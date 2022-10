PEPSI MAX® ESTRENA "NUTMEG ROYALE": UN CORTO DE FÚTBOL PROTAGONIZADO POR LEO MESSI, PAUL POGBA Y RONALDINHO (1)

PEPSI MAX DEBUTS WORLD PREMIERE OF ACTION PACKED FOOTBALL FILM "NUTMEG ROYALE" STARRING ICONS LEO MESSI, PAUL POGBA AND RONALDINHO

- EL PRIMER CORTO DE LA CAMPAÑA INTERNACIONAL "THIRSTY FOR MORE" PRESENTA A LOS ÍCONOS DEL FÚTBOL EN UNA EMOCIONANTE "BATALLA DE CAÑOS" -

NEW YORK, 13 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- #THIRSTYFORMORE – Hoy, Pepsi MAX® estrenó su más emocionante corto de fútbol hasta la fecha: Nutmeg Royale. Dando inicio a la nueva campaña internacional de la marca Thirsty For More (Sed de Más, en español), el material deja en evidencia la incomparable capacidad de Pepsi MAX para unir elementos de la cultura del fútbol con la del entretenimiento

Liderando una película épica de héroes, los fans pueden ver al mejor futbolista de todos los tiempos y siete veces vencedor del Balón de Oro, Leo Messi, junto con jugadores míticos como Paul Pogba y Ronaldinho, disputar el partido más complicado de sus vidas. Con movimientos llenos de picardía, los jugadores se sorprenden entre ellos mientras se enfrentan en una épica batalla de caños. Al estilo de una película de acción, los fanáticos disfrutarán de una serie de cameos, trucos y el humor característico de Pepsi MAX al ritmo de la icónica canción "The Rockafeller Skank" de Fatboy Slim.

Los influencers del fútbol Luva de Pedreiro y Kaljit Atwaltambién se integran al juego para mostrar sus habilidades distintivas. Como parte de Sed de Más, Pepsi MAX busca brindar nuevas plataformas a la próxima generación de talento para animar al público a arriesgarse a vivir nuevas y emocionantes experiencias. Luva y Kaljit comparten esta manera de pensar.

En Nutmeg Royale todo y todos son un objetivo. Un caño exige confianza, habilidad, coordinación y un toque de picardía y sentido del humor. Más que un simple truco, es una mentalidad compartida por los amantes del riesgo que buscan vivir al máximo. Dirigido por Ernest Desumbila, el reconocido cineasta barcelonés, Nutmeg Royale muestra referencias a la cultura del fútbol de principio a fin, destacando la universalidad del apasionante deporte y su conexión con la cultura popular – donde Pepsi MAX se ha mantenido a la vanguardia.

La producción creativa empieza con el mejor de todos los tiempos, Leo Messi, quien se distrae con el gran sabor de una Pepsi MAX. Este momento de distracción actúa como catalizador para que se desate una batalla campal de caños; y la inesperada diversión futbolística capta la atención de todos, desde peatones hasta noticieros. Incluso las redes sociales se vuelven locas cuando el reconocido periodista de fútbol Fabrizio Romano le cuenta al mundo sobre el despliegue de habilidades en sus plataformas.

Pogba y Ronaldinho muestran su destreza con los pies y aseguran una serie de puntos a su favor en el marcador del enfrentamiento, cuyas jugadas son narradas por la voz del icónico comentarista deportivo Peter Drury. Las calles bullen con la acción de la batalla cuando una pelota vuela por el cielo y aterriza en los humildes cascos de Horsinho el Caballo, quien entra en acción sin dudarlo. El corto llega a un dramático final con un último "gol" de caño que no te querrás perder – descubre al ganador de la batalla Nutmeg Royale aquí.

Hablando sobre la nueva campaña, Gustavo Reyna, Director Sénior de Marketing Global de Pepsi MAX, dijo: "Estamos muy emocionados de compartir con el mundo nuestro corto de fútbol 'Nutmeg Royale', ya que es una verdadera celebración de lo que Pepsi MAX hace mejor: divertirse. Cuando decidimos crear esta campaña, sabíamos que el caño era el movimiento perfecto para destacar. Un movimiento de caño es para los ingeniosos, ambiciosos y amantes de la diversión que están sedientos de la emoción del juego. Crear momentos de entretenimiento para que los disfruten nuestros consumidores es la esencia fundamental de quiénes somos en Pepsi MAX. Es precisamente esta diversión inesperada lo que realmente queremos resaltar en todo lo que hacemos. Con este corto y los próximos momentos que hemos planificado, ¡lo hemos logrado!".

El corto va más allá de lo esperado para ofrecer entretenimiento a los fanáticos de todas las edades. Desde la ampliamente reconocida canción 'The Rockafeller Skank" hasta temáticas de videojuegos retro, el material cuenta con referencias a la cultura pop que dan vida a la universalidad del fútbol. Los fanáticos también podrán reconocer el vestuario de los jugadores, quienes lucen la icónica camiseta de fútbol de Pepsi MAX de 2002 como homenaje al impacto de la marca en la cultura futbolística. Quienes observen con cuidado podrán notar un código oculto, que deben escanear para tener la oportunidad de acceder a un nuevo y emocionante lanzamiento de Pepsi MAX durante las próximas semanas.

Nutmeg Royale es la primera acción de la nueva campaña internacional de la marca de Pepsi MAX, Sed de Más, lanzada a principios de este mes. Sed de Más refleja una mentalidad compartida por la marca y sus consumidores, que aplaude a quienes se atreven a ir por más para experimentar nuevas emociones. La campaña cobrará vida a través de una serie de contenidos que incluye productos, pasiones y propósitos como la música y el fútbol.

Mantente al tanto de más novedades emocionantes, incluyendo dúos de TikTok y deliciosas innovaciones de productos Pepsi MAX durante las próximas semanas. Únete a la conversación en línea siguiendo #THIRSTYFORMORE , #PepsiNutmeg y @PepsiGlobal .

Mensajes de los atletas: Leo Messi: "Es maravilloso volver a trabajar con Pepsi MAX y poder crear momentos de fútbol entretenidos para los fanáticos. Me divertí muchísimo filmando esta campaña. Es muy enérgica y me permitió mostrar una de mis habilidades futbolísticas favoritas: ¡el caño!"

Pablo Pogba: "¡De las campañas de Pepsi MAX en las que he trabajado hasta ahora, esta es una de mis campañas favoritas! Todo se centra en el caño, un truco del fútbol que es genial y divertido, dos cosas que yo soy. Si tienes sed de grandeza, tienes que tomar riesgos. Este corto es para todos los que compartan esa mentalidad, estén listos para jugar, ¡y hacer que sucedan cosas emocionantes!"

Ronaldinho: "Siempre la paso muy bien trabajando con Pepsi MAX y vistiendo esa icónica camiseta azul. ¡Sé que a los fanáticos les encantará esta nueva campaña y ya quiero que vean la próxima actividad de caños que tenemos planificada!

