- Menarini Ricerche anuncia los datos farmacodinámicos de SEL24/MEN1703 de la fase de escalada de dosis del ensayo clinico DIAMOND-01

- SEL24/MEN1703 está siendo evaluado para el tratamiento de la leucemia mieloide aguda (AML)

- Los resultados han sido aceptados para presentación en forma de póster en la 62ª reunión anual de la American Society of Hematology (ASH)

POMEZIA, Italia y ROMA, 2 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Menarini Ricerche, la división de I+D del Grupo Menarini , ha informado hoy de resultados positivos farmacodinámicos que demuestra la adecuada interacción con la diana molecular (Target Engagement) en la fase de escalada de dosis del ensayo DIAMOND-01 (CLI24-001; clinicaltrials.gov identificador NCT03008187), un estudio que investiga SEL24/MEN1703, un inhibidor dual PIM/FLT3 de administración oral, primero en su clase, como agenteen mnoterapia en leucemia mieloide aguda (AML).

El póster titulado "SEL24/MEN1703 provides PIM/FLT3 Downstream Pathway Inhibition in Acute Myeloid Leukemia (AML) Blast Cells: Results of the Pharmacodynamic (PD) Assay in the Dose Escalation Part of First-in-Human DIAMOND Trial" va a ser presentado en la 62ª reunión y exposición anual de la American Society of Hematology (ASH), que se celebrará virtualmente del 5 al 8 de diciembre.

"Estamos encantados de los resultados preliminares positivos observados con SEL24/MEN1703, un inhibidor PIM/FLT3 en investigación para el tratamiento de la AML. Tal y como se destaca nuestra presentación en forma de poster ´en el congreso ASH, la fase de escalado de dosis del ensayo DIAMOND-01 ha demostrado que SEL24/MEN1703 cuenta con un perfil de seguridad aceptable y resultados que indican una interacción importante con la diana molecular (target engagement) en blastos en sangre periférica y de la médula ósea de pacientes tratados con SEL24/MEN1703", indicó Andrea Pellacani, director general de Menarini Ricerche. "Continuaremos nuestra investigación de SEL24/MEN1703 como nuevo tratamiento potencial para este tipo de cáncer agresivo y de difícil tratamiento, como parte de nuestro compromiso con el desarrollo de agentes terapéuticos innovadores que puedan marcarlaa diferencia en las vidas de los pacientes con cáncer".

DIAMOND-01 es el primer ensayo clínico en humanos, en Fase I/II, con un diseño de expansión de cohorte y escalado de dosis, del producto SEL24/MEN1703, con licencia para Menarini de Ryvu Therapeutics, en AML. El estudio ha completado la fase de escalado de dosis, demostrando demuestrando un aceptable perfil de seguridad de la dosis recomendada de 125 mg/día, con una evidencia preliminar de actividad anti-leucémica como agente en monoterapia.

El objetivo de los ensayos farmacodinámicos ha sido investigar el grado de interacción con la diana mlecular (target engagement) de diferentes dosis de SEL24/MEN1703, cuantificando la fosforilación de S6 (pS6), un efector de tipo downstream (por debajo en la cascada de señalización) de la vía PIM/FLT3. Además, la correlación entre los niveles pS6 y el efecto anti-leucémico de SEL24/MEN1703 se evaluó en muestras obtenidas en pacientes participantes en la fase de escalado de dosis del ensayo DIAMOND-01. La evaluación cuantitativa de pS6 a nivel intracelular se realizó muestras de blastos tanto sangre periférica (PB: peripheral blood) como de médula ósea (BM: bone marrow).

Los resultados de este estudio confirman que que el adecuado Target Engagement se ha conseguido tanto en blastos en sangre periférica como en médula ósea de pacientes tratados con SEL24/MEN1703 ya en la dosis de 100 mg/día (un nivel por debajo de la dosis recomendada de 125 mg/día). Además, los datos preliminares sugieren que ls inhibición de la ruta PIM/FLT3 conllevaria una reducción del número de blastos, sobre todo en los pacientes que presentan un elevado grado de fosforilación de S6 antes del tratamiento.

El target engagement de SEL24/MEN1703 seguirá siendo evaluado en la fase de ampliación de cohorte ensayo clínico DIAMOND-01, que en la actualidad está reclutando a pacientes con AML recidivante o refractaria al tratamiento en diversos países de la UE y en Estados Unidos.

Acerca de MEN1703

SEL24/MEN1703 es un inhibidor dual PIM/FLT3, primero en su clase, de administración oral. con licencia para Menarini de Ryvu Therapeutics, Se trata de un producto en fase de investigación que no dispone aún de la autorización para su uso por parte de las Autoridades Sanitarias, y que en la actualidad está siendo evaluado en el ensayo DIAMOND-01 (CLI24-001; clinicaltrials.gov identificador NCT03008187) para el tratamiento de la leucemia mieloide aguda.

Acerca de Menarini

Menarini Ricerche es la división de Grupo Menarini Internacional dedicada a la I+D con un fuerte compromiso con la investigación y el desarrollo oncológicos, así como una implicación activa en el campo de las enfermedades infecciosas y la lucha contra las resistencias antimicrobianas, una creciente preocupación global.

Como parte de este compromiso con la oncología, Menarini tiene en cartera cinco nuevos fármacos de investigación para el tratamiento de una variedad de tumores hematológicos y/o sólidos: dos de ellos son biológicos, (uno es el anticuerpo monoclonal anti-CD157 MEN1112/OBT357, y el otro es un anticuerpo de toxina conjugada anti-CD205 MEN1309/OBT076), y tres son pequeñas moléculas, (como el inhibidor de quinasa dual PIM y FLT3 SEL24/MEN1703, y el inhibidor PI3K MEN1611, y el inhibidor de la clase I, II y IV histona deacetilasa, Pracinostat). La adquisición de Stemline Therapeutics Inc., una compañía biofarmacéutica con sede en Nueva York, ha reforzado la cartera de oncología de Menarini con la incorporación de activos comerciales y de fase clínica, como ELZONRIS(®) (tagraxofusp), una nueva terapia objetiva de CD123 aprobada por la FDA y disponible comercialmente en Estados Unidos para el tratamiento de la neoplasia de célula dendrítica plasmacitoide blástica (BPDCN) en pacientes pediátricos de dos o más años. Menarini también ha firmado un acuerdo de licencia con Radius Health para el desarrollo y comercialización de Elacestrant, un SERD oral en desarrollo de fase 3 como tratamiento hormonal para el cáncer de mama. Mediante el trabajo de Menarini Silicon Biosystems, Menarini también está desarrollando tecnologías y productos avanzados para estudiar células raras con precisión unicelular.

Grupo Menarini Internacional es una compañía farmacéutica y de diagnóstico líder, con unos ingresos de 3.793 millones de euros y más de 17.000 personas empleadas. Menarini se encuentra en las áreas terapéuticas más importantes con productos para cardiología, gastroenterología, neumología, enfermedades infecciosas, diabetología, inflamación y analgesia. Con 17 plantas de producción y 10 centros de investigación y desarrollo, los productos de Menarini están disponibles en 140 países en todo el mundo. Para más información, visite www.menarini.com [http://www.menarini.com/]

