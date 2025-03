NORDIC PHARMA, INC. ANUNCIA LOS DETALLES DE LA PRESENTACIÓN DEL GEL CANALICULAR LACRIFILL® EN SECO 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

- NORDIC GROUP B.V. A TRAVÉS DE SU FILIAL NORDIC PHARMA, INC. (EE.UU.), ANUNCIA LOS DETALLES DE LA PRESENTACIÓN DEL PÓSTER DEL GEL CANALICULAR LACRIFILL EN SECO 2025

BERWYN, Pa., 1 de marzo de 2025 /PRNewswire/ -- Nordic Pharma, Inc., una filial de Nordic Group B.V., anunció hoy una presentación de póster en SECO 2025, que se llevará a cabo del 26 de febrero al 2 de marzo en Atlanta, Georgia. Mile Brujic, OD, FAAO de Premier Vision Group, presentará este póster sobre el nuevo gel canalicular para la oclusión lagrimal: serie de casos.

LACRIFILL Canalicular Gel, un novedoso gel de ácido hialurónico (AH) que está disponible en una jeringa precargada de un solo uso que se puede administrar en el canalículo a través del punto lagrimal mediante una cánula aplicada al extremo de la jeringa. El póster de Brujic describe una serie de casos de tres pacientes con enfermedad refractaria del ojo seco, que previamente habían tenido tapones disolubles intracanaliculares (6 meses), que demostraron mejoras en los signos y síntomas después de la oclusión con LACRIFILL Canalicular Gel.

Brujic dijo: "LACRIFILL Canalicular Gel ha demostrado ser algo especial en mi práctica. Esta serie de casos cubre a tres pacientes entre los muchos pacientes que he tratado que mostraron una mejora corneal significativa y comodidad cuando fueron tratados con LACRIFILL Canalicular Gel. También he podido aumentar la cantidad de oclusiones que realizo en mi práctica con LACRIFILL Canalicular Gel".

La conferencia anual de SECO International es una de las reuniones educativas de optometría más importantes del mundo y ofrece a los asistentes oportunidades de aprendizaje inigualables, exhibiciones de vanguardia y redes innovadoras.

"El poder de los optometristas que administran LACRIFILL Canalicular Gel como tratamiento intervencionista para el ojo seco y que obtienen resultados tan favorables es algo que nos sigue entusiasmando", afirmó Phil Gioia, presidente del equipo estadounidense. "Hemos estado colaborando con profesionales del cuidado de los ojos desde el lanzamiento de LACRIFILL Canalicular Gel el año pasado y seguimos apoyando a la red de médicos optometristas en su importante función en el tratamiento del ojo seco".

Los detalles de la presentación del póster de SECO se encuentran a continuación:Título: Novel Canalicular Gel for Lacrimal Occlusion: Case SeriesAutor de la presentación: Mile Brujic, OD, FAAOFecha y hora: 28 de febrero, 9:45 AM – 11:45 AMLugar: Georgia World Congress Center, Hall A-1 and A-2, Bldg A-Level 1, Optometry's Marketplace™

Los pósters también se publicarán en línea en SECO University, secouniversity.com, después de SECO 2025.

Para más información sobre LACRIFILL Canalicular Gel y más detalles, visite lacrifill.com.

Acerca de Nordic Group B.V.Nordic Group B.V. es una empresa farmacéutica internacional de tamaño mediano y propiedad privada que se centra en el desarrollo y la comercialización de productos especializados. La mejora de la cartera se ha logrado mediante desarrollos específicos y adquisiciones enfocadas para construir una base en el cuidado de los ojos, la reumatología y la salud de la mujer. Nordic Group ha establecido raíces profundas en toda Europa y, más recientemente, se ha expandido fuera de Europa con un aumento de las adquisiciones en todo el mundo.

Nordic Group es parte de SEVER Life Sciences, un holding creado en 2019 que reúne a tres empresas diversas pero complementarias que ofrecen una amplia gama de productos, servicios de desarrollo farmacéutico y tecnologías de entrega.

Acerca de Nordic Pharma, Inc.Nordic Pharma, Inc., filial de Nordic Group B.V., está asociada con compañías biofarmacéuticas globales bien establecidas y está en una posición única para aprovechar su experiencia en llevar medicamentos derivados de la biotecnología, fabricación estéril y otras tecnologías de vanguardia al mercado.

Declaraciones ProspectivasEste comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, incluidas, entre otras, declaraciones relacionadas con los desarrollos comerciales de Nordic Group/Nordic Pharma y la implementación de las iniciativas estratégicas de Nordic Group/Nordic Pharma. Dado que estas declaraciones reflejan las opiniones, expectativas y creencias actuales de Nordic Group/Nordic Pharma con respecto a eventos futuros, estas declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres que podrían causar que los desarrollos y resultados reales difieran materialmente de las expectativas de Nordic Group/Nordic Pharma. Estos factores incluyen, entre otros, las condiciones generales del mercado, las tendencias regulatorias, los cambios en las condiciones financieras de terceros que tratan con Nordic Group/Nordic Pharma y otros factores que podrían afectar el negocio y el desempeño financiero de Nordic Group/Nordic Pharma. Nordic Group/Nordic Pharma no asume ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de otro modo.

ContactoNordic Pharma, Inc.

Kate PopovaGerente de Proyectos y ContratosTel.: 610-285-1699ekaterina.popova@nordicpharma.com

Gail FeerrarDirector de Ventas y MarketingTel.: 610-285-7152gail.feerrar@nordicpharma.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2630120...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nordic-pharma-inc-anuncia-los-detalles-de-la-presentacion-del-gel-canalicular-lacrifill-en-seco-2025-302389155.html