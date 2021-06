Se nombra a las 50 principales innovaciones urbanas mundiales surgidas en la pandemia (2)

-Bloomberg Philanthropies 2021 Mayors Challenge nombra a las 50 principales innovaciones urbanas mundiales surgidas en la pandemia

A medida que avanza el concurso de innovación Mayors Challenge, las 50 ciudades finalistas se disponen a reforzar sus ideas con los residentes en los próximos meses

Los ganadores del Gran Premio se elegirán a principios de 2022

NUEVAW YORK, 15 de junio 2021 /PRNewswire/ -- Bloomberg Philanthropies ha anunciado hoy las 50 Ciudades Campeonas, que representan las innovaciones urbanas más audaces del año pasado, que pasarán a la fase de finalistas del 2021 Global Mayors Challenge, un concurso mundial de innovación que fomenta y difunde las ideas más prometedoras de las ciudades. El programa de este año se centra en elevar las innovaciones públicas más importantes generadas en respuesta a la pandemia mundial de la COVID-19.

Las 50 ciudades nombradas hoy proceden de 29 países de 6 continentes. Han surgido de un grupo de candidatos muy competitivo: Alcaldes de 631 ciudades de 99 países presentaron sus ideas más prometedoras para su consideración, lo que supone casi el doble del número de ciudades que se presentaron en el último Mayors Challenge de Bloomberg Philanthropies, celebrado en Estados Unidos en 2018. Los finalistas fueron elevados en base a cuatro criterios: visión, potencial de impacto, viabilidad y transferibilidad.

Las ideas proporcionan una poderosa instantánea de las prioridades de innovación de las ciudades del mundo. A nivel mundial, las innovaciones centradas en la mejora de la salud y la reducción del desempleo fueron las más comunes. La justicia racial resultó ser el área de mayor prioridad para las ciudades estadounidenses, mientras que la inclusión social encabezó las propuestas europeas. En África, donde el mundo experimenta las tasas de urbanización más rápidas, predominaron las infraestructuras. Casi la mitad de las propuestas se generaron en parte mediante procesos participativos con los residentes.

"Estos 50 finalistas están mostrando al mundo que, ante los enormes retos de la pandemia, las ciudades se están levantando para hacerles frente con ideas audaces, innovadoras y ambiciosas", dijo Michael R. Bloomberg, fundador de Bloomberg LP y Bloomberg Philanthropies y 108º alcalde de la ciudad de Nueva York. "Al ayudar a estas ciudades a poner a prueba sus ideas en los próximos meses, tendremos la oportunidad de identificar políticas y programas de vanguardia que puedan permitir a las ciudades reconstruirse de forma que sean más fuertes y sanas, y más igualitarias y justas."

Las 50 Ciudades Campeonas del 2021 Global Mayors Challenge son:

África (16% de los finalistas):

Ciudad del Cabo, Sudáfrica: Transformar los comedores sociales en una infraestructura sostenible de distribución de alimentos

Danané, Côte d'Ivoire: Transformar la movilidad de los residentes vulnerables

Freetown , Sierra Leona: Incentivar la acción comunitaria para combatir la deforestación urbana

Kigali , Ruanda: Adopción de tecnologías probadas de recogida de agua de lluvia en comunidades informales

Kumasi, Ghana: Formación de jóvenes desempleados para crear nuevas tecnologías de aseo doméstico

Lusaka , Zambia: Incentivar la reutilización de la basura en productos necesarios

Meru, Kenia: Utilizar las larvas de la mosca negra para arreglar un sistema inadecuado de recogida de residuos

Umuaka, Nigeria: Apoyo digital a las supervivientes de la violencia de género

Apoyo digital a las supervivientes de la violencia de género

Auckland , Nueva Zelanda: Cálculo de las emisiones de carbono para el desarrollo de infraestructuras

Butuan, Filipinas: Aprovechar los datos predictivos para reforzar a los agricultores locales

Daegu, Corea del Sur: Permiso digital para dar nueva vida a los espacios urbanos

Manila , Filipinas: Construir una infraestructura de datos del siglo XXI para mejorar los servicios de la ciudad

Pune , India: Construir los cimientos de un futuro de vehículos totalmente eléctricos

Rourkela, India: Apoyar el almacenamiento en frío con energía solar -y el espíritu empresarial de las mujeres- para reducir el desperdicio de alimentos

Taipei , Taiwán: Utilizar la realidad virtual para promover un estilo de vida activo y seguro para las personas mayores

