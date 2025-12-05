Navidades doradas: Degussa explica cómo empezar a constituir patrimonio este tiempo de Adviento

Calendario de Adviento de Degussa - Jonas Ratermann

Fráncfort del Meno, 05/12/2025 (News Aktuell).– En días reflexivos como son las fechas navideñas, nuestra atención vuelve a centrarse en lo esencial: valores que permanezcan. El oro tiene bien consolidado su prestigio como forma fiable de invertir, y así es un símbolo de perduración, seguridad y gestión patrimonial plenamente responsable. Al terminar el año, Degussa quiere explicar cómo los metales preciosos no solo son motivo de alegría, sino también sirven para constituir y preservar patrimonio a través de generaciones.

El oro, un valor intergeneracional

En los tiempos que corren, cada vez más inversoras e inversores buscan alternativas estables. El oro ofrece un sólido cimiento sobre el que asentarse a largo plazo. Sea en acuñaciones pequeñas o en lingotes de más tamaño, desde cantidades muy reducidas puede ya contribuir decisivamente a la constitución de un patrimonio.

Así lo subraya Christian Rauch, director de Degussa: «El oro es un valor que perdura de una generación a otra. Significa seguridad y confianza y la responsabilidad de transmitir bienes patrimoniales con toda sensatez. Este año, con el Calendario de Adviento de Degussa queríamos mostrar nuestras sucursales algo singular, una inspiración para todas las personas que quieran hacer por Navidad un regalo realmente valioso».

Inspiración para encontrar valores permanentes durante la Navidad

El Calendario de Adviento de Degussa muestra en los días que faltan para la Navidad una gran variedad de posibles obsequios, desde pequeños detalles hasta regalos con gran valor propio. Los metales preciosos pueden acompañar a amistades y familiares durante largo tiempo. Por ello, Degussa pone a disposición de sus clientes monedas, lingotes y opciones personalizadas en distintas clases de precio para que puedan regalar valor duradero.

Horarios de apertura durante los días festivos

Durante las Navidades seguimos estando a su servicio si desea encontrar sus regalos a tiempo y sin prisa.

De lunes a viernes: 10:00 - 18:00 h

Visítenos y descubra qué fácil puede ser crear valor permanente con un regalo.

