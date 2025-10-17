(Información remitida por la empresa firmante)

- ¡Es un hat-trick! Pepsi y EA SPORTS FC™ anuncian su tercer año de colaboración con una campaña repleta de estrellas

LONDRES, 17 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Pepsi inicia su tercer año de colaboración con EA SPORTS FC™ 26 con el lanzamiento de una nueva promoción en el pack que ofrece a los jugadores recompensas épicas dentro del juego. La campaña, que une los mundos del fútbol, los videojuegos y el entretenimiento, está protagonizada por Sir David Beckham y Lauren James.

La promoción permitirá a los fans sumergirse aún más en la experiencia de EA SPORTS FC™ 26. Al comprar latas y botellas de Pepsi de edición limitada con las leyendas Pelé y Ronaldinho, los jugadores podrán canjear códigos únicos para desbloquear emocionante contenido dentro del juego.

Los jugadores de EA SPORTS FC™ 26 recibirán un artículo intransferible de 80+ OVR Player "Elija 1 de 3" con su primer canje, y 1.000 Puntos de Temporada, Pepsi TIFO, un tema de estadio y un escudo con su segundo canje. Mientras tanto, los usuarios de EA SPORTS FC Mobile pueden conseguir un artículo de jugador de David Beckham o Ronaldinho (según el mercado), además de monedas, XP y el logotipo de usuario con temática de Pepsi.

Para lanzar la colaboración, David Beckham y Lauren James celebraron el papel de Pepsi como el trofeo definitivo para los jugadores de EA SPORTS FC™. La película muestra a Beckham limpiando meticulosamente los recuerdos de su carrera, incluida su gorra internacional y la medalla de la Liga de Campeones de la UEFA, antes de proclamar poseer el trofeo definitivo que siempre triunfa: una lata de Pepsi.

"Esta colaboración me llega al corazón", declaró Lauren James, ganadora de la EURO 2025. "Crecí jugando a los videojuegos con mis hermanos; imagínense la competitividad, y ahora aparecer en una campaña junto a iconos como Pelé, Ronaldinho y Sir David Beckham es un momento surrealista que te hará vibrar. Que Pepsi le dé a la comunidad la oportunidad de desbloquear contenido interesante es genial".

Las latas y botellas de edición limitada de Pepsi x EA SPORTS FC™ 26 estarán disponibles en Reino Unido, Países Bajos, Polonia y España para EA SPORTS FC26, y también en México y Turquía para EA Sports FC Mobile.

Participar es facilísimo: si sigue las instrucciones de cualquier lata o botella promocional de Pepsi antes del 28 de diciembre de 2025, los fans tendrán acceso a las recompensas EA SPORTS FC™ 26 dentro del juego.

Notas para la prensa:

La colaboración Pepsi X EA SPORTS FC™ incluirá las siguientes recompensas dentro del juego:

Para los jugadores de EA SPORTS FC™ 26, se puede canjear un máximo de dos recompensas por consumidor, que se asignarán en el siguiente orden:

Pack 1: Un artículo de jugador no intercambiable con valor de 80 OVR o más (elige uno de tres artículos de jugador seleccionados al azar con valor de 80 OVR o más).

Un artículo de jugador no intercambiable con valor de 80 OVR o más (elige uno de tres artículos de jugador seleccionados al azar con valor de 80 OVR o más). Pack 2: 1.000 Puntos de Temporada, un TIFO, un TIFO XL, un tema de estadio y un escudo.

Los jugadores de EA SPORTS FC Mobile pueden canjear un máximo de seis recompensas por consumidor. Cada paquete contiene cinco artículos:

Un artículo de jugador intransferible de Beckham o Ronaldinho con 103 OVR y camiseta de Pepsi.

Un artículo de jugador con 65 OVR o más.

100.000 Monedas.

100 XP.

Un logotipo de usuario de Pepsi.

