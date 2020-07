El nuevo juego de realidad aumentada que permite a los jugadores comprar y vender propiedades del mundo real

Con Landlord Go conviértete en un magnate inmobiliario virtual en Nueva York, París, o en cualquier lugar del mundo

MADRID, España, 22 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Caminando por la calle notas que algo ha cambiado. Sacas tu teléfono rápidamente, para comprobar las propiedades disponibles a tu alrededor. ¡Sí! ¡Allí están! Nuevas acciones y eres el primero en conseguirlas. ¡No lo piensas dos veces, porque sabes que debes conseguirlas! No es la primera vez que en tu camino al trabajo te encuentras con tales hallazgos. Todos somos parte de este mapa virtual. En la actualidad, con más de 3 mil millones de dispositivos móviles en el planeta, billones de rastros de datos quedan sin utilizar Ahora puedes disfrutar de esta combinación entre el mundo digital y el real en el juego Landlord GO.

Landlord Go es el nuevo juego de Reality que aprovecha estas "huellas" digitales de una forma divertida y emocionante al permitirle a los jugadores comprar, vender y cobrar el alquiler de algunos de los edificios y lugares más emblemáticos del mundo. Con más de 1 millón de jugadores a nivel mundial, es el primer juego de realidad aumentada del mundo real que utiliza edificios, gente y precios reales para convertir tu ciudad en un juego de estrategia lleno de acción. No faltará la competencia feroz y preparada para entrar en acción con más de 37 261 jugadores haciendo tratos para la posesión virtual de los más de 301 277 edificios en Madrid.

Todos los días paseas por tu vecindario y ves paisajes y edificios que te resultan familiares. Ahora puedes contemplar esas vistas diarias de una forma totalmente nueva al ser propietario de una parcela virtual de tu comunidad.

Tanto si empiezas con algo pequeño como si tienes grandes visiones de ser propietario de la Torre Eiffel en París o del Empire State Building en Nueva York, todo está a tu alcance con Landlord Go.

¿Conoces una parte de tu ciudad que para muchos es desconocida? Esa información puede convertirse en grandes ganancias en Landlord Go. Si se abre una nueva cafetería en tu vecindario y crees que está a punto de convertirse en el próximo Starbucks, haz una oferta por ella y empieza a cobrar el alquiler a las multitudes que se agolpan en la puerta.

Con un enorme conjunto de datos, que incluyen información detallada sobre más de 500 millones de propiedades del mundo real, Landlord Go conecta al usuario con su ciudad de una forma novedosa, emocionante e innovadora que ningún otro juego puede ofrecer.

Los jugadores pueden empezar poco a poco, y crear rápidamente un vasto imperio inmobiliario a través de las inversiones inteligentes. Coloca propiedades en el mercado o participa con otros jugadores y vive la experiencia de competir en el emocionante mercado inmobiliario de alto riesgo desde tu teléfono.

Landlord Go es extremadamente preciso, ya que refleja los valores reales de las propiedades gracias a los detalles como la distancia al centro de la ciudad o las comodidades del edificio.

Mediante el uso de nuestro propio conjunto de datos, combinado con los escaneos de los satélites de la NASA que muestran las emisiones de luz nocturna, hemos creado uno de los juegos de negociación de propiedades más realistas y basadas en datos jamás concebido.

Podrás notar que lo que realmente diferencia a Landlord Go es la sensación del nivel de realismo. Cada vez que otro jugador visita tu propiedad en la vida real, te pagarán el alquiler en el juego. Cuantos más visitantes tenga tu propiedad, mayor será su valor. Gracias a una plataforma de datos e inteligencia artificial patentada llamada Big Dots, podemos añadir datos del mundo real a las aplicaciones de escritorio y móviles.

El juego es emocionante, ya que los jugadores ven crecer sus fortunas y participan en transacciones de altísimo valor, mientras compiten con otros jugadores por el dominio del mercado inmobiliario.

No existe nada parecido a Landlord Go en la actualidad, ni nada que se le acerque al nivel de precisión y detalle que podrás encontrar en el juego.

Press Kit: [http://media.reality.co/]https://reality.co/media/ [https://reality.co/media/] Product trailer: [https://youtu.be/ppoZ0wz4avo]https://youtu.be/ppoZ0wz4avo [https://youtu.be/ppoZ0wz4avo] Product technology explainer [https://youtu.be/cfgh52kP-U4]https://youtu.be/cfgh52kP-U4 [https://youtu.be/cfgh52kP-U4] Google Play [Download for Android [https://play.google.com/store/apps/details?id=co.reality.get...]] or on App Store [Download for iPhone [https://apps.apple.com/us/app/landlord-go/id1207764294]]

https://mma.prnewswire.com/media/1217714/Reality_Games_AR_mo... [https://mma.prnewswire.com/media/1217714/Reality_Games_AR_mo...]

https://mma.prnewswire.com/media/1217715/Reality_Games_Augme... [https://mma.prnewswire.com/media/1217715/Reality_Games_Augme...]

https://mma.prnewswire.com/media/1217716/Reality_Games_geolo... [https://mma.prnewswire.com/media/1217716/Reality_Games_geolo...]

https://mma.prnewswire.com/media/1217717/Reality_Games_Londo... [https://mma.prnewswire.com/media/1217717/Reality_Games_Londo... ]

https://mma.prnewswire.com/media/1217718/Reality_Games_Logo.... [https://mma.prnewswire.com/media/1217718/Reality_Games_Logo.jpg ]

Video -- https://www.youtube.com/watch?v=ppoZ0wz4avo [https://www.youtube.com/watch?v=ppoZ0wz4avo] Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1217714/Reality_Games_AR_mode.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1217714/Reality_Games_AR_mode.jpg] Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1217715/Reality_Games_Augmented_Reality.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1217715/Reality_Games_Augmented_Reality.jpg] Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1217716/Reality_Games_geolocation_mode.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1217716/Reality_Games_geolocation_mode.jpg] Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1217717/Reality_Games_London_3D_map.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1217717/Reality_Games_London_3D_map.jpg] Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1217718/Reality_Games_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1217718/Reality_Games_Logo.jpg]

Contact: Zbigniew Woznowski, zbig@reality.co[mailto:zbig@reality.co] +44 7470 345 195

Sitio Web: https://reality.co/