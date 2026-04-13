OpenText y S3NS se asocian para ofrecer soluciones de nube soberana europeas con Google Cloud

(Información remitida por la empresa firmante)

Alianza estratégica para expandir la nube de confianza europea con una arquitectura híbrida para una IA segura a gran escala

WATERLOO, Ontario, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- OpenText™ (NASDAQ/TSX: OTEX), líder mundial en gestión de datos para IA empresarial, anunció hoy una alianza estratégica con S3NS, una alianza entre Thales, líder francés en ciberseguridad en Europa, y Google Cloud, para ofrecer a las organizaciones europeas una plataforma en la nube de confianza basada en la tecnología de Google Cloud, que cumple con los más altos criterios de seguridad y cumplimiento en Francia para ofrecer una estricta residencia de datos, cumplimiento normativo y controles operativos.

Esta alianza ofrece una arquitectura de nube híbrida de confianza para Europa desde Francia, lo que permite a las organizaciones mantener sus cargas de trabajo de datos más sensibles en un entorno gestionado localmente, al tiempo que aprovechan de forma segura los servicios de nube de hiperescaladores para cargas de trabajo no sensibles, innovación y escalabilidad.

Este enfoque está diseñado para preservar la plena interoperabilidad con las plataformas de nube globales, garantizando que las organizaciones francesas y europeas puedan seguir beneficiándose de la innovación de los hiperescaladores al tiempo que cumplen con las obligaciones regulatorias locales.

Las capacidades de nube segura de OpenText y S3NS cumplen con los estrictos requisitos regulatorios y operativos, aprovechando la experiencia operativa y de seguridad de OpenText en la entrega de entornos de nube de nivel gubernamental en múltiples jurisdicciones, incluyendo implementaciones autorizadas por FedRAMP, evaluadas por IRAP y alineadas con Protected B. Además, se basan en la plataforma PREMI3NS, calificada como SecNumCloud de S3NS, para crear una oferta de nube segura híbrida diseñada específicamente para los requisitos regulatorios y jurisdiccionales de Francia. Esto permite a las organizaciones de sectores altamente regulados, como las que gestionan datos confidenciales de ciudadanos, pacientes o financieros, adoptar servicios en la nube manteniendo el pleno cumplimiento y control.

Con soluciones adicionales que se evaluarán para su inclusión con el tiempo, la oferta soberana híbrida inicial incluirá:

Nube privada dedicada: OpenText™ Content Management y Documentum Content Management para datos altamente sensibles.

OpenText™ Content Management y Documentum Content Management para datos altamente sensibles. SaaS soberano: OpenText™ Core Archive para soluciones SAP ofrecido como un servicio multiusuario con residencia de datos europea.

OpenText™ Core Archive para soluciones SAP ofrecido como un servicio multiusuario con residencia de datos europea. Cumplimiento normativo: Compatible con el RGPD, la Sección 3.2 y otros requisitos europeos de soberanía de datos.

El gobierno de datos y la alineación con la normativa son fundamentales para la confianza digital de las organizaciones reguladas, afirmó Shannon Bell, directora digital y directora de información de OpenText. En toda Europa, las organizaciones buscan innovaciones que preserven la soberanía y el control. OpenText responde a esta necesidad combinando la innovación de un hiperescalador con un modelo operativo de gestión independiente, lo que proporciona a los clientes la confianza necesaria para modernizarse manteniendo sus datos, accesos y operaciones bajo control regional de forma segura.

Acerca de S3NSS3NS, una alianza entre Thales, líder francés en ciberseguridad en Europa, y Google Cloud, líder mundial en tecnologías en la nube, dedicada a impulsar la innovación, ofrece a instituciones públicas y empresas privadas, interesadas en proteger aún más sus datos más sensibles, soluciones de nube pública altamente seguras que les ayudan a migrar a una nube de confianza que cumple con los criterios del estándar ANSSI SecNumCloud. S3NS es una empresa francesa propiedad al 100% de Thales.

Acerca de OpenText OpenText™ es líder mundial en gestión de datos para IA empresarial, ayudando a las organizaciones a proteger, gestionar y activar sus datos con confianza. Nuestras tecnologías transforman los datos en información contextualizada para conformar la base de conocimiento de la IA empresarial. Más información en www.opentext.com.

Conecte con nosotros:

OpenText Executive Thought Leadership blogTwitter | LinkedIn

Ciertas declaraciones en este comunicado de prensa pueden contener términos considerados declaraciones o información prospectiva según las leyes de valores aplicables. Estas declaraciones se basan en las expectativas, estimaciones, pronósticos y proyecciones actuales de OpenText sobre el entorno operativo, las economías y los mercados en los que opera la compañía. Estas declaraciones están sujetas a supuestos importantes, riesgos e incertidumbres difíciles de predecir, y el resultado real puede ser sustancialmente diferente. Los supuestos de OpenText, si bien la compañía los considera razonables a la fecha de este comunicado de prensa, podrían resultar inexactos y, en consecuencia, sus resultados reales podrían diferir sustancialmente de las expectativas aquí expuestas. Para obtener información adicional sobre los riesgos y otros factores que podrían ocurrir, consulte el Informe Anual de OpenText en el Formulario 10-K, los Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q y otros documentos presentados ante la SEC y otros organismos reguladores de valores. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en dichas declaraciones prospectivas, las cuales solo son válidas a la fecha de su publicación. Salvo que lo exijan las leyes de valores aplicables, OpenText renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo. Asimismo, los lectores deben tener en cuenta que podemos anunciar información a través de nuestro sitio web, comunicados de prensa, presentaciones ante las autoridades de valores, teleconferencias públicas, transmisiones web y los canales de redes sociales identificados en la sección de Inversores de nuestro sitio web (https://investors.opentext.com). Dichos canales de redes sociales pueden incluir el blog de la compañía o de nuestros ejecutivos, la cuenta de Twitter o la cuenta de LinkedIn. La información publicada a través de estos canales puede ser relevante. Por lo tanto, los lectores deben monitorear estos canales además de nuestras otras formas de comunicación.

Copyright 2026 OpenText. Todos los derechos reservados. Marcas comerciales propiedad de OpenText. Estos productos pueden estar protegidos por una o más patentes. Para obtener más información, visite https://www.opentext.com/patents.

OTEX-G

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2459820...

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/opentext-y-s3ns-se-asocian-para-ofrecer-soluciones-de-nube-soberana-europeas-con-google-cloud-302740382.html