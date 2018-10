COMUNICADO: Perry Ellis International, Inc. anuncia el lanzamiento de su colección de archivo de los 90, "Perry Ellis America"

Publicado 10/10/2018 12:30:52 CET

Esta reedición de carácter limitado incluirá prendas emblemáticas de los 90 en una serie de lanzamientos a lo largo de 2019

NUEVA YORK, 10 de octubre de 2018 /PRNewswire/ -- Perry Ellis International, Inc. (PEI), la casa de moda de la emblemática marca de ropa para hombre, Perry Ellis®, ha anunciado hoy el lanzamiento de Perry Ellis America®, una colección cápsula de edición limitada de la famosa submarca de la firma, que debutó por primera vez en 1984. Como homenaje a la colección original, PEI está explorando en sus archivos para recrear algunas de las piezas más reconocibles de Perry Ellis America, mientras introduce nuevos elementos inspirados en los logotipos atrevidos y los colores vibrantes de los 90.

https://mma.prnewswire.com/media/754308/Perry_Ellis.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/754308/Perry_Ellis.jpg]

Del prep al grunge, los logotipos y vuelta a empezar, el gurú de la moda, Perry Ellis (el Sr. Ellis) definió el estilo de Estados Unidos durante generaciones. En 1984, en asociación con Levi's, el Sr. Ellis lanzó Perry Ellis America, la primera colaboración de moda de este tipo. La colección fusionaba la moda de lujo con clásicos del día a día para dar un nuevo rumbo único y fresco a la ropa deportiva estadounidense, un concepto que sería imitado, aunque nunca repetido.

PEI volverá a abrir un nuevo territorio para la ropa deportiva estadounidense con la introducción de Perry Ellis America. Esta colección unisex revisará la historia de la moda que el Sr. Ellis ayudó a construir al recuperar básicos del estilo casual de los 90 durante un tiempo limitado para el deleite de los aficionados de todo el mundo.

Las primeras cinco cápsulas de Perry Ellis America se lanzarán el 10 de octubre en Matches Fashion, seguidas por un despliegue global con socios minoristas como HBX, Bloomingdale's y Ron Robinson en Fred Segal. La colección también estará disponible en la nueva página web de la marca www.PerryEllisAmerica.com [http://www.perryellisamerica.com/].

"Inicialmente, Perry Ellis America fue la respuesta del Sr. Ellis a una necesidad personal de ofrecer ropa casual de verdad para los fines de semana", dijo el director creativo de la marca Perry Ellis, Michael Maccari. "Arraigada en el tejido vaquero, [Perry Ellis America] todavía conservaba el espíritu de moda deportiva real de su colección, pero estaba destinada a seguir vinculada a los jeans. Con su evolución en los 90, cuando el estilo casual se volvió más atrevido y predominante, la línea progresó hacia los gráficos, los logotipos, los bloques de color, el nailon, etc. En ese momento los chándales, los anoraks y las prendas deportivas llenas de logotipos eran los básicos de la línea, ofreciendo un estilo más relajado que en anteriores iteraciones. El nuevo Perry Ellis America ha creado una colección verdaderamente casual repleta de los logotipos atrevidos que hicieron de la línea original todo un éxito; esto ayuda a reforzar nuestra historia y nuestros cimientos de la misma forma que lo hizo por el Sr. Ellis con el primer lanzamiento".

La primera cápsula con 12 piezas de edición limitada incluirá una selección de los estilos distintivos y fácilmente reconocibles de Perry Ellis America, como las reediciones de los chándales de nailon, el vaquero desteñido, las prendas con bloques de colores y una variedad de camisetas y jerséis de lana llenos de logotipos.

El lanzamiento de Perry Ellis America recurrirá a una evocadora nueva campaña titulada "The New America" ("El Nuevo Estados Unidos"), que ha sido desarrollada en colaboración con Hypebeast y cuenta con un diverso grupo de influencers jóvenes y estilosos, como el atleta y modelo, Cordell Broadus.

Broadus y los demás influencers de la campaña representan a los jóvenes actuales de Estados Unidos, un grupo que no se deja arrastrar por las concepciones de raza, género o religión de tiempos pasados. Son cosmopolitas y diferentes, y están buscando su propio camino a través de la creación de nuevas oportunidades en el mundo de la moda, la música y el arte. Combinan la inspiración internacional con la herencia estadounidense para crear un estilo que incorpora referencias a lo antiguo y lo moderno en una estética contemporánea muy fresca. Son la máxima expresión del Nuevo Estados Unidos. La campaña aparecerá en www.Hypebeast.com [http://www.hypebeast.com/], así como en los medios sociales y digitales de PEI.

"El relanzamiento de Perry Ellis America marca una nueva etapa en la expansión del posicionamiento de nuestra marca 'Life Ready Since 1976(TM)' ", dijo Melissa Worth, presidenta de Perry Ellis. "Estamos explorando en nuestros archivos para dar vida a la rica herencia de la marca y traer el pasado al presente".

Acerca de Perry Ellis International Perry Ellis International, Inc. es un importante diseñador, distribuidor y licenciador de una amplia línea de ropa, accesorios y fragancias de gran calidad para hombre y mujer. La colección de la empresa de camisas informales y de vestir, ropa de golf, jerséis, pantalones de vestir, cortos e informales, moda vaquera, prendas deportivas, vestidos y moda de baño para hombre y mujer, está disponible en todos los grandes niveles de distribución minorista. La empresa, a través de sus filiales de propiedad integral, posee una cartera de marcas reconocidas a nivel nacional e internacional, como: Perry Ellis®, An Original Penguin by Munsingwear®, Laundry by Shelli Segal®, Rafaella®, Cubavera®, Ben Hogan®, Savane®, Grand Slam®, John Henry®, Manhattan®, Axist®, Jantzen® y Farah®. La empresa aumenta su selección de marcas por medio de licencias con marcas registradas de terceras partes, como: Nike® para moda de baño, Callaway®, PGA TOUR® y Jack Nicklaus® para ropa de golf y Guy Harvey® para ropa de pesca de alto rendimiento y colecciones crucero. Si desea obtener más información sobre la empresa, visite http://www.pery.com [http://www.pery.com/].

https://mma.prnewswire.com/media/754309/Perry_Ellis_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/754309/Perry_Ellis_Logo.jpg]

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/754308/Perry_Ellis.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/754308/Perry_Ellis.jpg]

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/754309/Perry_Ellis_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/754309/Perry_Ellis_Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: David Shulman, david@bpcm.com