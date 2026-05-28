PEZ se convierte en un art toy con una edición de diseño muy limitada - PEZ International GmbH

(Información remitida por la empresa firmante)

Traun, Austria, 28 de mayo de 2026 (News Aktuell).-

PEZ es una marca de culto, y lleva mucho tiempo siendo algo más que un icono de la cultura pop y la infancia. Con PEZ Arts, la marca crea ahora un marco especial para la colaboración artística: Una selección de motivos creados por artistas se reinterpreta en forma de dispensadores PEZ, que se comercializan como colección independiente. La primera edición cuenta con la colaboración del artista vienés JF Krichbaum, con una figura de su obra Kid Guard.

La directora de marketing, Ursula Polymeropulos, nos habla sobre esta iniciativa: «PEZ es una marca que lleva acompañando a la gente desde hace generaciones; un dispensador PEZ hace sonreír a cualquiera casi de forma automática. Esa mezcla de alegría y sencillez nos une al arte, pues puede conmover, sorprender y despertar emociones intensas».

Y añade: «Hoy en día, PEZ no solo representa personajes conocidos del cine y la televisión, sino también es sinónimo de creatividad y diseño contemporáneo. Con PEZ Arts queremos mostrar una faceta de la marca más centrada en la expresión artística».

La primera edición está dedicada a un personaje de la obra Kid Guard de JF Krichbaum. Sus seres fantásticos y los mundos visuales en los que los sitúa recuerdan a secuencias oníricas de la infancia: familiares y, al mismo tiempo, misteriosas. Sus Kid Guards son a la vez pequeños guardianes y guardianes de los más pequeños. Al transformarse en un dispensador PEZ, adquieren además una nueva dimensión recreativa.

La edición se presentó el 27 de mayo con una celebración en el Dschungel Wien. Además del artista, también participó el escritor Franzobel con una lectura. Los dispensadores ya están disponibles en packs de regalo, que también han sido diseñados en colaboración con JF Krichbaum.

La edición PEZ Arts de JF Krichbaum está limitada a 5.000 unidades en todo el mundo y puede adquirirse en la tienda online de PEZ dentro de la UE y en EE. UU. Parte de los ingresos de la venta se destinan a la Fundación St. Anna para la investigación del cáncer infantil.

El Grupo PEZ, con sede en Traun (Austria), figura entre las 100 principales empresas de caramelos del mundo y está presente en más de 80 países. En 2027, la empresa celebrará su centenario y hará un repaso de la extraordinaria trayectoria de su marca.

Más información:

https://www.pez-candy.com/pages/pez-arts

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