Marconi Technologies completa rigurosas pruebas de dispersión troposférica en Suecia

(Información remitida por la empresa firmante)

El sistema Archer mantuvo una estabilidad de enlace continua con un rendimiento líder en el mercado.

MONTREAL, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Marconi Technologies ha completado una evaluación de comunicaciones por dispersión troposférica de varios días con Försvarets Materielverk (FMV), la autoridad de material de defensa de las Fuerzas Armadas suecas, demostrando una conectividad sostenida y de alto rendimiento con su solución de dispersión troposférica Archer a través de un enlace de 75 kilómetros considerado uno de los más difíciles de la región.

La evaluación se llevó a cabo del 1 al 5 de junio entre Enköping y Arboga, Suecia, donde Archer mantuvo un enlace estable y con diversidad de frecuencia. Durante la evaluación, Marconi demostró capacidades fundamentales para el requisito de las Fuerzas Armadas suecas de un sistema táctico de dispersión troposférica que fuera operativo y fácil de desplegar. La alineación automática de antenas y el tamaño compacto de Archer simplifican el transporte y el despliegue rápido, mientras que la diversidad de frecuencia mantuvo la estabilidad del enlace en una ruta donde evaluaciones previas habían sugerido que no se podía lograr una conectividad estable de alto rendimiento. FMV también validó la capacidad de Archer para integrarse directamente con el nodo de red móvil (MKN) de las Fuerzas Armadas suecas, lo que permite a los operadores conectar sus propios equipos de red y transmitir tráfico a través del enlace. El rendimiento de Archer se midió entre cinco y seis veces superior al registrado previamente en la misma ruta.

"Los resultados en Suecia reflejan el objetivo principal de nuestro equipo desde el principio: construir un sistema líder en capacidad sin requerir conocimientos especializados para su operación", afirmó Alain Cohen, consejero delegado de Marconi Technologies. "Cuando un equipo de dos personas puede establecer un enlace más allá del alcance visual en menos de 20 minutos, en terrenos difíciles, con alineación automática y un tiempo de inactividad prácticamente nulo, se transforman las posibilidades operativas en entornos sin cobertura satelital o con señal degradada".

Archer es el terminal táctico de dispersión troposférica de Marconi, diseñado para ofrecer enlaces de alto rendimiento y baja latencia a más de 200 km sin depender de satélites ni infraestructura de red fija. Su montaje sin herramientas, la alineación automática y la configuración en menos de 20 minutos permiten su despliegue en entornos adversos, como desiertos, montañas y regiones polares. Archer fue seleccionado recientemente por el Ejército de los EE.UU. para comunicaciones seguras más allá del alcance visual.

Acerca de Marconi Technologies

Marconi Technologies es una empresa de tecnología de defensa dirigida por veteranos, con sede en Montreal, Quebec, y operaciones de desarrollo y fabricación en Canadá, Reino Unido y Estados Unidos. Desarrolla y fabrica sistemas de comunicaciones avanzados de doble uso que abarcan todo el espectro táctico, desde radios tácticas de línea de visión hasta comunicaciones por satélite y de dispersión troposférica más allá de la línea de visión, para optimizar la toma de decisiones y fomentar la autonomía. La empresa ha entregado miles de sistemas (y sigue sumando) a la OTAN y a las fuerzas aliadas en todo el mundo.

Contacto: Amanda Rudolph, responsable de comunicaciones, (571) 447-6217, Amanda.Rudolph@marconi-technologies.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3000695...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/marconi-technologies-completa-rigurosas-pruebas-de-dispersion-troposferica-en-suecia-302811849.html