Menarini Group premia a los campeones de Juego Limpio

Publicado 16/07/2019 9:01:36 CET

FLORENCIA, Italia, 16 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Dos días dedicados al deporte y los grandes valores del Juego Limpio. El pasado mes de julio la ciudad de Florencia acogió la XXIII edición del International Fair Play Menarini Award: el evento anual que premia a los campeones deportivos que han destacado en el mundo del deporte por los brillantes resultados alcanzados respetando plenamente las reglas del juego.

https://mma.prnewswire.com/media/946941/Menarini_Award.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/946941/Menarini_Award.jpg]

A lo largo de los años, muchos campeones deportivos han sido reconocidos por su Juego Limpio, pero la edición de este año ha sido muy especial con una larga lista de campeones que cubren una amplia gama de diferentes deportes, como el jugador de fútbol Zico (premio A Lifetime for Sport), la jugadora de voleibol Andrea Giani (Premio Especial Sustenium Energy and Heart Award), la corredora olímpica Gabriela Szabo (Premio Life Model) y la gimnasta rusa Svetlana Khorkina (Premio Star of Sport), así como muchos, muchos otros.

El Grupo Farmacéutico Menarini es patrocinador del Premio Juego Limpio y, junto al gran deseo del Presidente del Grupo, Eric Cornut, y Lucia y Alberto Giovanni Aleotti, accionistas y miembros de la Junta de Menarini, ha elegido asociar su nombre y misión a esta importante iniciativa.

"A través del patrocinio del International Fair Play Menarini Award, un evento único dentro del mundo del deporte, Menarini desea reconocer los mejores valores del deporte, que a veces pueden pasarse por alto cuando se trata de lograr sus objetivos", comentaron Lucia y Alberto Giovanni Aleotti, miembros de la Junta de Menarini. "Menarini quiere celebrar el comportamiento ético de estos campeones deportivos con la esperanza de que, a su vez, se conviertan en un ejemplo para los deportistas y mujeres más jóvenes, no sólo en el deporte, sino en la vida cotidiana".

Para ver la lista completa de los ganadores de la XXIII edición del International Fair Play Menarini Award:

Acerca de Menarini Group

Menarini Group es una compañía farmacéutica italiana con unos ingresos de 3.667 millones de euros y más de 17.600 empleados. Con 16 sitios de fabricación y 7 centros de I+D, Menarini tiene presencia capilar en 136 países.

www.menarini.com [http://www.menarini.com/]