Wellington , Nueva Zelanda: Aprovechamiento de un gemelo digital de la ciudad para fomentar la participación de los residentes sobre la acción climática

Aprovechamiento de un gemelo digital de la ciudad para fomentar la participación de los residentes sobre la acción climática

Bilbao , España: Construir una ciudad y una ciudadanía ciberseguras

Glasgow , Reino Unido: Desencadenar un enfoque participativo a nivel de barrio para el bienestar de la comunidad

Estambul, Turquía: Creación de una plataforma para la filantropía individual a escala de la ciudad

Leuven, Bélgica: Utilizar los "contratos cívicos" para impulsar la acción climática individual y organizativa

Londres, Reino Unido: Implementación de intervenciones rápidas y previas para prevenir el sinhogar crónico

París, Francia: Ofrecer educación gratuita sobre el activismo climático a los jóvenes parisinos

Rotterdam , Países Bajos: Uso de tokens digitales para incentivar el impacto social desde el sector privado

Uso de tokens digitales para incentivar el impacto social desde el sector privado

Vilnius , Lituania: Construir un modelo resistente, pos-COVID, para el aprendizaje híbrido

Construir un modelo resistente, pos-COVID, para el aprendizaje híbrido

Bogotá, Colombia: Crear "bloques de atención" para cambiar la desigualdad de género en la atención

Cartagena , Colombia: Un enfoque pionero de la respuesta a las emergencias que tiene en cuenta las cuestiones de género

Guadalajara , México: Creación de un "índice de seguridad ciudadana" para combatir la delincuencia violenta

Hermosillo , México: Ofrecer nuevas oportunidades de empleo a las mujeres en la economía circular

La Paz , Bolivia: Diseñar nueve nuevos centros urbanos con los residentes para garantizar un acceso equitativo a los servicios

Recife , Brasil: Despliegue de una combinación única de servicios para fomentar el espíritu empresarial de las mujeres a escala

Renca, Chile: Recurrir a la sabiduría de los mayores para crear proyectos de desarrollo comunitario y reducir el aislamiento.

Río de Janeiro, Brasil: Mejora de las condiciones de vivienda en las favelas utilizando tecnología cartográfica de vanguardia.

Rosario , Argentina: Formalizar y subvencionar la recogida informal de residuos

Tunja, Colombia: Transformar el espacio público con una óptica de economía circular

Transformar el espacio público con una óptica de economía circular

Amman , Jordán: Utilizar los "mapas de accesibilidad" para mejorar la respuesta de emergencia de la ciudad y orientar las inversiones

Tel Aviv-Yafo, Israel: Involucrar a los jóvenes para que el centro cultural de la ciudad sea más resistente

Involucrar a los jóvenes para que el centro cultural de la ciudad sea más resistente

Akron, Ohio : Aprender de la formación de los estudiantes de medicina para apoyar a los empresarios negros

Baltimore, Maryland : Despliegue de un sistema coordinado en toda la ciudad para apoyar a las empresas de propiedad negra

Birmingham, Alabama : Invertir en la próxima generación de empresarios del sector alimentario

Columbus, Ohio : Proporcionar acceso Wi-Fi de última milla a los barrios desatendidos

Durham , Carolina del Norte : Creación de un equipo para ayudar a los residentes a acceder a recursos y ayudas federales no aprovechados

Lansing, Michigan : Puesta en marcha de asociaciones intersectoriales para frenar la pérdida de aprendizaje en los niños

Long Beach, California : Utilizar el poder de la ciudad para dar transparencia a la economía colaborativa

Louisville, Kentucky : Creación de la mano de obra tecnológica del futuro

Nueva Orleans , Luisiana: Aportar una perspectiva de creación de confianza a la prestación de servicios públicos

Newark , Nueva Jersey : Reducir la delincuencia centrándose en los delincuentes más persistentes de la ciudad

Paterson , Nueva Jersey : Proporcionar un tratamiento probado y a la carta a quienes luchan contra la adicción a los opiáceos

Phoenix, Arizona : Despliegue de "unidades de movilidad profesional" para apoyar a los solicitantes de empleo

Rochester, Minnesota : Crear una vía para que las mujeres de color entren en el creciente campo de la construcción local, que está muy bien pagado

San José, California : Reforzar la vía de apoyo a la universidad para las familias marginadas

