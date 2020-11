Ocho gestoras de inversión canadienses piden ayuda para impulsar el crecimiento económico sostenible (1)

- Los consejeros delegados de ocho gestoras de inversión en planes de pensiones canadienses piden a compañías e inversores que ayuden a impulsar el crecimiento económico sostenible e inclusivo

VICTORIA, BC, EDMONTON, AB, TORONTO y MONTREAL, 25 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Los consejeros delegados de ocho gestoras de inversión en planes de pensiones de Canadá, representando aproximadamente 1.600 billones de dólares en activos bajo gestión, han unido hoy sus fuerzas para ayudar a determinar un futuro definido por un crecimiento económico más sostenible e inclusivo.

Por primera vez, los consejeros delegados de AIMCo, BCI, Caisse de dépôt et placement du Québec, CPP Investments, HOOPP, OMERS, Ontario Teachers' Pension Plan y PSP Investments han emitido una declaración conjunta. Juntos, piden a las compañías e inversores que ofrezcan información medioambiental, social y de gobierno (ESG) consistente y completa para reforzar la toma de decisiones de inversión y acceder y gestionar mejor sus exposiciones al riesgo de ESG colectivas.

Los signatarios se comprometen a reforzar la revelación de ESG dentro de sus propias organizaciones y asignar capital a las inversiones mejor situadas para ofrecer una creación de valor sostenible a largo plazo.

La declaración conjunta indica: "El modo en que las compañías identifican y abordan problemas como la diversidad y la inclusión, el capital humano y el cambio climático pueden contribuir significativamente a la creación o erosión de valor. Las compañías tienen una obligación de revelar sus riesgos empresariales y oportunidades clave para los mercados financieros y deberían ofrecer información financieramente relevante, comparable y útil para las decisiones".

Los signatarios reconocen que mientras las compañías afrontan una variedad de marcos y peticiones de revelación, es vital que notifiquen datos ESG relevantes en un modo estandarizado para ofrecer claridad y mejorar el flujo de datos. Piden que las compañías midan y revelen su rendimiento en los factores ESG materiales relevantes para la industria adoptando los estándares Sustainability Accounting Standards Board (SASB) y el marco Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

La declaración reconoce el impacto actual de la pandemia de COVID-19 y eventos recientes que han destacado desigualdades a largo plazo que revelan fuerzas empresariales y deficiencias en cuanto a desigualdad social, incluyendo racismo sistémico, amenazas medioambientales y efectividad de la junta. Los signatarios piden a las compañías y socios de inversión aprovechar la tremenda oportunidad disponible en este momento histórico para dar pasos activamente para impulsar un cambio duradero.

"Estamos inspirados por esta oportunidad de ayudar a confrontar los retos más urgentes que afronta nuestra comunidad global y crear un crecimiento económico más inclusivo. Animamos a otras partes comprometidas con nuestra visión a unirse a nosotros en este trayecto hacia un futuro más sostenible para todos", concluyó la declaración.

CITAS DE LOS MEDIOS:

"Cuando hay un enfoque hacia invertir con visión a largo plazo como nosotros hacemos, las prácticas ESG sonadas son imperativas para lograr retornos Fuertes y ajustados al riesgo. Buscar revelaciones transparentes y estandarizadas es algo que seguiremos haciendo, por el mejor interés de nuestros clientes y todos los albertinos", explicó Kevin Uebelein, consejero delegado de AIMCo.

"BCI se compromete con las compañías para crear un valor a largo plazo para nuestros clientes. La transparencia es clave, y necesitamos una revelación de ESG comparable y consistente que nos permita tomar decisiones documentadas", destacó Gordon J. Fyfe, consejero delegado/director de Inversión de BCI.

"La mayor transparencia y reporte estandarizado en cuestiones ESG ayudará a los inversores a accede mejor a los riesgos y rendimiento a largo plazo de la compañía y finalmente contribuirá a construir una economía más fuerte y sostenible para todos. Estamos encantados de ver a los grandes fondos de pensiones canadienses trabajando juntos para impulsar esta importante iniciativa hacia delante", afirmó Charles Emond, director general y consejero delegado de Caisse de dépôt et placement du Québec.

"CPP Investments es un fuerte defensor del Sustainability Accounting Standards Board (SASB) y el Financial Stability Board's Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Alineando su reporte con estos estándares, las compañías pueden ayudar a los inversores mundiales como CPP Investments a entender mejor y evaluar el riesgo y oportunidades potenciales relativos a los factores medioambientales, sociales y de gobiernoa (ESG)", dijo Mark Machin, director general y consejero delegado del Canada Pension Plan Investment Board.

"Como inversor global y el proveedor de pensiones para los trabajadores sanitarios de Ontario, HOOPP se compromete con la inversión sostenible. Estamos orgullosos de unirnos a otras grandes pensiones canadienses en el impulse por un reporte mejorado y estandarizado de información medioambiental, social y de gobierno (ESG). Esta petición es una llamada a la acción para inversores y empresas para trabajar juntos para un futuro mejor", comentó Jeff Wendling, director general y consejero delegado/director de Inversión de HOOPP.

"La asignación de capital desempeña un papel crítico en la transición a una economía de bajo carbono. En OMERS, evaluamos activamente los riesgos y oportunidades mediante un filtro ESG para identificar inversiones que generarán retornos estables a largo plazo en el contexto de la transición. Una mayor transparencia y comparación de los datos relevantes es esencial para tomar decisiones de asignación documentadas", destacó Blake Hutcheson, director general y consejero delegado de OMERS.

"Nuestro objetivo es invertir en compañías que construyen un mejor futuro para sus empleados y comunidades, y al mismo tiempo ofrecen retornos ajustados al riesgo para ayudarnos a cumplir nuestra promesa con los miembros. Ofreciendo una clara guía para las compañías en marcos sostenibles que apoyamos ayudará a desbloquear información consistente y comparable que necesitamos para tomar decisiones de inversión prudentes", indicó Jo Taylor, director general y consejero delegado del Ontario Teachers' Pension Plan.

"Nuestro enfoque inversor está anclado en nuestro compromiso de actuar por el mejor interés de nuestros contribuyentes y beneficiarios. Creemos que un enfoque concertado ESG en revelaciones estandarizadas dará a la industria nueva perspectiva para documentar modelos de riesgo y decisiones de inversión. En PSP Investments, estamos orgullosos de unirnos a esta iniciativa", expresó Neil Cunningham, director general y consejero delegado de PSP Investments.

"Un fuerte compromiso con los principios de sostenibilidad medioambiental, diversidad e inclusión y buen gobierno no solo hará nuestra economía y sistema financiero más resilientes, sino que también es lo correcto. El liderazgo del sector financiero canadiense es esencial mientras nos centramos en construir una recuperación duradera y más igualitaria de la pandemia. Aplaudo el compromiso expresado hoy por los gestores del plan de pensiones líder de Canadá", destacó Tiff Macklem, gobernador del Banco de Canadá.

