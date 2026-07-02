NNS confirma el apoyo continuo a Rembrandt II

(Información remitida por la empresa firmante)

Este es un comunicado de prensa de NNS Holding (Chipre) Limited ("NNS" o el "oferente"). Este comunicado de prensa se emite en relación con la oferta pública voluntaria (la "oferta") de NNS por todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación del capital de OCI Global N.V. ("OCI" o la "compañía"). Este comunicado de prensa no constituye una oferta, ni una solicitud de oferta, para comprar o suscribir valores de OCI. Cualquier oferta se realizará únicamente mediante un folleto informativo (el "Folleto Informativo") aprobado por la Autoridad de los Mercados Financieros de los Países Bajos (Autoriteit Financiële Markten, la "AFM"). Este comunicado de prensa no debe ser publicado, distribuido, total o parcialmente, en ninguna jurisdicción donde dicha publicación, distribución o difusión sea ilegal

LIMASSOL, Chipre, 2 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- OCI anunció que los directores designados por la Cámara de Comercio han dado su consentimiento para la convocatoria de celebración de una junta general extraordinaria de accionistas para considerar y votar las resoluciones necesarias para implementar la fusión propuesta del negocio de OCI con Orascom Construction PLC ("Rembrandt II").

NNS confirma su apoyo continuo a la implementación de Rembrandt II.

Acerca de NNS Holding (Cyprus) Limited

NNS, perteneciente al Grupo NNS, de propiedad privada y fundado en 2008 por Nassef Sawiris, es una sociedad de responsabilidad limitada constituida conforme a la legislación chipriota, con domicilio social en Limassol, Chipre. NNS gestiona e invierte el capital familiar a través de una plataforma diversificada de múltiples activos que abarca renta variable pública y privada, crédito e inmobiliario, y también colabora con inversores externos en empresas conjuntas. NNS es el mayor accionista de OCI.

Todos los comunicados de prensa y demás documentos relacionados con la oferta se publican en el sitio web de NNS (https://www.nnsholding.com/).

Restricciones generales

La información contenida en este comunicado de prensa no pretende ser exhaustiva. Este comunicado tiene fines meramente informativos y no constituye una oferta ni una invitación para adquirir o enajenar valores, ni asesoramiento de inversión, ni un incentivo para realizar actividades de inversión. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o emisión, ni una solicitud de oferta para comprar o adquirir valores de OCI en ninguna jurisdicción. La distribución de este comunicado de prensa puede estar restringida por ley o reglamento en algunos países. Por consiguiente, quienes tengan acceso a este comunicado de prensa deben informarse sobre dichas restricciones y cumplirlas. En la máxima medida permitida por la ley aplicable, NNS declina toda responsabilidad por cualquier infracción de dichas restricciones por parte de cualquier persona. El incumplimiento de estas restricciones puede constituir una infracción de las leyes de valores de la jurisdicción correspondiente. Ni NNS ni ninguno de sus asesores asumen responsabilidad alguna por cualquier infracción de dichas restricciones. Cualquier accionista que tenga dudas sobre su posición debe consultar sin demora con un asesor profesional competente.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones en este comunicado de prensa pueden considerarse "declaraciones prospectivas". Las declaraciones prospectivas incluyen aquellas precedidas por, seguidas por o que incluyen las palabras "anticipar", "esperar", "creer", "podría", "continuar", "en curso", "estimar", "pretender", "puede", "planificar", "potencial", "proyectar", "debería", "objetivo", "hará", "haría" y palabras similares. Estas declaraciones prospectivas hablan solo a la fecha de este comunicado de prensa. Aunque NNS cree que los supuestos en los que se basan sus declaraciones prospectivas son razonables, no puede dar ninguna garantía de que estas declaraciones prospectivas resulten ser correctas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de la experiencia histórica o de los resultados futuros expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Los riesgos e incertidumbres potenciales incluyen, pero no se limitan a, (i) riesgos relacionados con la finalización de la oferta y la transacción en el plazo previsto o en absoluto; (ii) riesgos relacionados con la obtención de aprobaciones regulatorias sin demoras o condiciones inesperadas y la posibilidad de acciones regulatorias; (iii) riesgos relacionados con costes significativos relacionados con la transacción; (iv) el rendimiento financiero y operativo esperado y las oportunidades futuras después de la finalización de la transacción; (v) la interrupción de la transacción que dificulta el mantenimiento de las relaciones comerciales y operativas; (vi) riesgos relacionados con posibles litigios que surjan como resultado de la transacción; y (vii) riesgos e incertidumbres analizados en los comunicados de prensa y presentaciones públicas de NNS.

Ni NNS ni ninguno de sus asesores asumen responsabilidad alguna por la información financiera contenida en este comunicado de prensa relativa al negocio, los resultados de las operaciones o la situación financiera. NNS renuncia expresamente a cualquier obligación o compromiso de difundir actualizaciones o revisiones de las declaraciones prospectivas contenidas en este documento para reflejar cualquier cambio en las expectativas al respecto o cualquier cambio en los eventos, condiciones o circunstancias en los que se basa dicha declaración, salvo que lo exija la ley.

Contacto para medios:Bjorn SchuurmansEmail: enquiries@nns.com.cy

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