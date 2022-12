LyondellBasell aumenta los objetivos de reducción de emisiones de GEI, incluye el alcance 3 (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-LyondellBasell aumenta los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, incluye el alcance 3

HOUSTON y LONDRES, 16 de diciembre de 2022/PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: LYB), un líder mundial de la industria química, ha anunciado hoy que aumentará el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de alcance 1 y 2 para 2030 del 30% al 42% con respecto a la referencia de 2020. Además, la empresa establecerá un objetivo de reducción de las emisiones de GEI de alcance 3 para 2030 del 30%, en relación con la referencia de 2020 y de acuerdo con las directrices de la Iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi). El objetivo previamente anunciado de la empresa de lograr cero emisiones netas de GEI de alcance 1 y 2 de las operaciones globales para 2050 se mantiene sin cambios.

"Creemos que un objetivo de reducción de GEI más ambicioso es alcanzable y creará un valor sustancial para todas nuestras partes interesadas", dijo Peter Vanacker, consejero delegado de LyondellBasell. "Reducir las emisiones y, al mismo tiempo, construir un negocio de Soluciones Circulares y Bajas en Carbono de clase mundial es necesario para satisfacer las demandas que estamos viendo en toda la cadena de valor. Este enfoque no sólo es bueno para la sociedad, sino también para el negocio. Seguiremos un enfoque disciplinado para priorizar los proyectos de alta rentabilidad y seguiremos cumpliendo nuestras expectativas de rentabilidad."

Las estimaciones de los gastos de capital necesarios para alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones están integradas en el plan a largo plazo de la empresa. No se espera que estas inversiones representen una parte significativa del total de gastos de capital en los próximos tres años, ni que cambien la estrategia de asignación de capital. Aunque muchos de los proyectos de reducción de emisiones de GEI se encuentran aún en las primeras fases de desarrollo, la empresa evaluará, perseguirá y dará prioridad a sus inversiones en emisiones de GEI en función de la tasa de rentabilidad de cada proyecto.

LyondellBasell presentará sus objetivos climáticos a SBTi para que sean validados con respecto a las directrices de la SBTi. La SBTi define y promueve las mejores prácticas para el establecimiento de objetivos corporativos de emisiones de GEI alineados con la ciencia climática más reciente.

A corto plazo, LyondellBasell sigue ejecutando sus iniciativas previamente anunciadas para reducir las emisiones, entre las que se incluyen:

Puesta en marcha de cuatro acuerdos de compra de energía en Texas , que representan aproximadamente 400.000 toneladas métricas anuales de las emisiones de GEI de alcance 2 de la empresa.

Eliminación gradual del uso de carbón en la planta de Wesseling (Alemania), lo que reduce las emisiones de alcance 2 de la planta en unas 170.000 toneladas métricas anuales

Como se anunció en abril de 2022, la empresa está en vías de cerrar su refinería de Houston a finales de diciembre de 2023. Se espera que esto reduzca las emisiones de GEI de alcance 1 y 2 en más de 3 millones de toneladas métricas anuales y las emisiones de alcance 3 en aproximadamente 40 millones de toneladas métricas anuales.

LyondellBasell también aspira a obtener al menos el 75% de su electricidad global a partir de energía baja en carbono para 2030, la mayor parte de la cual procederá de su objetivo actual de obtener un mínimo del 50% de la electricidad global a partir de fuentes renovables.

Muchas de las iniciativas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero previstas para 2030 comenzarán en 2024 y más adelante, a medida que la empresa aproveche los calendarios de renovación de activos existentes para sus centros más grandes, entre los que se incluyen:

Proyectos de recuperación del calor de proceso, electrificación de una gran turbina de proceso y optimización de la demanda de vapor en su planta de Wesseling (Alemania) en 2024.

Optimización de los equipos de calefacción mediante digitalización avanzada, mejoras de la eficiencia y gestión del combustible en su planta de Channelview, Texas , en 2025

Además, el negocio Circular and Low Carbon Solutions de la empresa, anunciado anteriormente, se centrará en alcanzar su objetivo de producir y comercializar 2 millones de toneladas métricas anuales de polímeros reciclados y de base renovable para 2030, reduciendo aún más las emisiones de alcance 3.

La colaboración en la cadena de valor sigue siendo una prioridad para la empresa. Recientemente, LyondellBasell se unió al grupo World Economic Forum Low Carbon Emitting Technologies (LCET) para ayudar a acelerar el desarrollo y la ampliación de las tecnologías de baja emisión de carbono necesarias para que la industria química y las cadenas de valor relacionadas alcancen las emisiones netas cero para 2050.

En el Informe de Sostenibilidad de LyondellBasell de 2022 se incluirá información adicional sobre el plan de transición de la empresa, el riesgo climático y el enfoque de asignación de capital y su alineación con los requisitos del Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera Relacionada con el Clima (TCFD). Para obtener más información sobre el enfoque de la empresa en materia de sostenibilidad, haga clic aquí.

