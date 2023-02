La Plataforma Hanyun de XCMG Machinery obtiene la certificación CMMI de nivel 5

(Información remitida por la empresa firmante)

XUZHOU, China, 24 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- La Plataforma Hanyun de XCMG (SHE:000425; "XCMG") ha superado recientemente una importante evaluación de instituciones autorizadas internacionales, y ha obtenido con éxito el certificado de nivel 5 de Integración del Modelo de Madurez de Capacidades ("CMMI5").

El CMMI ha sido desarrollado conjuntamente por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, la Universidad Carnegie Mellon y la Asociación Nacional de la Industria de Defensa. Como una de las certificaciones más prestigiosas de la industria mundial del software, la certificación CMMI es un indicador importante para medir la capacidad de desarrollo de ingeniería de las empresas de software.

El sistema de certificación internacional CMMI se divide en cinco niveles: ----inicial (Nivel 1), gestionado (Nivel 2), definido (Nivel 3), gestionado cuantitativamente (Nivel 4) y optimizador (Nivel 5). Cuanto más alto es el nivel, más madura es la capacidad del software empresarial. CMMI5 es el nivel más alto, reconocido como el "techo" de la certificación de la capacidad de desarrollo de software en este campo.

La Plataforma XCMG Hanyun había superado la certificación CMMI3 ya en 2017, logrando la integración integral de I+D de tecnología y gestión de calidad con estándares internacionales. En esta ocasión, la certificación tenía una validez de ocho meses. De acuerdo con el estándar del modelo CMMI5, el equipo de evaluación llevó a cabo una evaluación integral de las áreas de capacidad aplicables y las áreas de práctica de la Plataforma Hanyun mediante entrevistas con el personal, demostraciones in situ e inspección de documentos.

Después de algunas deliberaciones, el equipo acordó que la Plataforma Hanyun de XCMG cumple plenamente los objetivos y requisitos prácticos de la norma CMMI5 en términos de capacidad de I+D, capacidad de organización de procesos y nivel de gestión de calidad. La superación con éxito de la certificación CMMI5 es otro gran avance de la Plataforma Hanyun de XCMG después de haber sido seleccionada en el Cuadrante Mágico de Gartner. El reconocimiento de las instituciones internacionales autorizadas significa que la Plataforma XCMG Hanyun ha alcanzado el punto de referencia internacional en lo que respecta a la capacidad de madurez del software, la capacidad de I+D del software, la prestación de servicios y la gestión de proyectos.

Haciendo hincapié en la innovación, la Plataforma Hanyun de XCMG ha desempeñado hasta la fecha un papel fundamental en algunas de las 500 empresas más importantes y clave del mundo, como China Railway Construction Co., Ltd., China Communications Construction Company, Power Construction Corporation of China, Jiangxi Copper Co., Ltd. y Kunming Yunnei Power Co., Ltd., entre otras. Como pionera del Internet Industrial de las Cosas (IIOT), ha liderado la industria en este sentido, proporcionando servicios de transformación digital para empresas.

