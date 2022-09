Nippon Express obtiene la certificación GDP para el Centro Farmacéutico del Este de Japón

- Nippon Express obtiene la certificación GDP de cumplimiento de las normas de la OMS para el Centro Farmacéutico del Este de Japón

- La instalación dedicada a la logística farmacéutica ofrece almacenamiento y transporte en dos rangos de temperatura -

TOKIO, 16 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Nippon Express Co., Ltd. (en adelante, "Nippon Express"), una empresa del grupo de NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., ha adquirido la certificación de Buenas Prácticas de Distribución (GDP) para su Centro Farmacéutico del Este de Japón (Ciudad de Kuki, Prefectura de Saitama), con efecto 29 de julio, evidenciando su cumplimiento con las normas de la OMS para la adecuada distribución de productos farmacéuticos.

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202209086166-O1-PLmZo0wX

Foto1: Centro Farmacéutico del Este de Japón https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202209086166/_prw_PI2fl_C7EUIGA5.jpg

Foto2: Vehículo de transporte farmacéutico dedicado https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202209086166/_prw_PI3fl_A7788l54.jpg

El Grupo Nippon Express ha posicionado a la industria farmacéutica como una industria clave en su "Plan de Negocios del Grupo Nippon Express 2023 -- Crecimiento Dinámico", y ha estado desarrollando una plataforma de logística farmacéutica segura para satisfacer las necesidades logísticas farmacéuticas sofisticadas y diversas a nivel mundial.

El Centro Farmacéutico del Este de Japón ahora obtuvo la certificación GDP de su conformidad con los estándares de la OMS para el almacenamiento y transporte de productos farmacéuticos en dos rangos de temperatura (temperatura ambiente "15ºC - 25ºC" y refrigerado "2ºC - 8ºC"). El Grupo Nippon Express ha adquirido certificaciones GDP para logística farmacéutica en 32 ubicaciones comerciales en 24 países/regiones de todo el mundo (incluidos dos sitios que también han obtenido la certificación CEIV Pharma) y continuará ofreciendo servicios de logística farmacéutica seguros y de alta calidad de extremo a extremo a nivel mundial con estas certificaciones en el centro de sus servicios.

En el futuro, el Grupo Nippon Express fortalecerá aún más sus iniciativas farmacéuticas, mejorará el valor de los productos farmacéuticos a través del transporte y se esforzará por mejorar la calidad y ampliar los servicios para garantizar que los productos farmacéuticos lleguen a quienes los necesitan y, por lo tanto, contribuyan a su salud.

