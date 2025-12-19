PAN GLOBAL AMPLÍA CON NUEVOS SONDEOS EL YACIMIENTO DE LA ROMANA, EN SU PROYECTO ESCACENA (1)

Figure 1 - La Romana gravity anomaly map showing locations of new drillholes LRD187 to LRD192, and cross-section locations A-A’ (Figure 2) and B-B’ (Figure 3) - PAN GLOBAL RESOURCES INC./PR NEWSWIRE

TSXV: PGZ | OTCQB: PGZFF | FRA: 2EU

Los resultados más destacables incluyen más de 6 m con 1,26 % de cobre, 0,01 % de estaño y 2,3 g/t de plata y más de 5 m con 1,01 % de cobre, 0,16 % de estaño y 4,5 g/t de plata.

Los estudios electromagnéticos realizados en los sondeo indican que la mineralización de cobre con mayor ley de La Romana se inclina rumbo noroeste extendiéndose otros 125 metros.

La primera estimación de recursos minerales del Proyecto Escacena está en curso y se anunciará una vez finalizada.

VANCOUVER, Columbia Británica, 19 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" o "La Compañía") (TSX-V: PGZ; OTCQB: PGZFF; FRA: 2EU) se complace en anunciar los resultados positivos de seis sondeos de exploración en el objetivo La Romana (La Romana), dentro del proyecto Escacena (Escacena), propiedad al 100 % de la empresa, situado en la Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España. Estos sondeos tenían como objetivo ampliar la mineralización para incluirla en una primera estimación de recursos minerales. Hasta la fecha se han perforado 192 sondeos con un total de 38.734 metros en el yacimiento de cobre, estaño y plata de La Romana.

Aspectos destacados

Sondeo LRD189 2,0 m con 1.63% CuEq 1 (1,55% Cu, 0,01% Sn, 11,2 g/t Ag) desde los 86 m, y 5,0 m con 1,46% CuEq 1 (1,01% Cu, 0,16% Sn, 4,5 g/t Ag) desde los 185 m , que incluyen 1,0 m con 3,02% CuEq 1 (2,47% Cu, 0,19% Sn, 9,2 g/t Ag)

Sondeo LRD191 6,0 m con 1,31% CuEq 1 (1,26% Cu, 0,01% Sn, 2,3 g/t Ag) desde los 122 m , que incluyen 1,0 m con 4,77% CuEq 1 (4,63% Cu, 0,03% Sn, 9,6 g/t Ag)



El área mineralizada de La Romana muestra una excelente continuidad que se extiende a lo largo de 1,7 km de este a oeste. Los últimos resultados de sondeos amplían la mineralización de cobre y estaño de mayor ley en profundidad, lo que confirma que sigue abierta hacia el norte y el noroeste. Se han identificado mineralizaciones de cobre tanto a techo como a muro del principal cuerpo mineralizado, las cuales podrían ser potencialmente incorporadas a un diseño conceptual de mina a cielo abierto. Se espera que la campaña de perforación prevista para 2026 amplíe aún más la mineralización de La Romana en esa dirección, ha afirmado Tim Moody, presidente y CEO.

La Compañía sigue avanzando la primera Estimación de Recursos Minerales para el Proyecto Escacena, cuyos resultados anunciará una vez que se haya completado.

Resultados significativos

Los sondeos de extensión se han centrado en comprobar la ampliación de la mineralización de alta ley en cobre, tanto en dirección como en profundidad, para seguir delimitando el yacimiento y obtener un primer recurso

Los resultados en varias secciones confirman que la mineralización de cobre y estaño continúa y se extiende en profundidad.

Los sondeos LRD191 , con más de 6 m a 1,26 % de Cu, y LRD189 , con más de 5 m a 1,01 % de Cu, un 0,16 % de Sn y 4,5 g/t de Ag, confirman que la mineralización de cobre y estaño de alta ley continúa otros 50 m en profundidad y permanece abierta.

