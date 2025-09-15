(Información remitida por la empresa firmante)

-OxBarrier lanza el primer programa de licencias para su tecnología patentada de cápsulas compostables que cubre las cápsulas de café de una sola dosis

Tecnologías pioneras de cápsulas compostables monodosis durante más de 10 años.

Tecnología amparada por una amplia cartera de patentes concedidas y en trámite.

Validez y solidez de las patentes confirmadas recientemente en múltiples procedimientos.

RHENEN, Países Bajos, 15 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- OxBarrier anunció hoy el lanzamiento oficial de su primer programa de licencias de tecnología, basado en más de una década de innovación en envases sostenibles para alimentos y bebidas (A&B). La oferta de OxBarrier se basa en su tecnología patentada de cápsulas monodosis compostables, que incorpora una barrera de oxígeno integrada y está diseñada para satisfacer las demandas específicas de la industria de las cápsulas monodosis de café. Esta innovación revolucionaria garantiza frescura y sabor a largo plazo, a la vez que elimina los inconvenientes ambientales de las cápsulas tradicionales.

La tecnología de la compañía está protegida por una amplia cartera de derechos de propiedad intelectual. La validez de múltiples patentes europeas fue confirmada recientemente por la División de Oposición y las Salas Técnicas de Recurso de la Oficina Europea de Patentes en múltiples procedimientos contenciosos. Las patentes de la tecnología de cápsulas monodosis de OxBarrier se han concedido en más de 30 países, incluyendo los principales mercados europeos, Canadá y Australia, lo que sienta una base sólida para la colaboración y la concesión de licencias internacionales.

A través de su programa de licencias, OxBarrier pone sus tecnologías a disposición de socios de todo el mundo. Esto permite a las marcas y fabricantes de café acelerar sus compromisos de sostenibilidad, a la vez que satisface la demanda de los consumidores de soluciones monodosis compostables de alto rendimiento.

El mercado mundial de cápsulas de café se valoró en más de 38.000 millones de dólares en 2023 y se prevé que supere los 58.000 millones de dólares para 2030 (Grand View Research, 2024). Sin embargo, esta expansión conlleva un coste ambiental, con una estimación de 576.000 toneladas métricas de residuos de cápsulas generadas anualmente y millones que terminan en vertederos (Mongabay, 2022; Earth.org, 2024).

"Las cápsulas monodosis son un símbolo de la comodidad moderna, pero también han generado un problema global de residuos", afirmó Boele Oltmans, director general de OxBarrier. La tecnología de OxBarrier permite a las marcas ofrecer cápsulas compostables sin sacrificar la calidad ni la vida útil. Nuestro objetivo es ayudar a la industria a realizar la transición a envases monodosis sostenibles a gran escala; de ahí nuestro compromiso con la 'conservación con propósito'."

Acerca de OxBarrier:

OxBarrier es pionera en el envasado sostenible de alimentos y bebidas, especializándose en tecnologías patentadas de cápsulas compostables para el mercado de envases individuales. Validada por la Oficina Europea de Patentes y protegida en los principales mercados europeos, su tecnología está disponible en todo el mundo mediante un programa de licencias. Fundada tras más de una década de I+D, la misión de OxBarrier es facilitar la transición global hacia envases individuales sostenibles, ayudando a las principales marcas de café y alimentos y bebidas a ofrecer un rendimiento óptimo sin comprometer el medio ambiente. www.OxBarrier.com.

