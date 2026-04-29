Piramal Pharma Limited anuncia los resultados del cuarto trimestre y del ejercicio fiscal 2026 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

BOMBAY, India, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA | BSE: 543635), una empresa líder mundial en productos farmacéuticos, salud y bienestar, anunció hoy sus resultados individuales y consolidados para el cuarto trimestre (Q4) y el año completo finalizado el 31 de marzo de 2026.

1. Durante el trimestre, la gerencia reconoció una pérdida por deterioro de ₹ 176 crore en relación con activos intangibles en desarrollo. Con base en una reevaluación que incorpora cambios en las condiciones del mercado y estimaciones actualizadas de viabilidad comercial, la gerencia concluyó que los probables beneficios económicos futuros del activo ya no se consideran suficientes para justificar una mayor inversión de capital. En consecuencia, el valor contable se ha reducido en su totalidad.

Información destacada

Ingresos : el crecimiento se vio afectado por la reducción de inventario, la menor afluencia de pedidos en la fase inicial del primer semestre del año fiscal 2026 y la menor demanda de anestesia por inhalación en los mercados fuera de Estados Unidos. Ajustando por la reducción de inventario, registramos un crecimiento interanual en el cuarto trimestre y en el año fiscal 2026.

: el crecimiento se vio afectado por la reducción de inventario, la menor afluencia de pedidos en la fase inicial del primer semestre del año fiscal 2026 y la menor demanda de anestesia por inhalación en los mercados fuera de Estados Unidos. Ajustando por la reducción de inventario, registramos un crecimiento interanual en el cuarto trimestre y en el año fiscal 2026. Margen EBITDA : a pesar de la disminución de los ingresos, el impacto en el EBITDA se compensó parcialmente con nuestros esfuerzos por optimizar los costes y alcanzar la excelencia operativa.

: a pesar de la disminución de los ingresos, el impacto en el EBITDA se compensó parcialmente con nuestros esfuerzos por optimizar los costes y alcanzar la excelencia operativa. Inversiones de capital : se invirtieron 94 millones de dólares estadounidenses en el año fiscal 2026 en proyectos de crecimiento y mantenimiento. Las expansiones de Lexington y Riverview avanzan según lo previsto. Se observa un buen interés por parte de los clientes.

: se invirtieron 94 millones de dólares estadounidenses en el año fiscal 2026 en proyectos de crecimiento y mantenimiento. Las expansiones de Lexington y Riverview avanzan según lo previsto. Se observa un buen interés por parte de los clientes. Deuda neta: sin aumento con respecto al año fiscal 2025.

Nandini Piramal, presidenta de Piramal Pharma Limited, declaró: "El año fiscal 2026 fue un año de transición, marcado por perturbaciones externas y ciertos factores específicos del negocio. A pesar de estos desafíos, cerramos el año con una nota más sólida, con un claro impulso en todos nuestros negocios. La significativa recuperación en la financiación biofarmacéutica observada desde septiembre de 2025 se está traduciendo en un buen impulso en las solicitudes de propuestas (RFP) y un saludable repunte en la entrada de pedidos en nuestro negocio de CDMO. En el negocio de CHG, se espera que la reciente adquisición de Kenalog junto con el aumento de las ventas de anestesia por inhalación en mercados fuera de Estados Unidos sean impulsores clave del crecimiento. Nuestro negocio de salud del consumidor también está bien posicionado para mantener su impulso de crecimiento con una mejora de los márgenes impulsada por las marcas líderes y el rápido crecimiento del comercio electrónico.

En general, las tres empresas están bien posicionadas para lograr crecimiento en el ejercicio fiscal 2027, acompañado de un crecimiento acelerado del EBITDA y del beneficio neto".

Aspectos destacados clave del negocio

Organización de Desarrollo y Fabricación por Contrato (CDMO):

El buen desempeño en las solicitudes de propuestas (RFP) y la entrada de pedidos en el segundo semestre del año fiscal 2026 se vieron impulsados por una mayor financiación de la industria biofarmacéutica estadounidense (un aumento interanual del 75 % en el segundo semestre del año fiscal 2026 y del 30 % en el año fiscal 2026) y la actividad de fusiones y adquisiciones. (Fuente del sector)

se vieron impulsados por una mayor financiación de la industria biofarmacéutica estadounidense (un aumento interanual del 75 % en el segundo semestre del año fiscal 2026 y del 30 % en el año fiscal 2026) y la actividad de fusiones y adquisiciones. (Fuente del sector) Las sedes en el extranjero están experimentando una creciente demanda debido a los cambios en las preferencias geográficas de los clientes y un fuerte crecimiento en áreas diferenciadas como ADC, HP API, inyectables de producción nacional y capacidades de producción de medicamentos.

debido a los cambios en las preferencias geográficas de los clientes y un fuerte crecimiento en áreas diferenciadas como ADC, HP API, inyectables de producción nacional y capacidades de producción de medicamentos. Se prevé una inversión de capital de 90 millones de dólares estadounidenses para ampliar la capacidad de producción de inyectables estériles y sistemas de unión de carga útil en las plantas de Lexington y Riverview.

para ampliar la capacidad de producción de inyectables estériles y sistemas de unión de carga útil en las plantas de Lexington y Riverview. Puntuación Net Promoter Score de 60: supera el promedio del sector . Mejora significativa en la ejecución con un mejor desempeño en las principales métricas operativas, impulsada por nuestras iniciativas de excelencia operativa.