, con más de a 1,26 % de Cu, y , con más de a 1,01 % de Cu, un 0,16 % de Sn y 4,5 g/t de Ag, confirman que la mineralización de cobre y estaño de alta ley continúa otros en profundidad y permanece abierta. Los resultados también confirman tramos adicionales de mineralización de cobre cerca de la superficie, tanto a muro como a techo del cuerpo principal.

La mineralización de cobre de mayor ley en el extremo occidental parece girar hacia el noroeste y continuar otros 125 m , según los datos electromagnéticos obtenidos en los sondeos.

Figura 1 – Mapa de anomalía gravimétrica de La Romana, que muestra la ubicación de los nuevos sondeos LRD187 a LRD192 y las ubicaciones de las secciones transversales A-A' (Figura 2) y B-B' (Figura 3).

Figura 2 – Sección transversal A - A' de La Romana, en la que se destaca el nuevo sondeo LRD191 y se confirma la continuidad de la mineralización de cobre de mayor ley, abierta en profundidad.

Figura 3 – Sección transversal B - B' de La Romana, que destaca el nuevo sondeo LRD189 y confirma la continuidad de la mineralización de cobre de mayor ley (abierta en profundidad) y los tramos adicionales de cobre a techo de la mineralización principal.

Tabla 1 – Los resultados seleccionados de los sondeos en La Romana (LRD187 a LRD192); atienden a longitudes de perforación próximas a la potencia real.

1 Cobre equivalente = CuEq. El CuEq se calcula utilizando las leyes de Cu, Sn y Ag. Las recuperaciones metalúrgicas incluyen un 86 % para el Cu, un 68 % para el Sn y un 56 % para el Ag, según estudios preliminares realizados por Wardell Armstrong International y MinePro. El cálculo del CuEq utiliza 8693 USD/tonelada de Cu, 29069 USD/tonelada de Sn y 23,72 USD/oz de Ag, lo que corresponde a los precios medios mensuales de tres años hasta julio de 2023. La fórmula utilizada es [CuEq %] = [Cu %] + 2,6440 * [Sn %] + 0,0057 * [Ag ppm].

Tabla 2 –Información de emboquilles (1.525,20m en total)

2 Sistema de coordenadas: UTM29N ERTS89

Sobre las áreas de Proyecto Escacena y Escacena Sur

El Proyecto Escacena y la zona de Escacena Sur, recientemente incorporada, comprenden un extenso y contiguo paquete de terrenos controlado al 100 % por Pan Global en el este de la Faja Pirítica Ibérica. El área se ha ampliado de 5.760 a más de 10.000 hectáreas con la concesión de los derechos mineros de Flores, Rosario y Girasoles en septiembre de 2025. Pan Global también ha presentado cuatro solicitudes adicionales de permisos de investigación que abarcan 3.888 hectáreas (Inmaculada, Santa Isabel, Santa Micaela I y Santa Micaela II), lo que aumentará aún más los derechos mineros en la zona hasta más de 13.900 hectáreas. El Proyecto se ubica cerca de la mina en operación de Riotinto y es inmediatamente adyacente a las antiguas minas de Aznalcóllar y Los Frailes, donde Minera Los Frailes (Grupo México) está iniciando un nuevo desarrollo minero subterráneo bajo la antigua mina a cielo abierto de Los Frailes. El Proyecto Escacena alberga el yacimiento de cobre, estaño y plata de La Romana, el descubrimiento de cobre y oro de Cañada Honda, así como otros objetivos de prospección.

Sobre Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. explora activamente yacimientos minerales ricos en cobre, oro y otros metales. El cobre, metal esencial para la electrificación mundial y la transición energética, presenta unos fundamentos de oferta-demanda convincentes y perspectivas de precios sólidos a largo plazo. El oro también está alcanzando precios récord.

