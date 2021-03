Maybelline New York anuncia a Storm Reid como modelo portavoz mundial

NUEVA YORK, 19 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Maybelline New York, la marca de cosméticos líder en el mundo, está encantada de anunciar a la actriz, productora y revolucionaria Storm Reid como su nuevo modelo portavoz mundial. Reid se une a Gigi Hadid, como otro talento potencial que compartirá su voz con la comunidad global de la marca.

El principal papel de Storm fue en la adaptación estelar de A Wrinkle in Time (2018) y créditos anteriores incluyen 12 Years a Slave (2013), Don't Let Go (2019), When They See Us (2019), The Bravest Knight (2019) y The Invisible Man (2020). A continuación, protagonizará las películas The Suicide Squad y One Way y repetirá su papel como Gia en la segunda temporada del hit de HBO Euphoria. Junto con su madre Robyn Simpson, Storm fundó su propia productora, A Seed & Wings, con la misión y el deseo de crear una narrativa auténtica que sea impactante, honesta y refleje las perspectivas de todos. Con varios proyectos en mente, lo último que lanzó fue un nuevo programa de entrevistas en Facebook Watch titulado Chop It Up que también presenta Storm.

Storm defiende y luchar por crear un cambio social mediante sus diversas plataformas y mediante su iniciativa Bamazing, que busca empoderar y elevar la siguiente generación. Es vocal de cuestiones como la igualdad racial, la salud mental y la inclusividad, eligiendo regularmente alinearse con proyectos que apoyan estas causas.

Es este espíritu el que unió a Maybelline y a Storm. "Storm es una voz destacada y una motivadora del cambio", dijo Trisha Ayyagari, directora de marca global de Maybelline New York Worldwide. "Es una actriz de gran talento, una defensora valiente de la igualdad y su energía puede iluminar cualquier espacio. Siempre he admirado a Storm y sabíamos que sería una gran incorporación para la marca Maybelline".

Junto con Maybelline, Storm podrá impulsar un mayor cambio sobre las causas que más importan para el consumidor de la marca. Storm prestará su voz a la iniciativa Brave Together de Maybelline apoyando la ansiedad y depresión, y para el actual trabajo de diversidad de la marca.

"Maybelline ha estado en mi familia desde que tengo uso de razón", dijo Storm Reid. "Espero con impaciencia este nuevo capítulo con Maybelline donde podré usar mi voz para apoyar a las mujeres jóvenes y a mi generación a través de mi trabajo con la marca".

Storm será la cara de una nueva innovación de la franquicia Fit Me de Maybelline, que debuta este verano.

Acerca de Maybelline New YorkMaybelline New York Maybelline New York es la marca de cosméticos número uno en el mundo, disponible en más de 120 países. Al combinar fórmulas tecnológicamente avanzadas con su experiencia en tendencias y estilo basado en la ciudad de Nueva York, la misión de Maybelline New York es ofrecer cosméticos innovadores, accesibles y cómodos para todas las mujeres. En 2020, Maybelline presentó Brave Together, un programa a largo plazo para apoyar la ansiedad y depresión y ayudar a todos en todas partes a enfrentar con valentía su mundo. Brave Together ofrece apoyo personal crítico, un eje de educación online, una variedad de programación para ayudar a desestigmatizar la conversación en torno a la salud mental y se ha comprometido a donar 10 millones de dólares en los próximos cinco años para organizaciones mundiales y locales. Para más información, regístrese en www.maybelline.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3102540-1&h=1906348157&u...] o www.maybelline.com/bravetogether.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3102540-1&h=3392273603&u...].

