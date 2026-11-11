(Información remitida por la empresa firmante)

- neueHCT presenta HCT Orbis en EICMA, aportando tecnología de conducción inteligente a la movilidad global sobre dos ruedas

MILÁN, MÚNICH y SHANGHÁI, 11 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- El 3 de noviembre de 2026, EICMA (Exposición Internacional de Motocicletas y Accesorios) —uno de los eventos anuales más influyentes en la industria global de las dos ruedas— abrió sus puertas oficialmente en Milán, Italia. En este marco, neueHCT dio a conocer su sistema de asistencia avanzada al conductor HCT Orbis, presentando ante una audiencia internacional las últimas innovaciones de una empresa china especializada en conducción inteligente aplicada a la movilidad sobre dos ruedas.

neueHCT se especializa en ofrecer soluciones integrales de ADAS y conducción inteligente para fabricantes de equipos originales (OEM) a nivel mundial, abarcando ámbitos como los vehículos de pasajeros, la movilidad de dos ruedas y los vehículos logísticos autónomos de nivel 4 (L4). Mediante demostraciones técnicas y funcionales, neueHCT exhibió las fortalezas de HCT Orbis en áreas como el control de crucero adaptativo (ACC), la percepción del entorno, la advertencia de riesgos y la seguridad activa, atrayendo a numerosos fabricantes de vehículos de dos ruedas, representantes de los medios de comunicación, expertos del sector y visitantes.

Durante la jornada inaugural, Stone Li, consejero delegado de neueHCT, concedió una entrevista exclusiva en el expositor a HD Motori, un reconocido medio italiano especializado en tecnología y automoción. En ella, ofreció un análisis detallado sobre las ventajas técnicas de HCT Orbis, su adaptación a los mercados locales y las tendencias globales en el ámbito de la movilidad inteligente sobre dos ruedas. Al circular en bicicleta, uno queda expuesto y resulta mucho más vulnerable que un conductor dentro de un vehículo, señaló Stone Li. Por eso, la tecnología que desarrollamos tiene como objetivo prevenir aquellos tipos de accidentes de tráfico que causan los mayores daños a estos usuarios de la vía.

Hasta la fecha, neueHCT ha prestado servicios a más de 16 clientes fabricantes de equipos originales (OEM) en todo el mundo, entre ellos Chery, Volkswagen y Dongfeng Nissan, y ha obtenido proyectos que abarcan más de 70 modelos de vehículos, de los cuales los programas internacionales representan más del 50% del total. La empresa ha acumulado millones de kilómetros de pruebas en condiciones reales de circulación a nivel mundial, además de más de 10.000 millones de kilómetros de pruebas de simulación en todo el mundo.

Europa constituye un mercado clave para la industria mundial de vehículos de dos ruedas y su cultura de conducción, además de ser una región estratégicamente importante dentro de la estrategia global de neueHCT. Los vehículos de pasajeros de neueHCT han completado su validación en diversas ciudades europeas —entre ellas Memmingen, Múnich, Fráncfort y París—, y la experiencia adquirida servirá de apoyo para el desarrollo y la adaptación local de sus soluciones de dos ruedas. Asimismo, la empresa mantiene colaboraciones con fabricantes europeos de vehículos de dos ruedas, y sus productos cumplen con los requisitos y certificaciones de E-NCAP y del reglamento GSR II de la UE. Por otra parte, neueHCT ha establecido un centro de I+D en Alemania para respaldar el despliegue de sus productos en los mercados globales.

De cara al futuro, neueHCT seguirá profundizando su colaboración con fabricantes de equipos originales (OEM) y socios industriales, tanto en Europa como a nivel global, proporcionando de manera eficiente soluciones inteligentes de asistencia a la conducción que cumplen con las normativas regionales, e impulsando la movilidad sobre dos ruedas hacia un futuro más seguro e inteligente.

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