McDonald's Turquía presenta a Archie para jugadores

(Información remitida por la empresa firmante)

McDonald's Turquía ha presentado una solución creativa a un problema común entre los jugadores online: las desconexiones durante las pausas para comer. Junto con el Menú Pro Gamer, el dispositivo Archie está diseñado para mantener al personaje en movimiento, garantizando así una experiencia de juego ininterrumpida

ESTAMBUL, 3 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- McDonald's sigue redefiniendo la experiencia del usuario a través de soluciones prácticas que se adaptan al ritmo de la vida cotidiana. A medida que evolucionan los estilos de vida digitales, el rápido crecimiento de las actividades en el hogar y la cultura de los videojuegos está llevando a las marcas a encontrar nuevas formas de interactuar más de cerca con este mundo. Inspirado por esta idea, McDonald's Turquía ha desarrollado una solución creativa que aborda uno de los desafíos más fundamentales.

En los videojuegos en línea, incluso una breve pausa para comer puede provocar la expulsión del juego, la interrupción de misiones o la pérdida de progreso. Para abordar un problema que los jugadores han intentado superar con sus propios trucos, McDonald's Turquía presenta "Archie", un dispositivo que permite disfrutar de la comida y el juego simultáneamente. Diseñada por TBWA\Istanbul, una agencia líder que transforma el panorama publicitario y de marketing con sus premiados trabajos, la campaña da vida a esta idea a través de una experiencia de marca distintiva.

Disponible con el Menú Pro Gamer, Archie presenta un diseño flexible inspirado en los icónicos Arcos Dorados de la marca. Une los joysticks analógicos del mando, permitiendo que el personaje continúe moviéndose cuando el jugador se ausenta brevemente de la pantalla (AFK). El Menú Pro Gamer, disponible por tiempo limitado exclusivamente para pedidos a domicilio, incluye una Big Mac, papas fritas medianas, una Coca-Cola mediana y 8 aros de cebolla.

"Transformando la experiencia del jugador en una experiencia real"

Özdeş Dönen Artak, director de marketing de McDonald's Turquía, comentó sobre la campaña:

"Ausentarse de la pantalla durante las partidas online, sobre todo en los momentos de mayor intensidad, puede interrumpir directamente el ritmo del juego. Por eso, muchos jugadores recurren a diferentes estrategias. Transformamos este comportamiento en una valiosa información para los jugadores e integramos a Archie en la experiencia McDonald's, ofreciéndolo como regalo a los clientes que pidan el Menú Pro Gamer".

Artak añadió que McDonald's Turquía seguirá posicionando la marca mediante campañas creativas y orientadas a la búsqueda de soluciones.

Acerca de McDonald's Turquía

Según el informe "Global 25 Most Valuable Restaurants 2026" de Brand Finance, McDonald's, reconocida como la marca de restaurantes más valiosa del mundo, abrió su primer local en Turquía en 1986. En la actualidad, McDonald's Turquía opera con 319 restaurantes y un equipo dedicado de más de 10.000 empleados. Comprometida con el apoyo a la economía local, la empresa obtiene el 98 % de sus productos y servicios de proveedores que operan en Turquía.

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Kaan Kirişçioğlu kaan.kiriscioglu@lorbi.com

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