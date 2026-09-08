Una nueva fuerza en la economía de los parques de surf

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(Información remitida por la empresa firmante)

AWM y China Tourism Group lanzan Eastern Swell Dynamics, una empresa conjunta para apoyar el crecimiento de las piscinas de surf PerfectSwell en China

California, 9 de septiembre de 2026.- American Wave Machines se complace en anunciar la creación de Eastern Swell Dynamics, una nueva empresa conjunta establecida con China Tourism Group para apoyar el crecimiento de las piscinas de surf PerfectSwell en China. La nueva compañía actuará como plataforma oficial con licencia para los proyectos PerfectSwell en la región, combinando la tecnología de surf de eficacia probada de AWM con la amplia infraestructura turística, las capacidades de desarrollo, el acceso al mercado y la consolidada presencia de CTG en la Gran China.



China Tourism Group es una de las empresas turísticas más importantes de China, con una historia que se remonta a más de un siglo y una red empresarial que abarca China continental y mercados internacionales. Su plataforma incluye servicios de viajes, destinos turísticos, hoteles, comercios libres de impuestos, transporte turístico, sector inmobiliario, turismo cultural y otros negocios relacionados con los destinos. El desarrollo por parte de CTG de Riyue Bay Surf Resort, cuyo elemento central es la tecnología de surf PerfectSwell, ofrece una primera muestra de lo que esta alianza pretende ampliar: experiencias en destinos impulsadas por el surf.



"La creación de Eastern Swell Dynamics refleja la siguiente fase de crecimiento de PerfectSwell", afirmó Bruce McFarland, fundador de AWM. "AWM aporta la tecnología de surf, el entusiasmo por este deporte y la experiencia en parques de surf. CTG aporta una extraordinaria capacidad regional, experiencia en el desarrollo de destinos y alcance institucional. Juntos, creemos que la empresa conjunta está posicionada para apoyar una nueva generación de proyectos de parques de surf".



El lanzamiento se produce en un momento en el que los parques de surf PerfectSwell continúan consolidándose como potentes elementos de atracción para los destinos, impulsores del sector hotelero y activos recreativos de nueva generación. A través de Eastern Swell Dynamics, AWM y CTG pretenden crear una plataforma regional específica para el desarrollo del mercado a largo plazo, el apoyo localizado a los proyectos y las experiencias de surf prémium.



"Riyue Bay Surf Resort ya ha demostrado el atractivo del surf de alto rendimiento de PerfectSwell dentro de una experiencia de destino desarrollada por CTG", afirmó Wei Li, director financiero de CTG Investments. "A través de Eastern Swell Dynamics, esperamos aprovechar ese éxito y apoyar el desarrollo de nuevos destinos de surf PerfectSwell en toda China".



Acerca de American Wave Machines

American Wave Machines, Inc. es la inventora y desarrolladora de la tecnología de surf PerfectSwell, la plataforma de surf patentada que impulsa destinos de surf de primer nivel en los mercados inmobiliario, hotelero, de clubes privados, complejos turísticos y parques de surf comerciales. PerfectSwell contribuyó a impulsar la categoría moderna de parques de surf al ofrecer las olas que buscan los surfistas: surf auténtico, repetible y de alto rendimiento, con la variedad, progresión y calidad necesarias para generar demanda a largo plazo.



Como inventora de la tecnología neumática de surf basada en secuencias, AWM ha desarrollado una plataforma ampliamente protegida, respaldada por más de 50 patentes en todo el mundo, numerosos datos operativos y un rendimiento demostrado en destinos. Las innovaciones de PerfectSwell, entre ellas Split Peaks, A-Frames, Peeling Waves, Air Sections, Barrels, Infinite Ocean, así como otras capacidades características de generación de olas y diseño, están respaldadas por la sólida cartera de propiedad intelectual de AWM.

Contacto

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