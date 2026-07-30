Piramal Pharma Limited anuncia sus resultados para el primer trimestre del año fiscal 2027

(Información remitida por la empresa firmante)

BOMBAY, India, 30 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), una empresa líder a nivel mundial en el sector farmacéutico, de la salud y del bienestar, ha anunciado hoy sus resultados individuales y consolidados correspondientes al primer trimestre (1º T) finalizado el 30 de junio de 2026.

Nota: Las partidas extraordinarias del primer trimestre del ejercicio fiscal 2026 incluyen los ingresos extraordinarios por insolvencia recibidos en noviembre de 2023, procedentes de una reclamación presentada ante el NCLT contra un proveedor externo de nuestro negocio de medicamentos genéricos hospitalarios complejos.

Lo más destacado

Ingresos: Un sólido crecimiento de los ingresos del 17%, respaldado por los buenos resultados obtenidos en las tres líneas de negocio.

Un sólido crecimiento de los ingresos del 17%, respaldado por los buenos resultados obtenidos en las tres líneas de negocio. Margen EBITDA: El EBITDA aumentó un 72%, y el margen EBITDA se amplió en aproximadamente 400 puntos básicos hasta el 12,5%, lo que refleja una mejora del apalancamiento operativo y de la ejecución.

El EBITDA aumentó un 72%, y el margen EBITDA se amplió en aproximadamente 400 puntos básicos hasta el 12,5%, lo que refleja una mejora del apalancamiento operativo y de la ejecución. Mejora del rendimiento operativo: El aumento de la utilización de la capacidad, el apalancamiento operativo, la disciplina en la fijación de precios y la excelencia operativa respaldaron la ampliación del margen EBITDA.

El aumento de la utilización de la capacidad, el apalancamiento operativo, la disciplina en la fijación de precios y la excelencia operativa respaldaron la ampliación del margen EBITDA. Calidad líder en su categoría: La planta de Sellersville, en Estados Unidos recibió un informe de inspección de instalaciones de la FDA estadounidense, con lo que concluyó con éxito la inspección. Mantenemos nuestra condición de "cero OAI" hasta la fecha.

Nandini Piramal, presidenta de Piramal Pharma Limited, afirmó: "Hemos comenzado el ejercicio fiscal 27 con muy buen pie, ya que nuestras tres divisiones han registrado un crecimiento de los ingresos de entre el 15% y el 20%, junto con una significativa expansión del margen EBITDA. Nuestra división de CDMO ha logrado un crecimiento generalizado tanto en la India como en nuestras sedes en el extranjero, gracias al refuerzo de nuestro equipo comercial, a una sólida actividad de solicitudes de propuestas y a la entrada de pedidos, así como a una ejecución eficaz. En el segmento de genéricos hospitalarios complejos, mantuvimos el liderazgo en terapias clave, ganamos terreno en los mercados de anestesia por inhalación fuera de Estados Unidos y continuamos avanzando en la integración de Kenalog. Nuestra división de salud para el consumidor registró otro trimestre de sólido crecimiento, impulsado por las marcas líderes, el comercio electrónico, una distribución más amplia, la premiumización y unas inversiones disciplinadas en las marcas".

"Animados por este impulso, esperamos lograr un crecimiento sostenido de los ingresos y una expansión del EBITDA hasta el ejercicio fiscal 2027, al tiempo que mantenemos nuestra agilidad en un entorno externo dinámico".

Nota: Las partidas extraordinarias del primer trimestre del ejercicio fiscal 2026 incluyen los ingresos extraordinarios por insolvencia recibidos en noviembre de 2023, procedentes de una reclamación presentada ante el NCLT contra un proveedor externo de nuestro negocio de medicamentos genéricos hospitalarios complejos.

Conferencia telefónica sobre resultados

Piramal Pharma Limited celebrará una conferencia telefónica para inversores y analistas el 30 de julio de 2026, de 9:30 a 10:15 de la mañana (IST), para analizar sus resultados del primer trimestre del ejercicio fiscal 2027.

Los datos para conectarse a la llamada son los siguientes:

Acerca de Piramal Pharma Limited:

Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) ofrece una cartera de productos y servicios diferenciados a través de sus 171 centros de desarrollo y fabricación repartidos por todo el mundo y una red de distribución global en más de 100 países. PPL incluye Piramal Pharma Solutions (PPS), una organización integrada de desarrollo y fabricación por contrato; Piramal Critical Care (PCC), una empresa dedicada a los medicamentos genéricos para uso hospitalario complejo; y Piramal Consumer Healthcare (PCH), que comercializa productos de consumo y bienestar de venta libre. Además, una de las empresas asociadas de PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited —una empresa conjunta entre Abbvie y PPL— se ha consolidado como uno de los líderes del mercado en el ámbito de la terapia oftalmológica en el mercado farmacéutico indio. Asimismo, PPL cuenta con una participación minoritaria estratégica en Yapan Bio Private Limited, que opera en los segmentos de productos biológicos, bioterapéuticos y vacunas.

Si desea más información visite: Piramal Pharma | LinkedIn

1 Incluye una planta a través de la participación minoritaria de PPL en Yapan Bio.

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