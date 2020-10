Maxonrow otorga cinco premios a blockchain innovador para soluciones sanitarias

TAIPEI, Taiwán, 6 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Maxonrow acogió la ceremonia de clausura de su primer Hackathon, MAXathon, el 3 de octubre de 2020. Personas de más de 30 países participaron y diecisiete equipos preseleccionados lanzaron su blockchain para soluciones sanitarias a un jurado de siete personas, y cinco equipos ganaron de una bolsa de premios de 15.000 euros.

Los ganadores

Hubo un ganador por cada uno de los cinco desafíos que Maxonrow estableció a los participantes para resolver para MAXathon.

Para la primera pista, Physical Distancing, el ganador fue el equipo "Move-Safe". Crearon un algoritmo que determina una puntuación de seguridad y crea un mapa en vivo que permitirá a las personas evitar lugares concurridos.

Los ganadores de la segunda pista, Credencial andCertificate Issuance, fueron el equipo "VeCura '' que se le ocurrió una solución usando blockchain de Maxonrow para almacenar los resultados de las pruebas en blockchain.

Los ganadores de la tercera pista, Welfare, fueron el equipo " Well and Fair", una aplicación donde cualquier persona puede solicitar directamente una beca o paquete de estímulo que mejor se adapte a sus necesidades.

Los ganadores de la cuarta pista, Virtualizing the New Norm, fueron el equipo 010. El proyecto utiliza criptografía de conocimiento cero para formar compromisos criptográficos y pruebas de identidad.

El premio para la pista final UI/UX fue otorgado al equipo "Med-Chain" una plataforma impulsada por aprendizaje automático que proporcionará las mejores soluciones de cadena de suministro para organizaciones médicas.

Jueces y mentores de clase mundial

Siete jueces fueron responsables de elegir a los ganadores de un grupo de más de 40 proyectos presentados. Los jueces fueron:

-- Holger Schmidt, socio de Strategy&, parte de la red PwC. -- Nisa Amoils, VC, Inversor, Abogado de Valores, Blockchain + IA + IoT, Grasshopper Capital -- Malte Schoenfeld, responsable de proyecto, Audi -- Robert Wiecko, responsable de operaciones, Dash.org -- Carlo Chung, responsable tecnológico, Maxonrow -- Sebastian Diaconou, consejero delegado, AvantasTech -- Muhammad Salman Anjum, director administrativo, Avantas Tech

Diecinueve mentores acompañaron a los participantes durante el hackathon de un mes de duración teniendo 1-1 sesiones para discutir sus proyectos:

-- Amber Urquhart, responsable de desarrollo empresarial,TDX Strategies -- Gabriel Dymowski, consejero delegado, Doxychain -- Steven Boylan, emprendedor, consultor, mentor en creación de empresas -- Joshua Glenn, emprendedor y director creativo -- Rasikh Morani, co-fundador y consejero delegado, The Arcadia Group -- Rafael Schultz, consejero delegado de Blockchainpunklabs -- Massimo Buonomo, UN Global experto en blockchain -- Alex Puig, responsable de tecnología, Caelum Labs -- Scott McKenzie, experto legal de Blockchain, Ph.D. Candidato en la University of British Columbia -- Dr. Amin Oroji (Ph.D.), científico de datos, Maxonrow -- Sik Jean Soon, responsable de ingeniería, Maxonrow -- ChiewMey Lee, director de proyecto, Maxonrow -- Louis Tan, Senior UI/UX Diseñador, Maxonrow -- RiccardoLamanna, Co-fundador CryptoWalletCheck -- Mostafa SedaghatJoo, arquitecto de Blockchain, Maxonrow -- Nagaraj Manjunath, desarrollador de Blockchain,Maxonrow -- PhuaGing Sheng, responsable de DevOps, Maxonrow -- Benjamin Lee, vicepresidente de ingeniería, Maxonrow -- YenKhoon Tan, desarrollador de Blockchain, Maxonrow

¿Qué es lo siguiente?

MAXathon fue un gran éxito entre los principales entusiastas de blockchain para crear soluciones para pandemias. Maxonrow continuará planeando eventos que atienden a su creciente comunidad de desarrolladores y tendrán un impacto social real.

CONTACTO: CONTACTO: Ximena Cordon, directora de Comunicaciones deMarketing, ximena@maxonrow.com, Maxonrow LTD