-MICROIP presenta la plataforma AIVO Edge AI en CES 2026, que permite una implementación escalable en seguridad del transporte, agricultura y sistemas autónomos

LAS VEGAS, 6 de enero de 2026/PRNewswire/ -- MICROIP Inc., proveedor taiwanés de servicios de diseño de ASIC y soluciones de software de IA, presentó hoy su plataforma de IA Edge AIVO (AI Vision Operation) en CES 2026 de Las Vegas. En el Pabellón de Aplicaciones de IA, la compañía presentó su arquitectura CAPS (Soluciones Multiplataforma Impulsadas por IA), demostrando cómo el diseño definido por software permite una implementación escalable y lista para producción de IA Edge en entornos reales.

AIVO es la plataforma insignia de MICROIP bajo el marco CAPS y ya ha comenzado su implementación comercial. En lugar de centrarse únicamente en las pruebas de referencia de modelos o en el rendimiento bruto del hardware, AIVO está diseñado para abordar las limitaciones prácticas de los sistemas de IA de borde a gran escala, como las condiciones de red heterogéneas, los recursos de computación de borde limitados y los costes operativos a largo plazo.

"CES es donde la IA debe demostrar su valor en el mundo real", afirmó el Dr. James Yang, presidente de MICROIP. "AIVO fue diseñado para operar de forma fiable bajo las limitaciones reales de implementación en seguridad del transporte, agricultura inteligente y sistemas autónomos, lo que permite a la IA trascender la prueba de concepto y entrar en las operaciones diarias".

A nivel de sistema, AIVO adopta una arquitectura distribuida maestro-cliente, que ejecuta inferencias en tiempo real localmente en dispositivos periféricos, a la vez que centraliza la gestión del sistema y la lógica de decisión. Al transmitir resultados de inferencia estructurados y metadatos en lugar de secuencias de vídeo sin procesar, la plataforma reduce significativamente los requisitos de ancho de banda y mantiene la capacidad de respuesta en tiempo real incluso en entornos de red inestables. AIVO también admite multitarea heterogénea en tiempo real, lo que permite que varios modelos de IA se ejecuten simultáneamente en una única plataforma de hardware con priorización dinámica de recursos.

En CES 2026, MICROIP destacó la implementación de AIVO en tres dominios de aplicación de alta fiabilidad. En seguridad del transporte, AIVO facilita la monitorización en tiempo real de sistemas de metro, ferrocarriles, aeropuertos y entornos de aviación, con alertas integradas en centros de control o sistemas de seguridad gubernamentales, lo que mejora la capacidad de respuesta sin aumentar la necesidad de personal.

En agricultura inteligente, AIVO aborda la escasez de mano de obra y el envejecimiento de la fuerza laboral al permitir la monitorización basada en visión de la salud del ganado y las condiciones ambientales. Optimizada para operaciones de bajo consumo y conectividad limitada, la plataforma facilita una implementación estable a largo plazo en entornos agrícolas, a la vez que traduce el conocimiento agrícola experto en modelos de IA desplegables.

En sistemas autónomos, como drones con IA y robótica, AIVO refuerza la autonomía del dispositivo para la inspección de infraestructuras y la respuesta ante desastres. Incluso en entornos sin GPS o con comunicación limitada, la plataforma permite el seguimiento de objetos en tiempo real y la evasión dinámica de obstáculos, ampliando el alcance operativo de los sistemas autónomos en escenarios de alto riesgo.

CAPS representa la estrategia más amplia de hardware basado en software de MICROIP, que integra AIVO, XEdgAI y CATS (Tecnología y Soluciones ASIC Personalizadas) para permitir la optimización del hardware definido por software, validada por cargas de trabajo reales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2855417/MICROIP_s_flagship_AIVO_platform_leverages_high_reliability_Edge_AI_to_span_four_key_domains_transpo.jpg

