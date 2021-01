LyondellBasell y Sinopec ponen en marcha su sociedad mixta para fabricar óxido de propileno y monómeros de estireno (2)

Declaración cautelarLas declaraciones contenidas en esta presentación con respecto a asuntos que no son hechos históricos constituyen declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro están basadas en supuestos por parte de la dirección de LyondellBasell, los cuales se consideraron razonables en el momento que se formularon y están sujetas a niveles significativos de riesgo e incertidumbre. Para esta presentación, el uso de palabras como "estimar", "creer", "continuar", "podría", "pretende", "poder", "planear" "potencial", "predecir", "debería", "será", "esperar", o expresiones similares, tiene el fin de identificar declaraciones a futuro, sin embargo, no todas las declaraciones a futuro contendrán tales palabras que las identifiquen. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente con base en factores que incluyen, sin estar limitados a, las capacidades de conseguir las aprobaciones anti-monopolio u otras aprobaciones normativas; nuestra capacidad para construir y poner en marcha las instalaciones descritas propuestas; las condiciones de mercado; la naturaleza cíclica de las industrias química, de polímeros y de refinería; de nuestra capacidad de desarrollar y evolucionar grados de plásticos que generen avances en sostenibilidad y en la economía circular; y nuestra capacidad de incrementar nuestros volúmenes de fabricación de productos reciclados o hechos con materias primas renovables, u otros impactos debidos a la pandemia de la COVID-19 en regiones geográficas o mercados a los que damos servicio o en los que se localizan nuestras operaciones; y los riesgos e incertidumbres propuestas en las operaciones internacionales, incluyendo las fluctuaciones de divisas extranjeras.Otros factores que podrían causar que los resultados difieran sustancialmente de los descritos en las declaraciones a futuro se indican en la sección "Factores de riesgo" de nuestro formulario 10-K del año que terminó el 31 de diciembre de 2019 y en nuestro formulario 10-Q para los trimestres que terminaron el 31 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2020, los cuales están disponibles en www.LyondellBasell.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3045486-1&h=3742297163&u...]en la página de Relaciones con inversionistas y en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) en www.sec.gov [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3045486-1&h=3878746284&u...]. No existe certeza de que cualquiera de las acciones, eventos o resultados planteados en las declaraciones a futuro sucederán, o que, si cualquiera de estos sucede, qué impacto tendrá sobre los resultados de las operaciones o la condición financiera. Las declaraciones a futuro se refieren exclusivamente a la fecha en la cual fueron hechas, y se basan en las estimaciones y opiniones de la dirección de LyondellBasell existente en el momento en que se hicieron estas declaraciones. LyondellBasell no asume obligación alguna de actualizar las declaraciones a futuro en caso de que las circunstancias, o las estimaciones u opiniones de la dirección, llegaran a cambiar, excepto en los casos que la ley así lo requiera

