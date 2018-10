COMUNICADO: Ping An desvela la tecnología de IA en el Foro Internacional de la Ruta de la Seda marítima (2)

Publicado 25/09/2018 12:24:59 CET

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. ("Ping An") es uno de los principales grupos del mundo de servicios financieros personales impulsados por la tecnología. Con 170 millones de clientes y 459 millones de usuarios de Internet, Ping An es una de las mayores empresas de servicios financieros del mundo. Con su estrategia que aúna todos los activos financieros, la empresa ofrece a sus clientes seguros, servicios bancarios y gestión de activos mediante su plataforma "finanzas + tecnología". Con su estrategia que aúna todos los servicios sanitarios, la empresa utiliza una plataforma "finanzas + ecosistema" para ofrecer a los usuarios de Internet cinco ecosistemas, que abarcan servicios financieros, atención médica, servicios para automóviles, servicios inmobiliarios y servicios de ciudades inteligentes. Ping An se ha comprometido a invertir en tecnologías que innovan en materia de tecnología financiera, IA y en la nube con el objetivo de ofrecer a sus clientes y a los usuarios de Internet productos y servicios sencillos e innovadores. Como la primera compañía de seguros por acciones de China, Ping An Group se ha comprometido a mantener los más altos estándares de presentación de informes empresariales y gobierno corporativo. La empresa cotiza en la Bolsa de Valores en Hong Kong y Shanghái.

Ping An obtuvo la 10.ª posición en la lista "Global 2000" de 2018 de Forbes, y la 29.ª posición de la lista "500 empresas líderes del mundo" de 2018 de la revista Fortune. Ping An también obtuvo la 43.ª posición en la lista "100 marcas más valiosas del mundo" de 2018 de BrandZ(TM) de WPP Millward Brown. Para obtener más información, visite www.pingan.cn [http://www.pingan.cn/]