Acerca de LyondellBasell

Como líder en la industria química mundial, LyondellBasell se esfuerza todos los días por ser la empresa más segura, mejor operada y más valorada de nuestra industria. Los productos, materiales y tecnologías de la compañía están promoviendo soluciones sostenibles para la seguridad alimentaria, el acceso a agua limpia, la atención médica y la eficiencia del combustible en más de 100 mercados internacionales. LyondellBasell otorga una alta prioridad a la diversidad, la equidad y la inclusión y avanza hacia el bien con énfasis en nuestro planeta, las comunidades en las que operamos y nuestra futura fuerza laboral. La compañía se enorgullece de su tecnología de clase mundial y su enfoque en el cliente. LyondellBasell ha intensificado sus ambiciones y acciones de circularidad y clima para abordar los desafíos globales de los desechos plásticos y la descarbonización y recientemente ha anunciado nuevas iniciativas para expandir sus huellas de reciclaje mecánico y avanzado. En 2022, LyondellBasell fue nombrada como una de las "Empresas más admiradas del mundo" de la revista FORTUNE por quinto año consecutivo. Para obtener más información, visite www.lyondellbasell.como siga a @LyondellBasell en LinkedIn.

Declaraciones prospectivas Las declaraciones contenidas en este comunicado relativas a asuntos que no son hechos históricos son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se basan en las expectativas y suposiciones de la dirección de LyondellBasell, incluidas las expectativas basadas en información y proyecciones de terceros, que se consideran razonables en el momento en que se realizan y están sujetas a importantes riesgos e incertidumbres. Cuando se utilizan en este comunicado, las palabras "estimar", "creer", "continuar", "podría", "pretender", "puede", "planificar", "potencial", "estrategia", "objetivo", "ambición", "lograr", "camino", "permitir", "objetivo", "debería", "hará", "esperar" y expresiones similares tienen por objeto identificar las declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen dichas palabras identificativas. LyondellBasell no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva realizada en este documento ni ninguna otra declaración prospectiva realizada, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros, a no ser que sea requerido por la ley. Además, las declaraciones que se refieren a los objetivos de LyondellBasell para 2030, el objetivo de cero emisiones netas y los esfuerzos relacionados, las actividades y los gastos de capital previstos son declaraciones prospectivas. Los resultados reales podrían diferir materialmente en función de factores tales como, entre otros, las condiciones del mercado, el carácter cíclico de los negocios de los sectores químico, de polímeros y de refino; la disponibilidad, el coste y la volatilidad de los precios de las materias primas y los servicios públicos, en particular el coste del petróleo, el gas natural y los líquidos de gas natural asociados; nuestra capacidad para operar de forma segura, aumentar la producción de polímeros reciclados y renovables y reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de energía; la aplicación de nuevas tecnologías y la capacidad para obtener los beneficios esperados de las mismas; nuestra capacidad para acceder a capital para financiar nuestras iniciativas relacionadas con el clima; la evolución del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (EU ETS) y nuestra capacidad para reducir los costes asociados; nuestra capacidad para obtener beneficios en virtud de nuestra capacidad para obtener energía renovable y de baja emisión de carbono y reducir nuestra dependencia del carbón; las presiones competitivas sobre los productos y los precios; las condiciones laborales; las interrupciones operativas; los equilibrios entre la oferta y la demanda de nuestros productos y los de nuestras empresas conjuntas, y los efectos relacionados de las capacidades de producción y los índices operativos de la industria; nuestra capacidad para gestionar los costes; los futuros resultados financieros y operativos; la evolución del cambio climático; los procedimientos legales y medioambientales; las resoluciones, consecuencias o procedimientos fiscales; la evolución tecnológica y nuestra capacidad para desarrollar nuevos productos y tecnologías de proceso; y las posibles medidas reguladoras gubernamentales, incluidos los requisitos de divulgación relacionados con el clima.Los factores adicionales que podrían causar que los resultados difieran materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas se pueden encontrar en la sección "Factores de riesgo" de nuestro Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021, que se puede encontrar en www.LyondellBasell.com en la página de Relaciones con Inversores y en la página web de la Securities and Exchange Commission en www.sec.gov.

Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de su formulación y se basan en las estimaciones y opiniones de la dirección de LyondellBasell en el momento de su formulación. LyondellBasell no asume, y rechaza expresamente, cualquier obligación de actualizar las declaraciones prospectivas en caso de que cambien las circunstancias o las estimaciones u opiniones de la dirección, salvo que así lo exija la ley. Este comunicado hace referencia a determinados marcos e iniciativas. Con ello, la empresa no pretende respaldar ni adoptar dichos marcos de forma permanente. La empresa no representa ni garantiza el uso de estas organizaciones ni la definición de términos o recomendaciones específicos, ni la viabilidad de ninguna iniciativa.

Las emisiones declaradas por LyondellBasell y las reducciones previstas se basan en una combinación de datos medidos y estimados y se basan en las normas y mejores prácticas del sector, incluido el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero y las orientaciones de IPIECA y el American Petroleum Institute. Las emisiones comunicadas son sólo estimaciones y los datos están sujetos a cambios a medida que se producen mejoras en los métodos, la calidad de los datos y la tecnología. Los objetivos de LyondellBasell para reducir las emisiones son esfuerzos de buena fe basados en los datos y la metodologa pertinentes actuales, que podrán modificarse o perfeccionarse a medida que evolucione nuestro enfoque para identificar, medir y abordar las emisiones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1969788/LyondellBasell_Gas_Emissions_Reduction.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/562522/LYB_Advancing_Possible_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/lyondellbasell-aumenta-los-objetivos-de-reduccion-de-emisiones-de-gei-incluye-el-alcance-3-301705277.html