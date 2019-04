Publicado 10/04/2019 12:39:44 CET

Pivot Pharma anuncia una financiación privada y asociación estratégica por valor de 15 millones de dólares canadienses

Joe Mimran se une al comité de asesoramiento; Krisztian Toth es elegido como miembro del consejo de dirección

VANCOUVER, British Columbia, 10 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Pivot Pharmaceuticals Inc. [http://www.pivotpharma.com/] (CSE: PVOT) (OTCQB: PVOTF) (FRA: NPAT) ("Pivot" o la "compañía") se complace al anunciar que ha firmado una carta de vinculación de intención, con fecha de 8 de abril de 2019, con High Park Ventures Inc. ("HPK" o "High Park Ventures"), una compañía de inversión privada, para una financiación privada sin broker de 15 millones de dólares. La financiación privada estará formada por unidades a un precio de 0,25 dólares la unidad, con cada una de las unidades formadas por una acción ordinaria y una garantía de compra de acción ordinaria ("garantía"), contando con un plazo de dos años y un precio de ejercicio de 0,35 dólares. La financiación privada se espera se lleve a cabo en dos tramos, con el primero cerrando en 5 millones a las dos semanas y el Segundo tramo de 10 millones de dólares cerrando a las cuatro semanas. Cuando termine la financiación privada sin broker, Pivot emitirá 60.000.000 unidades para HPK. La financiación privada está condicionada a la finalización satisfactoria HPK terminando su investigación de diligencias debidas y con High Park Ventures y Pivot entrando en un acuerdo de asesoramiento según el cual High Park Ventures proporcionará a Pivot asesoramiento estratégico.

High Park Ventures es una compañía de inversión privada centrada en las inversiones en Estados Unidos, cuyo presidente es el prestigioso empresario Joe Mimran. Cuando termine el cierre, Joe Mimran se unirá al comité de asesoramiento de Pivot, proporcionando asesoramiento estratégico para Pivot. Mimran es el cofundador y presidente de Gibraltar and Company, además de una marca de reconocimiento internacional y visionaria del concepto al por menor conocida por marcas como Joe Fresh y Club Monaco. Krisztian Toth, consejero delegado de High Park Ventures, se unirá al consejo de administración de Pivot en la fecha de cierre. El equipo de High Park Ventures se encargó de fundar anteriormente NettaGrowth International Inc. ("NettaGro"), y a través de Dormul S.A. consiguió la primera licencia para la producción de cannabis médico con THC para su comercialización en Uruguay. NettaGro se vendió a Khiron Life Sciences Corp. el 25 de enero de 2019.

El consejero delegado de Pivot, el doctor Patrick Frankham, declaró: "Estamos emocionados por dar la bienvenida a Joe Mimran al comité de asesoramiento de Pivot y recibir la inversión de High Park Ventures. Con la inversión y apoyo proporcionado por el equipo de High Park Ventures, hemos logrado implementar y acelerar nuestras iniciativas. Quiero también dar la bienvenida al consejo de dirección de Pivot a Krisztian Toth. La experiencia y registro de seguimiento del equipo de High Park Ventures beneficiará en buena parte al equipo de administración de Pivot a la vez que comercializamos nuestra línea de productos destacada de bio-cannabis".

Krisztian Toth, consejero delegado de High Park Ventures Inc., comentó: "Estamos emocionados de trabajar con el equipo de Pivot y ayudarles con el desarrollo, comercialización y marcado de los nutracéuticos y farmacéuticos basados en cannabinoide de calidad premium y aventajarse de los derechos mundiales de sus tecnologías patentadas de despliegue de fármacos".

Divisa: Dólares canadienses

Acerca de Pivot Pharmaceuticals Inc.

Pivot Pharmaceuticals Inc. es una compañía de artículos empaquetados de cannabis para consumo basada en las ciencias y dedicada al desarrollo y comercialización de productos de salud y bienestar que utilizan tecnologías de despliegue de fármacos protegidas por patentes e innovadoras. Cuando reciba la licencia Standard Processor (pendiente) de Health Canada, los productos premium, biodisponibles, estables y efectivos de Pivot se fabricarán en su instalación de 50.000 metros cuadrados cGMP sita en Montreal, Quebec. La filial de propiedad completa de Estados Unidos de Pivot, Pivot Naturals, LLC, con sede en Costa Mesa, California, recibió una Temporary Manufacturing Type N: Infusion License del California Department of Public Health en noviembre de 2018. La gama de productos de Pivot incluye bebidas de infusión, cápsulas veganas, tabletas disolventes, cremas tópicas y geles, lubricantes íntimos, alivio de dolor en formato roll-on, paquetes de sticks y polvo a granel para el mercado de los comestibles. Si desea más información visite la página web pivotpharma.com

Nota de aviso acerca de las declaraciones de futuro

Excepto por la información histórica contenida aquí, los temas a los que se hace referencia anteriormente podrían ser declaraciones de futuro que implican riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de los que se indican en las declaraciones de futuro. Palabras como anticipa, cree, estima, espera, pretende y expresiones similares, relacionadas con Pivot Pharmaceuticals Inc., Pivot Green Stream Health Solutions Inc., Pivot Naturals, LLC o su administración o finalización de la financiación privada, identifican a las declaraciones de futuro. Estas declaraciones de futuro se basan en las creencias actuales del equipo administrativo, además de las presunciones realizadas y de la información actualmente disponible para la administración. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los contemplados en las declaraciones de futuro como resultado de algunos factores, como el no conseguir la financiación privada, cumplir con las condiciones impuestas por CSE u otros reguladores de valores, el nivel de los negocios y del gasto de consumo, la cantidad de ventas de los productos de Pivot, declaraciones con relación a las expectativas internas, entorno competitivo dentro de la industria, capacidad para que Pivot siga ampliando sus operaciones, nivel de costes incurrido en relación a los esfuerzos de ampliación de Pivot, las condiciones económicas en la industria y la fortaleza financiera de los clientes y proveedores de Pivot. Pivot no tiene ninguna obligación de actualizar estas declaraciones de futuro. Los inversores deben además considerar todos los otros riesgos e incertidumbres.

Contacto: Pivot Pharmaceuticals Inc., Patrick Frankham, PhD, MBA, consejero delegado, Email: Info@PivotPharma.com[mailto:Info@PivotPharma.com], Teléfono: (514) 943-1899; Virtus Advisory Group, consultas para asesores, Email: Pivot@virtusadvisory.com[mailto:Pivot@virtusadvisory.com], Teléfono: (416)644-5081