. Mejora significativa en la ejecución con un mejor desempeño en las principales métricas operativas, impulsada por nuestras iniciativas de excelencia operativa. 209 auditorías en las instalaciones de clientes en el año fiscal 2026 frente a 165 en el año fiscal 2025: la cifra más alta registrada hasta la fecha. Esto refleja una mayor participación de los clientes, interacciones técnicas más profundas y la creciente complejidad de los programas que respaldamos.

en el año fiscal 2026 frente a 165 en el año fiscal 2025: la cifra más alta registrada hasta la fecha. Esto refleja una mayor participación de los clientes, interacciones técnicas más profundas y la creciente complejidad de los programas que respaldamos. Mantuvimos nuestro historial de calidad de primera clase: superamos con éxito 38 inspecciones regulatorias, incluidas 3 inspecciones de la USFDA en el año fiscal 2026. Seguimos manteniendo nuestro estatus de "Cero OAI".

Medicamentos genéricos hospitalarios complejos (CHG):

Adquisición de Kenalog completada Pago inicial de 35 millones de dólares estadounidenses y pago contingente de hasta 65 millones de dólares estadounidenses. Amplía la cartera de CHG, genera ingresos con un coste incremental mínimo y expande su presencia en Estados Unidos, Europa y Asia Pacífico. Marca especializada con un proceso de fabricación complejo. Márgenes EBITDA en línea con el negocio de CHG .

Anestesia por inhalación (AI) Mantenemos el liderazgo con una cuota de mercado del 47%, superior al 45% de marzo de 2024. (Fuente: IQVIA) Iniciamos el suministro de sevoflurano desde la planta de Digwal, de menor coste, en determinados mercados del resto del mundo. Se espera que la demanda aumente en el futuro.

Terapia intratecal : Mantuvimos nuestra primera posición en el segmento de baclofeno intratecal en Estados Unidos. (Fuente: IQVIA)

: Mantuvimos nuestra primera posición en el segmento de baclofeno intratecal en Estados Unidos. (Fuente: IQVIA) Tratamiento del dolor inyectable: Seguimos colaborando con nuestro proveedor para resolver las limitaciones de suministro.

Piramal Consumer Healthcare (PCH):

Las marcas líderes mantuvieron su impulso de crecimiento con un aumento interanual del 24 % en el año fiscal 2026, contribuyendo con el 52 % a las ventas de PCH. Little's, Lacto Calamine, CIR e i-range siguieron siendo los principales impulsores del crecimiento.

mantuvieron su impulso de crecimiento con un aumento interanual del 24 % en el año fiscal 2026, contribuyendo con el 52 % a las ventas de PCH. Little's, Lacto Calamine, CIR e i-range siguieron siendo los principales impulsores del crecimiento. Lanzamientos de nuevos productos : Menos lanzamientos de productos de alto potencial con mejores tasas de éxito. Se lanzaron 31 nuevos productos y SKU en el año fiscal 2026. Enfoque en la premiumización del portafolio.

: Menos lanzamientos de productos de alto potencial con mejores tasas de éxito. Se lanzaron 31 nuevos productos y SKU en el año fiscal 2026. Enfoque en la premiumización del portafolio. Las ventas de comercio electrónico crecieron a una tasa interanual del 48 % en el año fiscal 2026, contribuyendo con aproximadamente el 27 % a las ventas de PCH. Evolucionar la combinación de productos hacia ofertas prémium y canales de alto margen (por ejemplo, comercio rápido).

crecieron a una tasa interanual del 48 % en el año fiscal 2026, contribuyendo con aproximadamente el 27 % a las ventas de PCH. Evolucionar la combinación de productos hacia ofertas prémium y canales de alto margen (por ejemplo, comercio rápido). Se invirtió aproximadamente el 12 % de las ventas de PCH en promoción en medios y comercio en el año fiscal 2026. Optimización de la combinación de medios: redes sociales, televisión, influencers, etc.

1.Durante el trimestre, la gerencia reconoció una pérdida por deterioro de 176 millones de rupias en relación con activos intangibles en desarrollo. Con base en una reevaluación que incorpora cambios en las condiciones del mercado y estimaciones actualizadas de viabilidad comercial, la gerencia concluyó que los probables beneficios económicos futuros del activo ya no se consideran suficientes para justificar una mayor inversión de capital. En consecuencia, el valor contable se ha reducido en su totalidad.

2. IAUD – Activos intangibles en desarrollo; 3. Otros activos incluyen inversiones y activos por impuestos diferidos (neto).

Conferencia telefónica sobre resultados

Piramal Pharma Limited organizará una teleconferencia para inversores y analistas el 29 de abril de 2026, de 9:30 a 10:15 (hora estándar de la India), para analizar sus resultados del cuarto trimestre y del ejercicio fiscal 2026.

Los datos de acceso telefónico para la llamada son los siguientes:

Acerca de Piramal Pharma Limited:

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635) ofrece una cartera de productos y servicios diferenciados a través de sus 171 centros de desarrollo y fabricación globales y una red de distribución global en más de 100 países. PPL incluye Piramal Pharma Solutions (PPS), una organización integrada de desarrollo y fabricación por contrato; Piramal Critical Care (PCC), un negocio complejo de genéricos hospitalarios; y Piramal Consumer Healthcare (PCH), que comercializa productos de consumo y bienestar sin receta. Además, una de las empresas asociadas de PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una empresa conjunta entre Abbvie y PPL, se ha consolidado como líder del mercado en el área de oftalmología en el sector farmacéutico indio. Asimismo, PPL posee una participación minoritaria estratégica en Yapan Bio Private Limited, que opera en los segmentos de productos biológicos/bioterapéuticos y vacunas.

Para obtener más información, visite: Piramal Pharma | LinkedIn

1. Incluye una instalación a través de la inversión minoritaria de PPL en Yapan Bio.

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