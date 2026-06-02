(Información remitida por la empresa firmante)

- Phenomenex lanza las columnas Endrix de larga duración, redefiniendo la durabilidad de las columnas y la fiabilidad del método

Durabilidad de la columna y fiabilidad del método redefinidas

TORRANCE, Calif., 1 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Phenomenex Inc., una empresa de Danaher y líder mundial en la investigación y fabricación de tecnologías avanzadas para las ciencias de la separación, ha dado a conocer hoy la columna Endrix Long Life LC, una nueva solución de cromatografía líquida diseñada para una mayor vida útil y un rendimiento constante en flujos de trabajo analíticos exigentes. Diseñada para soportar matrices de muestras complejas y condiciones de método rigurosas, Endrix Long Life LC ayuda a los laboratorios a pasar del desarrollo del método a resultados reproducibles con menos interrupciones. Este último avance en la tecnología de hardware de columnas de Phenomenex se ha diseñado de forma específica para los laboratorios que buscan reducir el tiempo de inactividad, mejorar el rendimiento y aumentar el retorno de la inversión sin sacrificar el rendimiento cromatográfico.

"Los científicos están bajo constante presión para proporcionar datos de alta calidad, al tiempo que gestionan una complejidad de muestras cada vez mayor y plazos más ajustados", declaró Eric Lavold, vicepresidente de Gestión de Producto y Estrategia de Phenomenex. "Endrix Long Life LC se desarrolló para abordar directamente estos desafíos, ofreciendo una durabilidad excepcional y un rendimiento fiable durante un uso prolongado".

La columna Endrix Long Life LC ofrece un diseño robusto que ayuda a protegerla contra los mecanismos comunes de fallo, como la distorsión de picos, el aumento de presión por acumulación y la variación del rendimiento. Al priorizar la longevidad y la consistencia de la columna desde el principio, Phenomenex permite a los laboratorios mantener la integridad del método durante campañas analíticas prolongadas. Estas características hacen que las columnas Endrix Long Life LC sean idóneas para laboratorios farmacéuticos y clínicos, laboratorios forenses y toxicológicos, y laboratorios de análisis ambientales y de alimentos, donde la fiabilidad del método es fundamental.

El producto se va a presentar de forma oficial durante la celebración de la 73ª Conferencia ASMS sobre Espectrometría de Masas y Temas Afines (ASMS 2026), y los asistentes podrán explorar datos de aplicación y debatir las mejores prácticas de Endrix con los especialistas de Phenomenex en el expositor 802.

Acerca de Phenomenex

Phenomenex es un líder tecnológico global comprometido con el desarrollo de soluciones innovadoras de química analítica que resuelven los desafíos de separación y purificación que enfrentan los investigadores en laboratorios académicos, farmacéuticos, biotecnológicos, ambientales, de investigación clínica, gubernamentales e industriales. Desde el descubrimiento de fármacos y el desarrollo farmacéutico hasta la seguridad alimentaria y el análisis ambiental, las soluciones de cromatografía de Phenomenex aceleran la ciencia y ayudan a los investigadores a mejorar la salud y el bienestar humanos.

Acerca de Danaher

Danaher es una empresa líder mundial en ciencias de la vida e innovación en diagnóstico, comprometida con acelerar el poder de la ciencia y la tecnología para mejorar la salud humana. A través de nuestro ecosistema interconectado de empresas líderes en la industria, trabajamos codo a codo con nuestros clientes para resolver sus desafíos científicos y clínicos más complejos, ayudando a que las innovaciones pasen del descubrimiento a la aplicación más rápidamente para los pacientes que dependen de ellas. Impulsados por el Sistema de Negocios de Danaher, nuestra ciencia y tecnología avanzadas y nuestra probada capacidad de innovación permiten diagnósticos más rápidos y precisos, y reducen el tiempo, el coste y el riesgo necesarios para descubrir, desarrollar y ofrecer terapias que transforman vidas. Mediante la mejora continua y la excelencia operativa, nuestros aproximadamente 60.000 empleados a nivel global se centran en generar un impacto duradero y mejorar la calidad de vida a nivel mundial, al mismo tiempo que construyen un futuro más saludable y sostenible. Descubra más en www.danaher.com.

Para obtener más información, visite www.phenomenex.com y siga el blog de la empresa en www.scienceunfiltered.com

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