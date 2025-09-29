Mibro amplía su presencia global con su debut en GITEX Dubai 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 29 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Mibro, una marca de ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd, debutará en GITEX Dubái 2025, presentando su más reciente portafolio de dispositivos inteligentes en uno de los escenarios tecnológicos más influyentes del mundo. Del 13 al 17 de octubre, la marca exhibirá sus innovaciones en el expositor H26-B20 del World Trade Centre de Dubái, presentando tres líneas de productos principales: relojes inteligentes profesionales, teléfonos inteligentes para niños y auriculares. Esta participación subraya la constante expansión global de Mibro y pone de relieve su compromiso de combinar la innovación tecnológica con un espíritu joven y dinámico.

En el centro de la exhibición se encuentra la Serie Profesional de Smartwatches, una colección diseñada para quienes buscan rendimiento y versatilidad avanzados. La línea GS incluye los modelos GS Explorer S, GS Explorer S (Titanium), GS Pro2 y GS Active2. Entre ellos, el GS Explorer S (Titanium) incorpora la función de mapas sin conexión, ampliando las funciones para la exploración y los viajes al aire libre. Como complemento a los modelos GS, Mibro también presentará la nueva serie Lifestyle con el Watch GT y el Watch Fit. Estos dos dispositivos integran asistentes inteligentes con IA en diseños elegantes y vanguardistas, ideales para usuarios que valoran la practicidad y el estilo.

Otro punto destacado es la serie de teléfonos inteligentes Mibro Kids, liderada por el recién lanzado S1. Considerado una actualización premium, el S1 mejora la seguridad mediante funciones avanzadas de monitoreo de salud. El monitoreo en tiempo real de la frecuencia cardíaca y los niveles de oxígeno en sangre brinda mayor tranquilidad a los padres, a la vez que mantiene las divertidas y atractivas funciones que han hecho popular a la serie entre las familias. El S1 representa un avance significativo al combinar diversión y responsabilidad, reflejando cómo la tecnología puede contribuir al bienestar de los niños en la vida diaria.

En audio, Mibro presenta Headphone One, unos auriculares circumaurales ligeros y cómodos que ofrecen un sonido nítido y equilibrado. Diseñados para el uso diario, amplían la visión de Mibro al mundo del entretenimiento.

Mibro enmarca estas innovaciones en su filosofía: "Vive inteligentemente, mantente activo". Cada producto refleja el enfoque de la marca en promover un estilo de vida saludable, conectado y activo, integrando tecnología de vanguardia con un diseño cuidado. Desde el monitoreo de la salud hasta el seguimiento de la actividad física y el entretenimiento inmersivo, el ecosistema de productos busca enriquecer las experiencias cotidianas.

Con su debut en GITEX Dubai 2025, Mibro señala sus ambiciones en el mercado global al tiempo que se posiciona como un actor con visión de futuro en la tecnología portátil inteligente.

Para consultas empresariales, contacte con business@mibrofit.com.

Para consultas de medios, contacte con pr@mibrofit.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2782030...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mibro-amplia-su-presencia-global-con-su-debut-en-gitex-dubai-2025-302569112.html