OBiO anuncia una alianza estratégica con Refreshgene para comercializar un producto de terapia génica

SHANGHÁI, 24 de octubre de 2023/PRNewswire/ -- OBiO Technology (Shanghai) Corp., Ltd. (OBiO, 688238.SH), organización líder mundial en desarrollo y fabricación por contrato para terapia celular y génica, ha anunciado oficialmente un acuerdo con Refreshgene Therapeutics (Refreshgene). En virtud del acuerdo, OBiO aprovecha sus capacidades de desarrollo de procesos, producción comercial cGMP a gran escala y desarrollo empresarial global para proporcionar servicios CDMO/CMO de alta calidad y servicios de cooperación autorizados para la línea RRG-001 de Refreshgene, y promover conjuntamente el desarrollo de terapias avanzadas para beneficiar a pacientes de todo el mundo.

Impulsada por la genética humana y la medicina traslacional, Refreshgene desarrolla nuevas terapias génicas y fármacos para satisfacer necesidades clínicas insatisfechas mediante una tecnología de administración génica altamente farmacoactiva y específica para cada tejido. Refreshgene posee un sistema de investigación y tecnología bien establecido de terapia génica AAV y ha creado una cartera de productos en fase clínica en el campo de las enfermedades de la retina y la sordera congénita. Además, Refreshgene es la primera empresa de terapia génica del mundo que aplica la tecnología de vector AAV dual en ensayos clínicos sobre sordera congénita. Y esta vez, OBiO y Refreshgene tienen la intención de establecer una asociación estratégica integral para la aplicación clínica, la producción clínica y comercial y la cooperación comercial global del producto de terapia génica RRG-001.

OBiO se centra en servicios integrales de CRO/CDMO desde la investigación preclínica, CMC y fabricación clínica hasta la fabricación comercial a gran escala para desarrolladores de fármacos en el campo de la terapia génica y celular. En la actualidad, OBiO posee 15 líneas de producción de vectores y 20 líneas de producción de células, que pueden satisfacer los requisitos de producción GMP de diferentes escalas. Ha establecido una variedad de sistemas de proceso innovadores, incluidas líneas de producción con tecnología de un solo uso, líneas de llenado integradas con liofilizadores y líneas de producción de terapia celular para muestra positiva. OBiO está a la vanguardia de la industria.

El doctor Liu Xinxing, consejero delegado de Refreshgene, declaró: "En el desarrollo CMC del proyecto RRG001, elegimos cooperar con OBiO, que ha demostrado ser una CDMO experimentada y colaboradora. Como resultado, reforzamos y ampliamos el alcance de la cooperación estratégica con OBiO. Esperamos llevar este medicamento al mercado de forma eficiente y satisfacer las necesidades médicas no cubiertas en beneficio de los pacientes".

El doctor Jia Guodong, consejero delegado de OBiO, expresó su entusiasmo por la colaboración estratégica: "Esta cooperación es un hito importante para que ambas partes promuevan la aplicación clínica y el lanzamiento de fármacos de terapia génica. Como CRO/CDMO líder centrada en el campo de la terapia génica y celular, siempre prestamos atención activa al progreso innovador en la terapia génica y celular global, y a la demanda de fabricación GMP a gran escala, proporcionando continuamente servicios eficientes y de alta calidad".

Acerca de Refreshgene

Refreshgene therapeutics es una empresa dedicada a la investigación y el desarrollo de terapias génicas innovadoras. Utiliza vectores AAV y vectores no virales para ofrecer soluciones precisas a los retos clínicos de las enfermedades oftalmológicas, otológicas, cardiovasculares y otras enfermedades raras y crónicas, centrándose en el desarrollo de productos de terapia génica eficaces y asequibles para los pacientes.

Acerca de OBiO

OBiO Technology se ha comprometido a convertirse en un líder mundial en terapia génica y celular CRO y CDMO para servir a nuestros clientes en todo el mundo con la mejor posible. Proporcionamos soluciones integrales de investigación, desarrollo y fabricación, genómica funcional, desarrollo analítico y de procesos, CMC para IND, experiencia en fabricación clínica y comercial, capacidades y conformidad. Nuestro objetivo es "Permitir la terapia génica para una vida mejor" a través de un servicio de calidad para ayudar a avanzar productos terapéuticos avanzados a las clínicas y la fabricación. Estamos comprometidos a proporcionar un servicio de alta calidad a los clientes globales, el avance de su producto desde el banco a la clínica, y llevar el beneficio a las poblaciones de todo el mundo. Para más información sobre OBiO Technology, visite www.obio-tech.com.