El comité de selección del Mayors Challenge ayudó a Bloomberg Philanthropies a seleccionar a los 50 finalistas. El comité está copresidido por Mellody Hobson, miembro del consejo de administración de Bloomberg Philanthropies y co-consejera delegada y presidenta de Ariel Investments, y por David Miliband, presidente y consejero delegado del Comité Internacional de Rescate, e incluye una amplia gama de expertos mundiales: Sir David Adjaye, OBE, fundador de Adjaye Associates; el Dr. Yogan Pillay, Director Nacional de Sudáfrica y Director Mundial Superior de Universal Health Coverage, Clinton Health Access Initiative; Jagan Shah, Asesor Superior de Infraestructuras de la Oficina de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Alto Comisionado Británico en Nueva Delhi; Linda Gibbs, Directora de Bloomberg Associates; Julia Gillard, 27ª Primera Ministra de Australia; Olafur Eliasson, Artista; Gael García Bernal, actor y productor; el Dr. Jan-Emmanuel De Neve, catedrático de Economía y director del Centro de Investigación sobre el Bienestar de la Universidad de Oxford; Phumzile Mlambo-Ngcuka, secretaria general adjunta de las Naciones Unidas y directora ejecutiva de UN Women; Federica Mogherini, rectora del Colegio de Europa y ex alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad; el Dr. Joshua Sharfstein, director de Bloomberg American Health Initiative, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health; Jennifer Pahlka, fundadora y ex directora ejecutiva de Code for America; y Mariana Costa Checa, cofundadora y consejera delegada de Laboratoria.

"El nivel de creatividad e innovación entre las cincuenta Ciudades Campeonas de este año es una clara señal de que las ciudades siguen dando un paso adelante incluso en medio de los mayores desafíos", dijo Mellody Hobson. "Estoy deseando ver cómo estas ideas empiezan a cobrar vida en la siguiente fase del concurso".

"Con cincuenta Ciudades Campeonas llegan cincuenta oportunidades apasionantes para fomentar ideas innovadoras", dijo David Miliband. "La próxima Fase de Campeones dotará a los líderes de las ciudades de herramientas fundamentales para probar, aprender y hacer crecer estas soluciones".

Las 50 ciudades finalistas entrarán ahora en una fase de prueba de cuatro meses para perfeccionar sus ideas con la asistencia técnica de Bloomberg Philanthropies y su red de expertos en innovación. Quince de las 50 ciudades ganarán finalmente el gran premio, y cada una de ellas recibirá un millón de dólares y una sólida asistencia técnica plurianual para aplicar y ampliar sus ideas.

"Esta es siempre una fase especialmente emocionante del Mayors Challenge, que ayuda a los alcaldes a llevar sus innovaciones a cotas aún mayores", dijo James Anderson, jefe de Government Innovation de Bloomberg Philanthropies. "Si bien 15 ciudades se llevarán finalmente a casa los grandes premios, las 50 ciudades reciben asesoramiento y apoyo de primera clase para mejorar sus ideas y su potencial para mejorar vidas".

Pulse aquí para obtener más detalles sobre las propuestas de las Ciudades Campeonas.

El 2021 Global Mayors Challenge se basa en el éxito de cuatro desafíos anteriores de Bloomberg Philanthropies en Estados Unidos (2013 y 2018), Europa (2014) y Latinoamérica y el Caribe (2016). Entre los ganadores de los anteriores Mayors Challenge se encuentran el proyecto de Los Ángeles (California) que aborda la crisis de las personas sin hogar de la ciudad facilitando y abaratando la construcción de unidades de vivienda accesorias (ADU); el proyecto de Estocolmo (Suecia) que convierte los residuos vegetales en biocarbón para fomentar el crecimiento de las plantas; y el de Barcelona (España) que ayuda a las personas mayores a construir una comunidad a través de la tecnología. Para más información, visite https://bloombergcities.jhu.edu/mayors-challenge y @BloombergCities en Twitter e Instagram.

Acerca de Bloomberg PhilanthropiesBloomberg Philanthropies invierte en 810 ciudades y 170 países de todo el mundo para garantizar una vida mejor y más larga al mayor número de personas. La organización se centra en cinco áreas clave para crear un cambio duradero: las artes, la educación, el medio ambiente, la innovación gubernamental y la salud pública. Bloomberg Philanthropies engloba todas las donaciones de Michael R. Bloomberg, incluyendo su fundación, su filantropía corporativa y personal, así como Bloomberg Associates, una consultoría pro bono que trabaja en ciudades de todo el mundo. En 2020, Bloomberg Philanthropies distribuyó 1.600 millones de dólares. Para más información, visite bloomberg.org o síganos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, y TikTok.

