado empresarial y gestión de material gráfico, junto con el etiquetado de ensayos clínicos y la gestión de contenidos, Loftware permite la agilidad de la cadena de suministro, apoya la evolución de las normativas y optimiza las operaciones empresariales para una amplia gama de sectores. Entre ellos se incluyen la automoción, los productos químicos, los productos de consumo, la electrónica, los alimentos y bebidas, la fabricación, los dispositivos médicos, los productos farmacéuticos, el comercio minorista y la confección.

Acerca de Epson

Epson es un líder tecnológico mundial cuya filosofía de innovación eficiente, compacta y precisa enriquece vidas y ayuda a crear un mundo mejor. La empresa se centra en resolver problemas sociales a través de innovaciones en impresión doméstica y de oficina, impresión comercial e industrial, fabricación, visual y estilo de vida. El objetivo de Epson es llegar a ser negativo en carbono y eliminar el uso de recursos subterráneos agotables como el petróleo y el metal para 2050. Liderado por Seiko Epson Corporation, con sede en Japón, el Grupo Epson a nivel mundial genera unas ventas anuales de más de 1 billón de yenes. corporate.epson/en/

