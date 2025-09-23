Milliken presenta Liquitint® Verafree™, colorante de alto rendimiento sin biocidas añadidos

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva solución ofrece un color vibrante y estable al tiempo que ayuda a los formuladores a mantenerse a la vanguardia de las tendencias regulatorias globales.

SPARTANBURG, S.C., 23 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Milliken & Company se enorgullece de presentar Liquitint Verafree™, su solución avanzada para fabricantes que buscan colorantes de alto rendimiento sin biocidas añadidos. Diseñado para ser compatible y fácil de usar, Liquitint Verafree ofrece un color vibrante y estabilidad microbiana, lo que lo convierte en la opción ideal para formulaciones domésticas e industriales.

"Las regulaciones están cambiando y los fabricantes tienen mucha presión para adaptarse", afirmó Cristina Neri, vicepresidenta de Soluciones de Polímeros de Milliken. "Liquitint Verafree no solo responde a las necesidades del momento, sino que lo lidera, ofreciendo el rendimiento fiable de los colorantes Liquitint™ con la garantía de una formulación sin biocidas añadidos".

Liquitint Verafree™ es compatible con una amplia variedad de fragancias, surfactantes, condiciones de pH y tipos de formulación, lo que lo convierte en una adición versátil a cualquier línea de productos. Su presentación líquida estable es fácil de manipular y dispensar en procesos de fabricación automatizados, y elimina los problemas de polvo asociados con los tintes en polvo.

La experiencia de Milliken en igualación de color garantiza resultados precisos y consistentes, ayudando a los fabricantes a lograr los resultados deseados. Con una larga trayectoria de innovación en la ciencia del color, Milliken continúa desarrollando soluciones avanzadas para satisfacer las cambiantes necesidades de la industria.

"Desde productos de lavandería hasta limpiadores multiusos, los clientes pueden confiar en Milliken para obtener un soporte integral de aplicaciones y una experiencia inigualable en igualación de colores", afirmó Dirk Vanhee, director de Ventas y Marketing de Soluciones de Polímeros de Milliken. "Nuestro equipo se compromete a garantizar que cada tono cumpla con las especificaciones precisas y ofrezca un rendimiento fiable durante su uso".

Liquitint Verafree™ cumple con la normativa REACH en la UE, el Reino Unido, Ucrania y Turquía, lo que refuerza el compromiso de Milliken con los estándares medioambientales globales. El producto está disponible en cubos de 18 kg (40 lb), bidones de 216 kg (475 lb) y contenedores IBC de 1000 kg (2200 lb), lo que ofrece opciones flexibles para fabricantes de todos los tamaños.

Para obtener más información sobre Liquitint Verafree™ y otras soluciones avanzadas de Milliken, visite milliken.com.

Acerca de MillikenMilliken & Company es un líder mundial en fabricación cuyo enfoque en la ciencia de los materiales permite hoy los avances del mañana. Desde moléculas líderes en la industria hasta innovaciones sostenibles, Milliken crea productos que mejoran la vida de las personas y ofrecen soluciones para sus clientes y comunidades. Con miles de patentes y una cartera de aplicaciones en los sectores textil, de suelos, químico y sanitario, la empresa se nutre de un sentido compartido de integridad y excelencia para impactar positivamente en el mundo durante generaciones. Descubra más sobre las mentes inquietas y las soluciones inspiradoras de Milliken en milliken.com y en Facebook, Instagram, y LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2778702...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2254813...

