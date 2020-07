La OGCI establece su objetivo de intensidad de carbono

-- Se trata de un paso más en apoyo al Acuerdo de París por medio de las compañías de petróleo y gas que proporcionan una respuesta al cambio climático -- Las compañías de la OGCI establecen el objetivo de reducir para 2025 la intensificación media de carbono colectivo de sus operaciones upstream de petróleo y gas

LONDRES, 16 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- La Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) anunció hoy un objetivo para reducir las operaciones agregadas de upstream de petróleo y gas de las compañías miembros en lo que respecta a la media colectiva de intensidad de carbono entre 20 kg y 21 kg CO2e/boe para el año 2025, frente a una línea base colectiva de 23 kg CO2e/boe en 2017.

El rango es consistente con la reducción necesaria en la industria del petróleo y el gas para el año 2025 en relación al apoyo de los objetivos del Acuerdo de París(1). El objetivo representa una reducción de entre 36 y 52 millones de toneladas de CO2e al año para 2025 (asumiendo unos niveles constantes de producción de petróleo y gas comercializado), equivalente a las emisiones de CO2 desde un uso energético que se realiza entre 4 y 6 millones de hogares.(2)

La OGCI desea desempeñar un papel activo en la aceleración y modelado de la ruta mundial hasta llegar a cero emisiones por medio de acciones colectivas y prácticas. Esta intensidad del objetivo de carbono es a corto plazo y un paso práctico para que las compañías miembros sigan ampliando su contribución hacia una transición a una economía baja en carbono.

El objetivo cubre las emisiones de dióxido de carbono y metano desde las actividades de exploración y producción de tipo upstream de petróleo y gas de las compañías miembros de la OGCI, además de las emisiones de las importaciones asociadas de electricidad y vapor. La OGCI va a trabajar sobre las acciones específicas en las emisiones de gas natural licuado (LNG) y gas a líquidos (GTL), con el fin de llevar sus ambiciones colectivas un paso más adelante(3). La intensidad de carbono se calcula como cuota de producción de petróleo y gas comercializada.

En una declaración conjunta, los consejeros delegados de las compañías miembros de la OGCI explicaron: "Instados por los progresos realizados hacia nuestro objetivo de intensidad de metano, hemos acordado reducir para 2025 la intensidad de carbono media colectiva de nuestras emisiones agregadas de tipo upstream para petróleo y gas. Juntos hemos aumentado la velocidad, escala e impacto de nuestras acciones en lo que respecta al cambio climático, al tiempo que el mundo busca llegar a las emisiones cero lo antes posible".

Para contribuir a la reducción de su intensidad de carbono media colectiva, las compañías miembros de la OGCI están implementando un abanico de medidas en sus propias operaciones, incluyendo la mejora de la eficacia energética, reduciendo las emisiones de metano, minimizando el encendido, electrificando operaciones que utilizan la electricidad renovable cuando es posible, co-generando electricidad y el calor útil y desplegando la captura de carbono, su utilización y almacenamiento.

La intensidad de carbono colectiva de la OGCI se informará como base anual de forma consistente con la metodología de información pública de la OGCI y sus presunciones(4), estando los datos revisados por medio de EY, como tercera parte independiente. Mientras que las emisiones de metano se incluirán en los objetivos de intensidad de carbono, representando hasta la cuarta parte de la mejora, la OGCI seguirá informando de forma separada del progreso sobre la reducción de la intensidad del metano.

La Oil and Gas Climate Initiative es un consorcio liderado por consejeros delegados que busca acelerar la respuesta de la industria frente al cambio climático. Las compañías miembros de la OGCI apoyan de forma explícita el Acuerdo de París y sus objetivos. Como líderes en la industria, contabiliza más del 30% de la producción de petróleo y gas, y buscan desempeñar un papel activo en el modelado de la ruta global hasta alcanzar las emisiones cero netas. Lo conseguimos al aventajarnos de las fortalezas colectivas de la OGCI, mejorando de forma continuada y construyendo las prácticas empresariales internacionales buenas para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero y acelerar las transiciones hacia un futuro bajo en carbono.

Nuestros miembros invierten de forma colectiva más de 7.000 millones de dólares cada año en soluciones bajas en carbono. OGCI Climate Investments, nuestro fondo de más de 1.000 millones de dólares, realiza inversiones en soluciones para descarbonizar sectores como el petróleo y el gas, y el transporte industrial y comercial. La OGCI incluye a BP, Chevron, CNPC, Eni, Equinor, ExxonMobil, Occidental, Petrobras, Repsol, Saudi Aramco, Shell y Total.

Si desea conocer más sobre la OGCI, visite la página web www.oilandgasclimateinitiative.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2857367-1&h=678896337&u=...].

(1) Extrapolado al mismo perímetro desde los datos de IPCC AR4 y los datos de la International Energy Agency (ediciones de las World Economic Outlook 2018 y 2019 e informe especial de la IEA de The Oil and Gas Industry in Energy Transitions, 2020).

(2) Datos basados en el uso de la energía en Estados Unidos.

(3) Hay que indicar que la línea de base colectiva de 2017 de 23 kg CO2e/boe referenciada anteriormente es una reducción frente a la línea de base de 2017 indicada en el Annual Report 2019. Esta reducción es el resultado de las emisiones excluyentes de LNG y GTL.

(4) Consulte el OGCI Reporting Framework [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2857367-1&h=1634293019&u...]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1214326/Oil_and_Gas_Climate... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2857367-1&h=1375074089&u...]

