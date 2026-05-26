Merach S29R2, la nueva bicicleta estática con autonomía

(Información remitida por la empresa firmante)

- Merach S29R2: La bicicleta estática con autonomía que libera a los usuarios de las suscripciones mensuales a gimnasios

LONDRES, 26 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Las bicicletas estáticas conectadas suelen requerir suscripciones mensuales que perduran mucho tiempo después de la compra, pero la nueva Merach S29R2 adopta un enfoque diferente. Combina funcionamiento autónomo, resistencia automática inteligente y conectividad opcional con aplicaciones, incluyendo compatibilidad con plataformas populares de terceros como Zwift y Kinomap, sin restringir las funciones principales a una suscripción obligatoria. Diseñada para un uso flexible en casa, permite acceder a los entrenamientos sin necesidad de suscripción.

Libertad inalámbrica para cualquier habitación

Lo que distingue a la S29R2 de otras bicicletas inteligentes es su independencia de las tomas de corriente. Mediante un sistema generador integrado, la bicicleta convierte la energía del pedaleo en la energía necesaria para alimentar sus componentes electrónicos y su pantalla integrada, eliminando la necesidad de enchufes, cables de carga o reemplazo de baterías.

Con la primera pedalada, la pantalla LCD se activa automáticamente, mostrando datos de rendimiento como el tiempo, la velocidad, la distancia, las calorías quemadas y el nivel de resistencia. Gracias a sus ruedas delanteras y su sistema inalámbrico, la bicicleta se puede trasladar fácilmente de una habitación a otra, ya sea para un entrenamiento rápido en el salón o para un paseo más largo junto a la ventana del balcón.

Resistencia inteligente que responde en tiempo real

En lugar de utilizar un mando de tensión manual tradicional, la S29R2 emplea un sistema de resistencia electrónico controlado mediante botones en la pantalla integrada o programas de entrenamiento a través de una aplicación. El mando mecánico restante funciona exclusivamente como control de frenado y parada de emergencia.

Al conectarse a plataformas de ciclismo virtual compatibles, la bicicleta ajusta automáticamente la resistencia para adaptarse a los cambios del terreno en tiempo real, respondiendo en menos de tres segundos para simular ascensos, descensos y condiciones de conducción variables. El sistema también incluye siete programas de entrenamiento automático preestablecidos.

Diseñado para el ejercicio físico diario en casa.

Soporta usuarios de hasta 159 kg y alturas de entre 142 y 193 cm

Manillar y sillín ajustables en 4 direcciones

16 niveles de resistencia con funcionamiento ultrasilencioso (menos de 25 dB)

Soporte integrado para mancuernas, dos portabotellas y soporte para smartphone

La Merach S29R2 se lanzó el 26 de abril de 2026 y está disponible en merachfit.de a un precio de venta recomendado (PVP) de 659,99 euros. El precio puede variar en Amazon.

Acerca de Merach

Fundada en el año 2018, Merach desarrolla equipos de fitness conectados para el hogar y productos de bienestar para consumidores en más de 50 países. La empresa emplea a más de 1.000 personas y ha suministrado equipamiento a equipos deportivos nacionales chinos desde el año 2021, incluyendo los utilizados en los Juegos Olímpicos de Tokio, Pekín y París.

Más información: merachfit.eu | IG: @merachfit.eu

CONTACTO: PR_EU@merach.com

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