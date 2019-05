Mesut Özil y Amine Gülşe asumen una posición de equidad en Citizen Cosmetics Limited

Publicado 16/05/2019 9:01:35 CET

LONDRES, 16 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Mesut Özil, uno de los jugadores de fútbol de más alto ranking en el Reino Unido y su pareja, la que fue Miss Turquía, Amine Gülse, han adquirido una participación de capital de Citizen Cosmetics Limited. Özil es el jugador más seguido en la Premier League con un alcance total de casi 80 millones de seguidores entre las varias plataformas de redes sociales y Gülse cuenta con más de 2 millones de seguidores. El doctor Erkut Sögüt, agente y asesor de Özil, negoció la transacción e inversión en nombre de la pareja.

El doctor Sögüt comentó: "Mientras Mesut diversifica su cartera de inversión, vimos una enorme oportunidad no solo de entrar en la industria de la cosmética de color, sino también de convertirse en accionistas que añaden valor a Citizen Cosmetics Limited. También vimos una oportunidad de que Amine colabore con la marca Smart Girls Get More de Citizen aprovechando su interés personal y profesional en belleza así como el hecho de que, junto con Mesut, sea una de las celebridades más reconocidas en Turquía".

Tariq Khan, presidente y consejero delegado de Citizen Cosmetics, dijo: "Estamos encantados de que Mesut y Amine formen parte de la familia Citizen y estamos agradecidos por su fe y confianza en nosotros. Su inversión ha llegado en el momento oportuno con el lanzamiento de la marca CTZN Cosmetics y darnos la oportunidad de trabajar con Amine para crear una colección cápsula bajo Smart Girls Get More que ofrecerá una colección de sus productos de cosmética de color favoritos al consumidor".

Citizen Cosmetics Limited (www.citizencosmetics.com [http://www.citizencosmetics.com/]) es una compañía de cosméticos de color con sede en Londres fundada por Aleena, Aleezeh y Naseeha Khan. Las tres hermanas quisieron crear productos de cosmética de color en un amplio rango de tonos de piel, utilizando solo fórmulas veganas y vegetarianas. Su marca de consumo de alta calidad es CTZN Cosmetics (www.ctzncosmetics.com [http://www.ctzncosmetics.com/]), que actualmente se produce en Italia y que se lanzará al mercado el 15 de mayo de 2019. Su marca para el mercado masivo Smart Girls Get More (www.sggmcosmetics.com [http://www.sggmcosmetics.com/]) se produce en Polonia. Ambas están producidas bajo los estrictos controles de la UE y en un entorno sin crueldad.

Redes sociales: @ctzncosmetics @smartgirlsmakeup

