PAN GLOBAL INFORMA DE UNA MINERALIZACIÓN SOMERA DE COBRE Y ESTAÑO EN ROMANA WEST, PROYECTO ESCACENA, ESPAÑA

TSXV: PGZ OTCQB: PGZFF

Los primeros sondeos confirman la continuación de la mineralización superficial de cobre y estaño de La Romana

Mineralización visible de cobre y estaño en los dos primeros sondeos

Nuevos resultados de polarización inducida (PI) amplían el objetivo hacia el oeste

Campaña en marcha con 25 a 30 sondeos previstos

VANCOUVER, BC, 6 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" o la "Compañía") (TSX-V: PGZ; OTCQB: PGZFF) se complace en anunciar que los dos sondeos iniciales hacia el objetivo de alta prioridad Romana West han intersecado mineralización visible de cobre y estaño. El objetivo Romana West incluye tanto la proyección hacia el oeste de una gran anomalía gravimétrica que coincide con el hallazgo de La Romana como la extensión potencial de la mineralización poco profunda de La Romana (Cu-Sn-Ag). Los sondeos realizados hasta la fecha en La Romana muestran que la mineralización se extiende a lo largo de aproximadamente 1,2 kilómetros de rumbo y permanece abierta hacia el oeste en la dirección de las labores antiguas en el objetivo Romana West. Se están ampliando los estudios geofísicos, geoquímicos y de geología de detalle en la zona.

"Estamos muy animados por los dos primeros sondeos en el objetivo Romana West, que indican una continuación de la mineralización de cobre y estaño cercana a la superficie al oeste del descubrimiento de La Romana. Desde menos de 50 m de profundidad, los testigos de los sondeos perforados muestran mineralización visible de cobre (Cu) y estaño (Sn), que incluye calcosina, calcopirita, casiterita de grano grueso e intervalos de sulfuros masivos mixtos. El estilo y la composición de la mineralización son similares a los encontrados en La Romana. Estos son los primeros sondeos de una campaña inicial de 25 a 30 sondeos cuyo objetivo es extender la mineralización somera de Cu-Sn-Ag de La Romana más allá de los 1,2 km de rumbo ya definidos", dijo Tim Moody, Presidente y Director General de Pan Global.

En junio comenzó en Romana West una campaña de 25 a 30 sondeos (aproximadamente 6.000 m) con el objetivo de definir la extensión occidental de la mineralización poco profunda de La Romana. Se están realizando estudios geofísicos y geoquímicos para priorizar y afinar la ubicación de los sondeos. Están pendientes los ensayos de los dos primeros sondeos completados, LRD161 y LRD162. La mineralización visible de cobre y estaño y los conjuntos de alteración observados en estos sondeos confirman la continuación de la mineralización al oeste de La Romana. El sondeo LRD163, el más occidental hasta la fecha, está en curso, y se ubica aproximadamente 100 m al oeste de la extensión previamente conocida de la mineralización. Las ubicaciones de los sondeos y del objetivo se muestran en la Figura 1 a continuación, con dos nuevas líneas IP (Líneas 734920E y 735200E) que muestran anomalías de cargabilidad que continúan y amplían el objetivo 300 m hacia el oeste.

Se publicarán más resultados de perforación a medida que estén disponibles.

Acerca del Proyecto Escacena

El Proyecto Escacena comprende una fracción de terreno continua de 5.760 hectáreas en el este de la Faja Pirítica Ibérica cuya titularidad es 100% de Pan Global. El Proyecto Escacena está situado cerca de las minas en explotación de Las Cruces y Riotinto y es adyacente a las minas de Aznalcóllar y Los Frailes, donde Minera Los Frailes/Grupo México se encuentra en la fase final de obtención de permisos y se prevé que su construcción comience en 2023. El Proyecto Escacena alberga el descubrimiento de cobre-estaño-plata de La Romana y otros objetivos potenciales, como Zarcita, Hornitos, La Jarosa, Romana Deep, Romana North, Romana West, Cañada Honda, Bravo, Barbacena, El Pozo y San Pablo.

Acerca de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. busca activamente yacimientos minerales ricos en cobre, dadas las perspectivas futuras del mercado de oferta y demanda de cobre, y las perspectivas de precios a largo plazo como metal crítico para la electrificación global y la transición energética. El Proyecto Escacena, el principal de la Compañía, está situado en la prolífica Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España, donde las infraestructuras, la experiencia minera y profesional, y el apoyo al cobre como Materia Prima Estratégica por parte de la Comisión Europea definen en conjunto una jurisdicción de primer nivel para la inversión minera. El equipo de Pan Global está formado por profesionales de reconocido talento en exploración, desarrollo y explotación minera, todos ellos comprometidos a operar de forma segura y con el máximo respeto por el medio ambiente y las comunidades con las que colaboramos.

Persona Cualificada

James Royall, Vicepresidente de Exploración de Pan Global Resources y persona cualificada según la definición del National Instrument 43-101, ha revisado la información científica y técnica de este comunicado de prensa. El Sr. Royall no es independiente de la empresa.

En nombre del Consejo de Administración