El Proyecto Escacena, buque insignia de la Compañía, está situado en la prolífica Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España, donde un historial favorable de permisos, excelentes infraestructuras, experiencia minera y profesional, y el apoyo al cobre como Materia Prima Estratégica por parte de la Comisión Europea definen colectivamente una jurisdicción de primer nivel y bajo riesgo para la inversión minera. El segundo proyecto de la empresa, Cármenes, en el norte de España, es también una zona con un largo historial minero y excelentes infraestructuras. El equipo de Pan Global está formado por profesionales de reconocido talento en exploración, descubrimiento, desarrollo y explotación minera, todos ellos comprometidos a operar de forma segura y con el máximo respeto por el medio ambiente y las comunidades con las que colaboramos. La empresa es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y opera conforme a sus principios.

Para obtener más información sobre Pan Global Resources, consulte la presentación de la empresa y explore las respuestas generadas por IA a sus consultas en Curation Connect

Persona cualificada

Álvaro Merino, vicepresidente de Exploración de Pan Global Resources es persona cualificada según se define en el Instrumento Nacional 43-101. Es Licenciado en Geología e Ingeniero Técnico de Minas, así como miembro registrado de la Federación Europea de Geólogos (EFG), con la designación EuroGeol. El Sr. Merino ha revisado y aprobado la información científica y técnica de este comunicado de prensa. El Sr. Merino no es independiente de la empresa.

Detalles de and ‍QA/QC

El diámetro de los testigos ha sido HQ (63 mm) y todas las muestras eran de testigo. El tamaño nominal de la muestra era de 1 m de longitud testigo y oscilaba entre 0,5 y 2 m. Los intervalos de muestreo se definieron utilizando contactos geológicos, con el inicio y el final de cada muestra marcados físicamente sobre el testigo. El corte y muestreo fue supervisado en todo momento por personal de la empresa. Se tomaron muestras duplicadas de de testigo aproximadamente cada 30 muestras y se incluyeron materiales de referencia certificados cada 25 muestras en cada lote.

Las muestras de roca se enviaron al laboratorio de ALS en Sevilla y se analizaron en las instalaciones de ALS en Irlanda. Todas las muestras se trituraron (métodos CRU-31, SPL-22Y) y dividieron (método PUL-31). El análisis multielemental se llevó a cabo mediante digestión con 4 ácidos con acabado ICP-AES (método ME-ICP61). Las muestras por encima del límite de detección se analizaron mediante digestión con 4 ácidos con acabado ICP-AES para metales básicos (OG62). Los análisis para estaño (Sn) se realizaron mediante fusión con borato de litio con acabado ICP-MS (método MS85), que proporciona una digestión total de las fsses minerales resistentes.

www.panglobalresources.com

Declaraciones prospectivas

Las declaraciones que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas, incluidas aquellas relacionadas con creencias, planes, expectativas o intenciones con respecto al futuro. Es importante señalar que los resultados reales y los resultados reales de la Compañía podrían diferir sustancialmente de los expresados en dichas declaraciones prospectivas. La Compañía cree que las expectativas reflejadas en la información prospectiva incluida en este comunicado de prensa son razonables, pero no se puede garantizar que estas expectativas resulten correctas y no se debe confiar indebidamente en dicha información prospectiva. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, factores económicos, competitivos, gubernamentales, ambientales y tecnológicos que pueden afectar las operaciones, los mercados, los productos y los precios de la Compañía. Los lectores deben consultar la información sobre riesgos que se describe en el informe de gestión de la empresa y el análisis de sus estados financieros auditados presentados ante la Comisión de Valores de Columbia Británica.

La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en la información disponible para la Compañía a la fecha de este comunicado. Salvo que lo exija la legislación aplicable en materia de valores, la Compañía no tiene la intención ni asume ninguna obligación de actualizar esta información prospectiva.

NI LA BOLSA DE VALORES DE TORONTO NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REGULACIÓN (TAL Y COMO SE DEFINE ESTE TÉRMINO EN LAS POLÍTICAS DE LA BOLSA DE VALORES DE TORONTO) ACEPTAN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA ADECUACIÓN O EXACTITUD DE ESTE COMUNICADO.

